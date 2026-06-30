Las leyes de California en 2026 que protegen a los inmigrantes en escuelas y hospitales

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La administración Trump demandó al estado por bloquear leyes federales. Foto: AFP

California aprobó en 2025 un paquete de ocho leyes para proteger a los inmigrantes de las acciones de ICE en escuelas, hospitales y centros de trabajo, y la mayoría entró en vigor a principios de este año. Las medidas prohíben a los agentes federales ingresar a zonas no públicas de planteles y clínicas sin orden judicial, y obligan a los empleadores a notificar a los familiares cuando un trabajador es detenido en su turno.

Lo que no siempre queda claro es qué pueden hacer en la práctica estas leyes cuando un agente federal se presenta en la puerta de un salón de clases o en una sala de urgencias sin papeles en la mano. Porque aunque California lidera el país en cantidad y alcance de estas protecciones, la administración Trump ya demandó al estado para bloquear al menos una, y expertos en inmigración advierten que la batalla legal está lejos de resolverse.

¿Qué dice la ley cuando un agente de ICE llega a una escuela?

De acuerdo con el Gobierno de California, la ley AB 49 prohíbe a los funcionarios de los planteles permitir que agentes de inmigración ingresen a cualquier área no pública del campus sin una orden judicial, y obliga al personal a solicitar identificación oficial a cualquier agente que intente entrar. A esa protección se suma la AB 419, que exige a los distritos escolares publicar información visible sobre el derecho de todos los niños a recibir educación pública gratuita sin importar su estatus migratorio.

Más allá del acceso físico, la SB 98 regula lo que debe ocurrir cuando los agentes ya están en el campus. Si hay presencia confirmada de ICE en las instalaciones, las escuelas y las instituciones de educación superior deben notificarlo de inmediato a padres, tutores y personal. Los distritos tuvieron hasta el 1 de marzo de 2026 para actualizar sus políticas internas en ese sentido.

El paquete también contempla lo que sucede cuando la detención ya ocurrió. La AB 495 amplía la lista de personas que los padres pueden designar como cuidadores de sus hijos en caso de ser deportados, e incluye a parientes lejanos, padrinos y otros adultos de confianza. Una vez designadas, esas personas tienen autoridad para inscribir a los menores en la escuela y autorizar atención médica.

ICE puede detener a una persona con una orden de deportación activa. Foto: AFP

¿Qué protege la ley en hospitales y lugares de trabajo?

La lógica de protección que opera en las escuelas se extiende también a los centros de salud. Según FOX 11 Los Ángeles, la SB 81 prohíbe que agentes de inmigración accedan a áreas de atención o de registro de pacientes sin una orden judicial válida, e impide a los proveedores de salud divulgar el estatus migratorio o el lugar de nacimiento de un paciente para fines relacionados con el control migratorio. Las instituciones de salud deben establecer procedimientos internos para hacer cumplir estas restricciones.

El alcance de las leyes llega además hasta el lugar de trabajo. La SB 294 establece dos nuevas obligaciones para los empleadores a partir del 1 de febrero de 2026:

Publicar en lugares visibles un aviso estatal con información sobre los derechos de los trabajadores frente a las acciones de inmigración.

Notificar al contacto de emergencia del empleado si este es arrestado o detenido mientras está en su turno.

¿Pueden estas leyes ser bloqueadas por el gobierno federal?

La pregunta no es menor, porque algunas ya lo están siendo. La SB 627, conocida como la Ley contra la Policía Secreta, prohíbe que agentes federales, estatales y locales usen máscaras para ocultar su identidad durante operativos. La administración Trump demandó al estado para impedir su aplicación, y los tribunales federales en Los Ángeles aún tienen pendiente el fallo.

Según Capital & Main, Kevin Johnson, experto en inmigración y exdecano de la Facultad de Derecho de UC Davis, reconoció que los agentes federales están sujetos en última instancia a las leyes federales, no a las estatales. Aun así, lo que resulta indiscutible es que el paquete legislativo de California no tiene precedentes en el país y que su impacto real dependerá de cuánto resista en los tribunales.

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