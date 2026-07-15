Ciudadanía de Estados Unidos podría ser más cara: así quedaría la nueva tarifa

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Convertirse en ciudadano de Estados Unidos podría ser más costoso si avanza una nueva propuesta de la administración del presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), planteó aumentar la tarifa para presentar la solicitud de naturalización.

La medida afectaría a los inmigrantes que cumplen con los requisitos para solicitar la ciudadanía estadounidense y deben presentar el formulario N-400.

Por ahora, la nueva tarifa no está vigente y los solicitantes deben continuar pagando el costo actual hasta que exista una decisión definitiva.

Nueva tarifa para la ciudadanía de Estados Unidos: cuánto podría costar el trámite

La propuesta contempla un aumento significativo en el costo de la solicitud de naturalización.

Actualmente, la tarifa del formulario N-400 es de 760 dólares para solicitudes enviadas en papel y de 710 dólares para quienes presentan el trámite en línea.

La propuesta busca elevar esos montos a:

Mil 330 dólares para solicitudes enviadas en papel

Mil 280 dólares para solicitudes presentadas en línea

De aprobarse, el incremento representaría más de 500 dólares adicionales para algunos solicitantes.

El aumento aplicaría únicamente a la tarifa del trámite de naturalización y no significa un cambio en los requisitos legales para obtener la ciudadanía.

La ciudadanía estadounidense sigue el mismo proceso de solicitud

Aunque el costo podría cambiar, los requisitos principales para solicitar la ciudadanía de Estados Unidos se mantienen.

Los residentes permanentes que buscan naturalizarse generalmente deben cumplir condiciones como:

Tener la residencia permanente legal durante el periodo requerido

Cumplir con los requisitos de presencia física en el país

Demostrar conocimientos básicos de inglés y educación cívica

Mantener un buen carácter moral según la ley migratoria

El proceso comienza con la presentación del formulario N-400 ante USCIS.

Después, la agencia revisa la solicitud, programa una cita biométrica cuando corresponde y realiza la entrevista de naturalización.

¿Por qué Trump propone aumentar la tarifa de naturalización?

USCIS ha señalado en distintas ocasiones que las tarifas de inmigración financian gran parte de las operaciones de la agencia.

A diferencia de otros programas federales, USCIS depende principalmente de los pagos realizados por los solicitantes para procesar beneficios migratorios.

La agencia argumenta que los ajustes de tarifas permiten cubrir los costos relacionados con la revisión de solicitudes, entrevistas y servicios administrativos.

La administración Trump ha impulsado cambios en las políticas migratorias que buscan modificar el funcionamiento del sistema de inmigración estadounidense.

El aumento de la tarifa de ciudadanía forma parte de una revisión más amplia de los costos asociados con diferentes trámites migratorios.

Trump plan would increase citizenship application fee by $570https://t.co/gVok9b0GED — CBS News Texas (@CBSNewsTexas) June 22, 2026

¿Cuándo podría entrar en vigor la nueva tarifa de ciudadanía de Estados Unidos?

La propuesta todavía debe completar el proceso establecido antes de convertirse en una regla definitiva.

Esto incluye un periodo de comentarios públicos en el que personas, organizaciones y grupos interesados pueden enviar sus opiniones sobre el cambio.

Después de analizar esos comentarios, el Gobierno puede decidir si mantiene, modifica o retira la propuesta.

Por esa razón, los solicitantes no deben pagar la nueva tarifa todavía.

Hasta que USCIS publique una regla final, continuará aplicándose la tarifa vigente para presentar el formulario N-400.

¿Qué deben saber los inmigrantes que quieren solicitar la ciudadanía?

Las personas que cumplen los requisitos para naturalizarse pueden continuar preparando su solicitud mientras esperan una decisión sobre la posible subida de tarifas.

Los expertos en inmigración suelen recomendar revisar con anticipación los documentos necesarios y verificar que se cumplen todos los requisitos.

Esperar una posible reducción de costos puede ser una decisión incierta, ya que las tarifas migratorias pueden cambiar dependiendo de las decisiones del Gobierno.

Quienes planean solicitar la ciudadanía deberían consultar información oficial de USCIS antes de enviar cualquier formulario o realizar pagos.

También es importante recordar que una propuesta no significa aprobación y que cualquier cambio debe ser anunciado oficialmente.

El impacto de una posible subida para los solicitantes

Un aumento de más de 500 dólares podría representar una barrera económica para algunos residentes permanentes que buscan convertirse en ciudadanos.

La ciudadanía estadounidense permite acceder a derechos adicionales, como participar en elecciones federales y solicitar ciertos beneficios reservados para ciudadanos.

Para muchos inmigrantes, el costo del proceso de naturalización es uno de los factores que consideran antes de presentar la solicitud.

Si la nueva tarifa entra en vigor, los futuros solicitantes tendrán que asumir un gasto mayor para completar uno de los pasos más importantes dentro de su proceso migratorio.

Por ahora, USCIS mantiene las tarifas actuales mientras continúa la evaluación de la propuesta.

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