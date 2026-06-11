Cómo encontrar un abogado de inmigración confiable y qué preguntar antes de pagar un centavo: la guía para no caer en fraudes de notarios

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Ningún abogado legítimo puede asegurar la aprobación de una petición. Foto: AFP

Cada año, miles de inmigrantes latinos en Estados Unidos se convierten en víctimas de fraude al intentar regularizar su estatus migratorio. La urgencia y necesidad por resolver este tipo de problemas, a través de un abogado de inmigración, les lleva a perder dinero, documentos y oportunidades migratorias reales en manos de personas que cobran por servicios que no están autorizados a ofrecer: los notarios públicos.

Y es que, a comparación de otro tipo de estafa, el fraude del notario es uno de los problemas más extendidos y menos denunciados dentro de las comunidades hispanas, y la razón casi siempre es la misma: la confusión entre lo que significa “notario” en Latinoamérica y lo que significa en este país.

En México, Centroamérica y Sudamérica, un notario público es un profesional con formación jurídica avanzada y facultades legales amplias. En Estados Unidos, un notary public solo puede atestiguar firmas en documentos, por lo que no puede dar consejos legales, preparar peticiones migratorias ni representar a nadie ante el USCIS. Quien lo hace sin estar autorizado está cometiendo un delito, lo cual no ha impedido que miles de personas sigan operando bajo ese nombre o bajo títulos como “consultor de inmigración” o “experto en visas.”

¿Quién puede ayudar legalmente en un caso migratorio?

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), solo dos tipos de personas están legalmente autorizadas para dar asesoría migratoria:

Abogados licenciados que sean miembros activos y en buen estado del colegio de abogados de su estado.

que sean miembros activos y en buen estado del colegio de abogados de su estado. Representantes acreditados por el DOJ que trabajen para organizaciones reconocidas oficialmente por ese departamento.

Cualquier otra persona que ofrezca preparar formularios, tramitar casos o representar personas ante el USCIS está actuando fuera de la ley.

Asistencia legal gratuita y segura de inmigración está disponible para niños no-acompañados y/o niños que entraron a los Estados Unidos sin un padre o guardián.



📱 Llame al: 201-305-9217



🔗 Correo electrónico: uascreening@NJCIC.org pic.twitter.com/3uj0lr8uSF — NJHumanServices (@NJDHS) June 11, 2026

Las señales de alerta que no se deben ignorar

El USCIS y la organización Stop Notario Fraud, avalada por la Barra Americana (ABA) y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), documentan un patrón de comportamiento muy consistente entre quienes cometen este tipo de fraude. Estas son las señales más comunes:

Garantizan resultados. Ningún abogado legítimo puede asegurar la aprobación de una petición migratoria. Quien lo promete está mintiendo.

Ningún abogado legítimo puede asegurar la aprobación de una petición migratoria. Quien lo promete está mintiendo. Cobran por formularios del USCIS. Todos los formularios oficiales del USCIS son gratuitos y están disponibles en uscis.gov. Si alguien cobra por descargarlos o conseguirlos, es una señal de fraude.

Todos los formularios oficiales del USCIS son gratuitos y están disponibles en uscis.gov. Si alguien cobra por descargarlos o conseguirlos, es una señal de fraude. Piden que se firmen formularios en blanco. Ninguna situación justifica firmar un documento vacío o con información que corresponde a una persona.

Ninguna situación justifica firmar un documento vacío o con información que corresponde a una persona. Retienen documentos originales. Pasaporte, acta de nacimiento, visa: ningún asesor o consultor tiene derecho a quedarse con documentos.

Pasaporte, acta de nacimiento, visa: ningún asesor o consultor tiene derecho a quedarse con documentos. Piden pago en efectivo, tarjetas de regalo, transferencias o criptomonedas. Los métodos de pago difíciles de rastrear son una “marca registrada” de los estafadores.

Los métodos de pago difíciles de rastrear son una “marca registrada” de los estafadores. Usan sitios web que imitan portales del gobierno. Las páginas oficiales del gobierno federal de EE. UU. siempre terminan en .gov. Si la dirección web no tiene esa terminación, no es una página gubernamental.

Cómo verificar si un abogado es real antes de contratar

Antes de pagar cualquier cantidad, hay pasos concretos que cualquier persona puede seguir para confirmar que quien ofrece sus servicios está autorizado para hacerlo, de acuerdo con la FTC y el DOJ:

Pedir el número de colegiado y verificarlo. Todo abogado licenciado tiene un número de membresía en el colegio de abogados de su estado. Ese número puede verificarse directamente en el sitio web de cada colegio estatal.

Todo abogado licenciado tiene un número de membresía en el colegio de abogados de su estado. Ese número puede verificarse directamente en el sitio web de cada colegio estatal. Consultar el directorio de AILA. En ailalawyer.com se puede buscar abogados de inmigración verificados por la asociación nacional.

En ailalawyer.com se puede buscar abogados de inmigración verificados por la asociación nacional. Revisar la lista de representantes acreditados del DOJ. El Departamento de Justicia publica en justice.gov una lista completa de las organizaciones reconocidas y los representantes acreditados que pueden dar asesoría migratoria de forma legal.

El Departamento de Justicia publica en justice.gov una lista completa de las organizaciones reconocidas y los representantes acreditados que pueden dar asesoría migratoria de forma legal. Exigir un contrato por escrito que detalle los servicios, los honorarios y los plazos antes de entregar cualquier dinero o documento.

¿Dónde encontrar ayuda gratuita o de bajo costo?

No contar con dinero para un abogado privado no significa quedarse sin opciones. El DOJ mantiene una lista actualizada de proveedores de servicios legales pro bono organizados por estado, disponible en justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers. Muchas organizaciones sin fines de lucro también ofrecen consultas gratuitas o de bajo costo para inmigrantes que no pueden costear una representación privada.

El USCIS también tiene una línea de atención directa para responder preguntas sobre formularios, procesos y estatus de casos: 800-375-5283, disponible en inglés y español. Es un recurso oficial y gratuito que muchos desconocen y que puede evitar errores costosos antes de presentar cualquier solicitud.

Qué hacer si alguien fue víctima de un fraude migratorio

Quien haya sido víctima de un notario o consultor sin licencia tiene canales formales para reportarlo, según la FTC y el USCIS:

Comisión Federal de Comercio (FTC): en ReportFraud.ftc.gov se puede presentar un reporte con poca información personal.

en ReportFraud.ftc.gov se puede presentar un reporte con poca información personal. USCIS: tiene un formulario en línea para reportar fraudes y estafas relacionadas con inmigración en uscis.gov/avoid-scams.

tiene un formulario en línea para reportar fraudes y estafas relacionadas con inmigración en uscis.gov/avoid-scams. Autoridades locales o estatales: en muchos estados, el ejercicio ilegal de la abogacía es un delito perseguible penalmente.

Reportar no solo puede ayudar a recuperar dinero o documentos en algunos casos, sino que protege a otras familias de caer en las mismas manos.

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