Back to school 2026: dónde comprar útiles escolares desde 25 centavos en Estados Unidos

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Foto Generada con Gemini

La temporada de regreso a clases 2026 ya comenzó en varias de las principales tiendas de Estados Unidos.

Las familias pueden encontrar cuadernos, carpetas, pegamento, crayones y otros artículos básicos con precios que comienzan en apenas 25 centavos.

Las promociones aparecen en Walmart, Target, Staples y Office Depot, mientras Amazon también ofrece descuentos en productos de marcas reconocidas.

Sin embargo, los precios pueden cambiar rápidamente y algunos artículos podrían agotarse antes del inicio del año escolar.

Walmart tiene útiles escolares desde 25 centavos en Estados Unidos

Walmart es una de las cadenas con algunos de los precios más bajos para comprar artículos básicos durante el back to school 2026.

La sección de regreso a clases de la compañía anuncia útiles escolares desde 25 centavos.

Entre las ofertas disponibles aparecen productos de la marca Pen+Gear para completar las listas escolares con un presupuesto reducido.

Éstos son algunos precios destacados:

Crayones Pen+Gear de 24 unidades por 25 centavos

Pegamento escolar lavable por 25 centavos

Dos barras de pegamento por 25 centavos

Carpetas de papel por 25 centavos

Cuadernos de una materia desde 35 centavos

También pueden encontrarse marcadores, lápices de colores y otros artículos por menos de un dólar.

Las mochilas comienzan alrededor de 4.97 dólares y los uniformes escolares pueden encontrarse desde 4.98 dólares.

Las familias pueden revisar los útiles escolares para el regreso a clases en Walmart antes de comprar, ya que el inventario puede variar por ubicación.

Target ofrece útiles para el back to school 2026 desde 25 centavos

Target también comenzó sus promociones para quienes buscan ahorrar en la lista escolar antes del regreso a las aulas.

Entre las ofertas reportadas aparecen crayones, pegamento y barras de pegamento desde 25 centavos.

Los cuadernos de espiral comienzan en 35 centavos, mientras los libros de composición pueden encontrarse desde 39 centavos.

Los sacapuntas y borradores para lápices comienzan en 49 centavos.

También aparecen marcadores, lápices de colores y carpetas plásticas desde 50 centavos.

Las mochilas cuestan alrededor de 5 dólares.

Target, además, incluye descuentos en uniformes escolares, con algunas camisetas tipo polo desde 3.50 dólares.

Office Depot tiene cientos de útiles económicos en Estados Unidos

Office Depot y OfficeMax también ofrecen artículos escolares desde 25 centavos durante la temporada de regreso a clases.

Entre las promociones aparecen carpetas de papel desde 25 centavos y carpetas plásticas desde 50 centavos.

También pueden encontrarse crayones Crayola desde 50 centavos y diferentes productos de pegamento desde 59 centavos.

Los borradores y otros artículos pequeños también aparecen entre las opciones de menos de un dólar.

La cadena concentra cientos de productos por debajo de 3 dólares, aunque la disponibilidad puede variar durante la temporada.

Amazon tiene descuentos en marcas de útiles escolares

Amazon no concentra sus principales promociones en artículos de 25 centavos, pero ofrece descuentos en productos de marcas conocidas.

Entre las ofertas reportadas aparecen bolígrafos BIC desde 97 centavos y resaltadores de cinco unidades por 1.97 dólares.

También pueden encontrarse descuentos en productos de Sharpie, EXPO, Ticonderoga, Paper Mate y Five Star.

Algunas promociones alcanzan descuentos superiores al 50 %, dependiendo del producto y del precio disponible al momento de comprar.

También hay ofertas en mochilas y uniformes escolares

El ahorro del back to school 2026 no se limita a lápices, cuadernos y carpetas.

Varias cadenas también comenzaron sus promociones de uniformes escolares y mochilas para el nuevo ciclo académico.

En Walmart, las mochilas comienzan desde 4.97 dólares y algunos uniformes desde 4.98 dólares.

Target ofrece determinadas camisetas polo escolares desde 3.50 dólares y mochilas desde aproximadamente 5 dólares.

JCPenney también mantiene promociones en uniformes para niños y adolescentes, aunque los precios dependen de descuentos y códigos promocionales vigentes.

Antes de comprar, conviene revisar las reglas escolares sobre colores, diseños y características permitidas para los uniformes.

¿Cómo ahorrar en los útiles escolares del back to school 2026?

Comprar temprano puede ayudar a encontrar los productos más económicos antes de que se agoten.

Sin embargo, no siempre es necesario adquirir toda la lista en una sola tienda.

Comparar precios permite aprovechar los artículos más baratos de cada cadena y reducir el costo total de la compra.

También conviene comprobar primero la lista oficial entregada por la escuela o el distrito.

Esto evita comprar productos que el estudiante finalmente no necesitará.

Las familias deberían:

Revisar la lista oficial antes de comprar

Comparar precios entre varias tiendas

Verificar si el precio aplica en línea o en tiendas

Confirmar la disponibilidad antes de desplazarse

Revisar las políticas de entrega o recogida

Las ofertas del back to school suelen cambiar durante julio y agosto. Por eso, los precios actuales no están garantizados durante toda la temporada y algunos productos pueden agotarse.

Para las familias que buscan adelantar las compras, las promociones actuales permiten conseguir varios artículos esenciales por menos de un dólar.

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