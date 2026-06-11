Medicaid para hijos de inmigrantes en Nueva York: lo que debes saber en 2026 

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Profesionales de la salud y pacientes se reúnen para una marcha. Foto: AFP

Cuando emigras a Nueva York, lo haces para darles un futuro mejor a tus hijos, pero el miedo a veces nos hace evitar el médico por temor a arriesgar nuestra permanencia en el área geográfica. Deja de cargar con ese peso: los niños nacidos en Estados Unidos, incluidos los que viven con padres indocumentados, pueden acceder a Medicaid o a Child Health Plus sin que esto perjudique el estatus migratorio de sus padres.

¿Los padres indocumentados pueden solicitar Medicaid para sus hijos en Nueva York?

Sí. De hecho, las autoridades de la ciudad de Nueva York han sido claras durante años: solicitar cobertura médica para un menor no afecta solicitudes migratorias ni procesos relacionados con la residencia permanente.

La información publicada por NYC Health indica que los datos migratorios proporcionados para obtener seguro médico no se comparten con las autoridades federales de inmigración. En otras palabras, inscribir a un hijo elegible en Medicaid no pone en riesgo a los padres que no cuentan con documentos migratorios.

Este es uno de los puntos más importantes para las familias hispanas que viven en Nueva York y que suelen evitar solicitar beneficios por temor a consecuencias futuras.

¿Qué seguro médico pueden obtener los hijos de inmigrantes en Nueva York?

Hay dos opciones:

Medicaid para niños , destinado a familias que cumplen ciertos requisitos de ingresos.

, destinado a familias que cumplen ciertos requisitos de ingresos. Child Health Plus, un programa que ofrece seguro médico gratuito o de bajo costo a menores de 19 años.

Lo más relevante es que, según el programa estatal New York State of Health, todos los menores de 19 años pueden ser elegibles para Child Health Plus sin importar su estatus migratorio.

Esto significa que incluso si los padres son indocumentados, sus hijos pueden recibir atención médica preventiva, consultas pediátricas, vacunas, servicios de emergencia y otros beneficios esenciales.

¿Cómo inscribir a tus hijos en Medicaid o Child Health Plus en Nueva York?

El proceso es más sencillo de lo que muchas personas imaginan.

Las familias pueden presentar la solicitud de tres maneras distintas:

En línea a través del portal New York State of Health

Por teléfono llamando al 1-855-355-5777

Con asistencia gratuita de asesores certificados que ofrecen ayuda en distintos idiomas, incluido el español

Nueva York también dispone de navegadores comunitarios y organizaciones locales que ayudan a completar formularios y verificar requisitos sin costo.

¿Qué documentos necesitas para solicitar Medicaid para tus hijos?

Antes de comenzar el trámite, es básico que reúnas los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento o pasaporte del menor

Documento de identidad

Comprobante de domicilio en Nueva York

Comprobantes de ingresos familiares, como recibos de pago recientes o declaraciones de impuestos

Documentos migratorios del menor si los tiene

Hay algo muy común en lo que la gente suele confundirse: si tu hijo es ciudadano o tiene estatus legal, es probable que te pidan comprobarlo. Sin embargo, si es indocumentado, no tiene que presentar ningún documento migratorio para recibir la cobertura médica en Nueva York.

¿Por qué este beneficio es tan importante para las familias latinas?

Nueva York sigue siendo uno de los estados con más opciones de cobertura médica para inmigrantes. Mientras en otras partes del país, el acceso al seguro de salud puede depender en gran medida del estatus migratorio, aquí existe una red de protección mucho más amplia para los niños.

La consecuencia práctica es enorme: un niño con cobertura médica tiene mayores posibilidades de recibir atención preventiva, detectar enfermedades a tiempo y evitar gastos que pueden desestabilizar por completo el presupuesto familiar.

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