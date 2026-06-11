¿Dónde hacerse las uñas en Miami y cuánto cuesta realmente?

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Mujer mostrando sus uñas. Foto: AFP

Hacerse las uñas en Miami no es solo una cuestión de estética. En muchos salones, es un espacio para socializar, planear la semana y asegurarse de que cada detalle del estilo personal esté cuidado.

Sin embargo, los precios no tienen una sola cifra. Dependiendo del salón y del tipo de servicio, una manicura puede costar desde opciones muy accesibles hasta tratamientos premium que duplican o triplican la cuenta promedio.

¿Cuánto cuesta una manicura básica en Miami?

Uñas de diferentes estilos en un salón de belleza. Foto: AFP

Un manicure clásico puede arrancar desde 20 dólares, mientras que un gel manicure se mueve entre 25 y 40 dólares, según un reporte de Miami Herald sobre tendencias en salones de la ciudad.

En Aurora Nail Bar, el gel manicure cuesta 25 dólares, mientras que The Nail Room Miami cobra 40 dólares. Los combos de manicure y pedicure suelen ir de 40 a 75 dólares, dependiendo del salón y del tipo de acabado que se busque.

En Nails4me Studio, el manicure regular está a 18 dólares y el gel manicure a 25 dólares, con combo de gel manicure y pedicure en 45 dólares. Estos precios muestran que hacerse las uñas en Miami depende tanto del presupuesto como del estilo y de las expectativas de acabado.

¿Por qué algunos servicios cuestan más?

El costo sube con extensiones, rellenos, nail art o técnicas más avanzadas. Un set completo de acrílico con gel polish puede llegar a 70 dólares, y un polygel full set a 85 dólares. Los extras, como diseño de uñas, comienzan en 10 dólares; la remoción de gel se encuentra entre 5 y 15 dólares; y las reparaciones se cobran por uña.

The Nail Room Miami el gel manicure cuesta 40 dólares y el gel pedicure 50 dólares. Cada detalle adicional suma al precio final. Según la revista Booksy, estas tarifas son consistentes con otros salones de perfil medio en Miami.

¿Qué salones ofrecen servicios premium?

Los salones de lujo, especialmente en zonas como Coral Gables y Brickell, elevan el precio de los servicios.

Cult Nail Studio, por ejemplo, cobra desde 120 dólares por un Russian mani gel, con opciones que alcanzan 150 dólares según el largo de la uña. Servicios como pedicures inteligentes o acabados de lujo incrementan la inversión.

En contraste, Nails4me Studio mantiene precios accesibles sin comprometer la calidad. La diferencia entre extremos muestra que Miami ofrece un mercado amplio, desde opciones económicas hasta servicios premium de alto ticket, según Miami Herald.

¿Cuánto gastar para un resultado duradero?

Un presupuesto entre 25 y 50 dólares cubre un gel de manicura o un combo básico. Para acrílicos, rellenos o diseños elaborados, la cuenta se mueve entre 60 y 90 dólares.

En salones de lujo, el costo puede superar los 120 dólares, ofreciendo personalización total y acabados de mayor duración.

¿Cómo comparar salones antes de reservar?

Revisar el menú de servicios, tipo de acabado y si el precio incluye remoción, diseño o pedicure ayuda a planear la visita.

Plataformas como Booksy permiten comparar precios y servicios de diferentes salones en Miami. Con esta información, elegir un salón deja de ser una apuesta y se convierte en una decisión informada de estilo y presupuesto.

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