De Los Ángeles a Santa Fe: ciudades de Estados Unidos con nombre en español

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Los Ángeles es una de las ciudades con nombre en español. Foto Leonardo.ai.

Basta con mirar un mapa para descubrir algo que muchas veces pasa desapercibido. Decenas de ciudades de Estados Unidos que tienen nombre en español recuerdan que buena parte del territorio estadounidense estuvo bajo dominio de la Corona española durante siglos. Hoy, esos nombres no son una simple curiosidad histórica, siguen formando parte de la identidad de millones de personas, especialmente en el oeste y el sur del país.

¿Por qué tantas ciudades de Estados Unidos tienen nombre en español?

Mucho antes de que Estados Unidos se convirtiera en la nación que conocemos, exploradores, misioneros y colonos españoles recorrieron amplias regiones de Norteamérica. De esa presencia quedaron iglesias, misiones y, sobre todo, nombres que lograron sobrevivir al paso del tiempo.

No es casualidad que la mayoría de estas ciudades estadounidenses con nombres en español se concentren en estados como California, Texas y Nuevo México, territorios que formaron parte del Imperio español y, posteriormente, de México antes de integrarse a Estados Unidos.

Al recorrer esos estados aparecen palabras familiares para cualquier hispanohablante: San, Santa, Las, El o Los. Son nombres que hoy parecen completamente estadounidenses, aunque nacieron hablando español.

¿Cuáles son las principales ciudades que tienen nombre en español?

Algunas de las urbes más grandes e influyentes del país conservan intacta esa herencia.

Entre las más importantes destacan:

Los Ángeles (California)

San Antonio (Texas)

San Diego (California)

San José (California)

San Francisco (California)

El Paso (Texas)

Las Vegas (Nevada)

Albuquerque (Nuevo México)

Sacramento (California)

Santa Ana (California)

Santa Clarita (California)

Santa Rosa (California)

Salinas (California)

Santa Fe (Nuevo México)

Quizá el caso más emblemático sea Los Ángeles. Fundada en 1781 por colonos españoles, hoy es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos y uno de los principales centros de población latina del país. Caminar por sus calles es escuchar español en restaurantes, comercios, escuelas y oficinas públicas. Esa conexión histórica nunca desapareció; simplemente evolucionó.

Algo parecido ocurre en San Antonio, donde la influencia hispana sigue marcando la cultura local. Más de la mitad de sus habitantes tiene raíces latinas, por lo que el idioma español continúa siendo parte de la vida cotidiana.

En El Paso, ubicada junto a la frontera con México, esa convivencia cultural resulta todavía más evidente. Para muchos residentes, cambiar del inglés al español durante una conversación es algo completamente natural.

¿Qué representan hoy estas ciudades?

No todas mantienen el mismo vínculo con su pasado. Algunas, como San Francisco, San José o San Diego, son conocidas mundialmente por su peso económico, tecnológico y universitario. Sin embargo, sus nombres siguen recordando el origen español de la región.

También aparecen ciudades como Sacramento, Santa Ana, Santa Rosa o Santa Fe, donde la herencia histórica permanece visible en monumentos, misiones y tradiciones que han resistido generaciones enteras.

Existe además un caso especial: Miami. Su nombre no proviene del español, sino de una palabra indígena relacionada con el pueblo mayaimi. Aun así, pocos lugares representan tanto la presencia del idioma español en Estados Unidos. Millones de residentes utilizan el español como lengua habitual, convirtiéndolo en una parte esencial de la identidad de la ciudad.

Lo interesante de esta lista es que demuestra que la influencia hispana no pertenece únicamente al pasado. Vive en la arquitectura, en las costumbres y, sobre todo, en los nombres que aparecen todos los días en carreteras, aeropuertos y mapas. Las ciudades de Estados Unidos que tienen nombre en español son un recordatorio permanente de que la historia del país también se escribió en español, mucho antes de que el inglés dominara el paisaje. Para millones de latinos que hoy llaman hogar a estas ciudades, esa herencia no es un dato histórico: es parte de su vida cotidiana.

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