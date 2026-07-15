ICE suspende detenciones de vehículos: qué significa para los inmigrantes que manejan a diario

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La medida no ofrece ninguna protección legal si un agente hace la parada. Foto: AFP

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ordenó a sus agentes suspender de inmediato la mayoría de las paradas de vehículos durante operativos de inmigración, luego de dos tiroteos mortales en menos de una semana.

El primero caso sucedió en Biddeford, Maine, el lunes 13 de julio, y otro en Houston, Texas, el 7 de julio. La medida fue confirmada por fuentes de las fuerzas del orden al medio CBS News.

Lo que dijo el DHS sobre el tiroteo en Maine

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó en un comunicado oficial: “El 13 de julio de 2026, aproximadamente a las 7:00 a.m., ICE realizaba vigilancia dirigida en la última dirección conocida de un extranjero ilegal con una orden final de deportación. Un extranjero ilegal salió de la residencia en un vehículo. Las fuerzas de ICE intentaron detener el vehículo. El vehículo intentó huir de la escena y, temiendo por la seguridad pública, un oficial disparó su arma”.

La víctima fue identificada como Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años autorizado para trabajar en Estados Unidos. El propio secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo primero al senador Angus King que Durán Guerrero era el objetivo de una orden de arresto — y luego, unas tres horas después, corrigió esa versión, afirmando que buscaban a otra persona.

El caso de Houston, una semana antes

Previo a este caso, el 7 de julio, agentes de ICE mataron a Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano que llevaba décadas viviendo en Estados Unidos, mientras conducía a su cuadrilla de construcción a un trabajo. Según el DHS, los agentes buscaban a otra persona: tras una vigilancia en una propiedad con dos furgonetas blancas, vieron una furgoneta blanca con alguien que se parecía al objetivo e iniciaron la parada.

El DHS sostiene que Salgado Araujo embistió un vehículo de ICE y que el oficial disparó en defensa propia — pero, según su abogado, los pasajeros de la furgoneta disputan esa versión, mencionando que ningún agente estuvo frente al vehículo y que los disparos vinieron de los costados, no del frente, algo reportado tanto por el Washington Post.

Un tercer caso, un día después: Florida

El 14 de julio —el mismo día en que trascendió la pausa— murió un tercer hombre en circunstancias ligadas a un operativo migratorio, esta vez en St. Augustine, Florida. Según el comunicado del sargento Dylan Bryan, de la Patrulla de Carreteras de Florida, un ciudadano mexicano de aproximadamente 28 años murió atropellado por un camión con remolque tras un encuentro con agentes de ICE y de Homeland Security Investigations (HSI) en el estacionamiento de una gasolinera, de acuerdo con lo reportado por Univision.

El conductor del camión se detuvo e intentó auxiliarlo. Hasta el momento, ni las autoridades estadounidenses ni la Cancillería mexicana han confirmado la identidad del hombre ni su estatus migratorio.

Este caso es relevante para el tema de la pausa: no fue un tiroteo, sino un atropellamiento durante una persecución, y ocurrió con HSI de por medio — la división que, según ICE, queda fuera de la pausa de paradas vehiculares. Es decir, es evidencia de que los encuentros fatales con autoridades migratorias no se detuvieron con el anuncio de la pausa.

Una pausa, no una política nueva — y con matices

El zar fronterizo Tom Homan fue enfático respecto al anuncio: “No es un cambio de política. Es una pausa temporal“, mientras ICE entrena adicionalmente a sus agentes en tácticas de parada vehicular, confirmó a Fox News.

La orden aplica solo a Enforcement and Removal Operations (ERO), la división encargada de arrestos y deportaciones civiles — no a Homeland Security Investigations (HSI), que maneja investigaciones criminales y fue precisamente la división presente en el caso de Florida.

El asunto se complicó cuando el propio presidente Trump dijo públicamente que ICE debería reanudar las paradas de tránsito — contradiciendo la pausa que su propia administración acababa de ordenar.

The men and women of ICE are doing a GREAT job, one that has to be done. CRIME IS WAY DOWN IN AMERICA, in many cases with numbers that haven’t been seen in decades. The Open Border Policy of Sleepy Joe Biden allowed 25,000,000 people to pour into our Country, unchecked and… pic.twitter.com/im7J8Q60wd — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 15, 2026

Qué cambia (y qué no) para quien maneja a diario

Tras el decreto, la pausa reduce un riesgo concreto: los agentes de ERO —la división que ejecuta la mayoría de los arrestos migratorios del día a día, incluidos los que ocurren mientras alguien maneja al trabajo, lleva a sus hijos a la escuela o va al supermercado— tienen ahora instrucciones de no detener vehículos salvo que se trate de un objetivo criminal grave.

Eso significa que, por ahora, una parada de tránsito rutinaria tiene menos probabilidades de terminar en un arresto migratorio.

Pero la pausa tiene límites que conviene no perder de vista. No alcanza a HSI, que también opera en el terreno —como quedó claro en el caso de Florida—, ni a los arrestos que ocurren fuera de un vehículo, ya sea en el hogar, el trabajo o durante una persecución a pie.

Tampoco se trata de una ley ni de una directiva permanente, sino de una instrucción interna que puede revertirse en cualquier momento sin previo aviso, algo que se volvió más evidente cuando el propio Trump pidió públicamente que se retomen las paradas. Esa fragilidad es clave: la medida no ofrece ninguna protección legal si, pese a todo, un agente decide igual hacer la parada.

Por eso, para quien maneja a diario, las recomendaciones básicas no cambian:

Llevar documentos en regla si se tienen

Evitar infracciones de tránsito que puedan servir de pretexto para una parada

Recordar que el derecho a guardar silencio y a negarse a un registro sin orden judicial sigue aplicando exactamente igual que antes de este anuncio

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