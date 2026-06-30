Seguro Social en riesgo: estos serían los estados más golpeados si llegan los recortes en 2032 

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El Seguro Social no desaparecería en 2032. Foto: Creada Leonardo.ai.

Para millones de estadounidenses, el cheque mensual del Seguro Social no representa un ingreso adicional. Es el dinero con el que pagan la renta, compran alimentos y cubren medicamentos. Por eso, el nuevo informe de los administradores del programa volvió a encender las alarmas: el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Supervivencia (OASI) podría quedarse sin reservas en 2032, un año antes de lo previsto.

Te vamos a contar cuáles son los estados que se verían más afectados si el Seguro Social se queda sin dinero en Estados Unidos.

Si el Congreso no actúa antes de esa fecha, los beneficios no desaparecerían, pero sí podrían reducirse de manera automática en alrededor de un 22%, afectando de forma distinta a cada estado de Estados Unidos.

La advertencia, retomada por Newsweek a partir del Informe de los Administradores del Seguro Social 2026, coincide con un momento en el que más de 70 millones de personas reciben prestaciones del programa, según datos de la Administración del Seguro Social. Aunque el problema es nacional, los expertos coinciden en que los estados con poblaciones más viejas, economías rurales y mayor dependencia de estos ingresos sentirían el golpe con más fuerza.

¿Qué estados dependen más del Seguro Social?

Cuando se habla de un posible déficit del Seguro Social, no todos los estados parten del mismo punto. Algunos tienen una proporción mucho mayor de hogares que viven gracias a estas prestaciones.

Un análisis de GOBankingRates, elaborado con datos demográficos y de ingresos de jubilación, identifica a los estados donde la dependencia del programa es más alta:

Virginia Occidental , donde el 41% de los hogares recibe ingresos del Seguro Social.

, donde el recibe ingresos del Seguro Social. Hawái , con un 37.8% .

, con un . Maine , con 37.5% .

, con . Delaware , con 36.7% .

, con . Florida , con 36.6% .

, con . Vermont, con 36.4%.

En lugares como Virginia Occidental, el Seguro Social no solo complementa la jubilación. En muchos casos, constituye el principal ingreso familiar. De hecho, estudios de Realtor.com citados por GOBankingRates muestran que es uno de los pocos estados donde algunos jubilados pueden cubrir sus gastos básicos únicamente con estas prestaciones una vez liquidada su hipoteca.

¿Dónde sería mayor el recorte mensual del Seguro Social?

Existe otra forma de medir el impacto: observar cuánto dinero perdería, en promedio, cada beneficiario si entraran en vigor los recortes automáticos.

Con base en cálculos elaborados a partir de datos de la Administración del Seguro Social, un ajuste del 22% reduciría el cheque promedio nacional de aproximadamente 2,083 dólares a unos 1,625 dólares al mes, una pérdida cercana a 458 dólares mensuales.

Sin embargo, algunos estados registrarían reducciones todavía mayores debido a que actualmente reciben beneficios promedio más altos. Entre ellos destacan:

Connecticut , con una reducción cercana a 497 dólares mensuales .

, con una reducción cercana a . Nueva Jersey , alrededor de 495 dólares .

, alrededor de . New Hampshire , unos 494 dólares .

, unos . Maryland , aproximadamente 484 dólares .

, aproximadamente . Washington y Minnesota, donde el recorte superaría los 470 dólares por beneficiario.

Aunque estas entidades suelen tener ingresos más elevados, una reducción de ese tamaño obligaría a muchos jubilados a replantear su presupuesto mensual.

¿Qué estados sentirían el mayor impacto económico?

Si el análisis cambia del hogar al conjunto de la economía estatal, el panorama también se modifica.

Los estados con más beneficiarios serían los que absorberían las pérdidas económicas más grandes simplemente por su tamaño poblacional.

Las estimaciones del Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) apuntan a que los mayores impactos anuales se concentrarían en:

California , con pérdidas cercanas a 33,400 millones de dólares .

, con pérdidas cercanas a . Florida , alrededor de 27,000 millones .

, alrededor de . Texas, con aproximadamente 24,000 millones de dólares.

Estas cifras no solo afectarían a los jubilados. También repercutirían en pequeños negocios, farmacias, supermercados y economías locales que dependen del consumo generado por los pagos del Seguro Social.

¿Qué pasará con el Seguro Social si el Congreso no actúa?

El Seguro Social no desaparecería en 2032. Lo que ocurriría, según el informe de los administradores, es que el fondo de reservas del programa dejaría de tener recursos suficientes para cubrir el 100% de los beneficios prometidos.

Los impuestos sobre la nómina seguirían financiando buena parte del sistema, permitiendo pagar aproximadamente entre 75% y 80% de las prestaciones programadas.

La presidenta del Committee for a Responsible Federal Budget, Maya MacGuineas, advirtió que Estados Unidos avanza hacia una crisis de jubilación sin un plan definitivo para evitarla.

Mientras tanto, el comisionado del Seguro Social, Frank Bisignano, aseguró que la administración mantiene su compromiso de fortalecer el programa y preservar su estabilidad financiera.

Cada año que pasa sin una reforma hace más difícil encontrar una solución equilibrada. Y para millones de familias estadounidenses, especialmente en los estados donde el Seguro Social sostiene buena parte de la economía local, es una preocupación que podría sentirse directamente en el bolsillo.

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