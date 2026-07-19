Qué define a una tormenta severa según el National Weather Service de EE. UU.

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Tormenta eléctrica en Estados Unidos. Foto Leonardo.ai.

No todas las tormentas eléctricas terminan en una emergencia, pero todas merecen respeto. Saber cuándo una tormenta severa se considera peligrosa en Estados Unidos puede marcar la diferencia entre actuar con tiempo o quedar expuesto a un fenómeno que cambia en cuestión de minutos.

En Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) declara una tormenta como severa cuando registra vientos de al menos 58 mph, granizo de una pulgada o más, o genera tornados. Por eso, las autoridades meteorológicas utilizan criterios muy específicos antes de emitir una alerta para la población. Conocer esos umbrales puede marcar la diferencia entre actuar a tiempo o quedar expuesto a un fenómeno que cambia en minutos.

¿Cuándo una tormenta severa se considera peligrosa?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) clasifican una tormenta como severa cuando es capaz de producir al menos uno de estos fenómenos:

Ráfagas de viento de 93 km/h (58 mph) o más.

Granizo de al menos 2.5 centímetros (1 pulgada) de diámetro.

La formación de un tornado.

Si una tormenta cumple cualquiera de estos criterios, deja de ser un episodio común y pasa a representar un riesgo para la vida y la propiedad.

Cada año se registran cerca de 100 mil tormentas eléctricas en Estados Unidos. Sin embargo, NOAA señala que solo alrededor del 10% alcanza la categoría de tormenta severa.

¿Qué peligros acompañan a una tormenta severa?

Aunque los criterios oficiales se centran en el viento, el granizo y los tornados, las amenazas no terminan ahí.

Los rayos están presentes en prácticamente todas las tormentas eléctricas y siguen siendo una de las principales causas de lesiones y muertes relacionadas con el clima. NOAA recuerda que un rayo puede impactar hasta 16 kilómetros (10 millas) lejos de la zona donde está lloviendo.

También existen otros riesgos que suelen pasar desapercibidos:

Inundaciones repentinas , consideradas la principal causa de muerte durante tormentas eléctricas.

, consideradas la principal causa de muerte durante tormentas eléctricas. Microrráfagas , corrientes de aire descendente capaces de generar vientos superiores a 160 km/h , con daños similares a los de un tornado.

, corrientes de aire descendente capaces de generar vientos superiores a , con daños similares a los de un tornado. Granizo de gran tamaño , que puede romper ventanas, destruir cultivos y causar pérdidas por miles de millones de dólares cada año.

, que puede romper ventanas, destruir cultivos y causar pérdidas por miles de millones de dólares cada año. Tornados, cuyos vientos pueden alcanzar hasta 480 km/h y provocar devastación en cuestión de segundos.

¿Qué diferencia hay entre una alerta y una advertencia por tormenta severa?

Es una confusión muy común y conocer la diferencia puede ahorrar minutos valiosos.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) y las oficinas locales del NWS emiten dos avisos principales:

Severe Thunderstorm Watch (Alerta): significa “prepárese” . Las condiciones atmosféricas son favorables para que se desarrollen tormentas severas.

significa . Las condiciones atmosféricas son favorables para que se desarrollen tormentas severas. Severe Thunderstorm Warning (Advertencia): significa “actúe ahora”. La tormenta ya fue detectada por radar o confirmada y representa un peligro inmediato. En ese momento se recomienda buscar refugio sin demora.

¿Qué mitos sobre las tormentas severas pueden poner en riesgo tu vida?

NOAA insiste en que algunas creencias populares siguen siendo peligrosas.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que si no está lloviendo, no existe riesgo de rayos. En realidad, una descarga eléctrica puede producirse a varios kilómetros del núcleo de la tormenta.

Otro mito afirma que los neumáticos o las suelas de goma protegen contra un rayo. La agencia aclara que eso es falso. Lo que brinda protección es la estructura metálica de un vehículo con techo rígido, siempre que no se toquen partes metálicas durante la tormenta.

Tampoco es cierto que las ciudades, montañas o ríos estén a salvo de los tornados. Estos fenómenos pueden desarrollarse prácticamente en cualquier lugar si las condiciones atmosféricas son favorables.

La realidad es sencilla: toda tormenta eléctrica merece atención, aunque no todas sean clasificadas como severas. Cuando el NWS emite una advertencia, ya no se trata de observar el cielo por curiosidad. Es momento de buscar un lugar seguro, mantenerse informado y dejar que la tormenta pase. Porque, frente al clima extremo, unos minutos de prevención pueden cambiarlo todo.

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