Del espacio al futbol: la tecnología inspirada en la NASA que transforma el Mundial 2026

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Tecnología de la NASA en el Mundial de la FIFA 2026. Foto Leonardo.ai.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está haciendo historia, no solo por sus organizadores, sino porque lleva una tecnología que parecía reservada para las misiones espaciales. Desde gemelos digitales inspirados en los sistemas que utiliza la NASA hasta inteligencia artificial, balones con sensores y perros robot para tareas de seguridad.

El torneo apunta a convertirse en el evento deportivo más tecnológico jamás organizado.

¿Cómo llega la tecnología de la NASA al Mundial 2026?

Cuando la NASA diseña una misión espacial, una de sus herramientas más valiosas es el gemelo digital. Se trata de una réplica virtual de un objeto o instalación física que recibe información en tiempo real para anticipar fallas y tomar decisiones antes de que ocurra un problema.

Ese mismo principio se ha utilizado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con Technology Magazine, la FIFA, junto con Lenovo, ha construido un gemelo digital de cada uno de los 16 estadios donde se disputarán los encuentros.

La idea es sencilla, aunque la tecnología detrás sea impresionante. Los organizadores observan en un mapa digital el movimiento de los aficionados, el estado de los accesos, la ubicación de los equipos de seguridad y el funcionamiento de los sistemas técnicos prácticamente al instante.

Si comienza a formarse una aglomeración en una puerta de entrada en Atlanta o en cualquier otra sede, el centro de operaciones puede detectarla antes de que represente un riesgo.

Ahí está el verdadero salto tecnológico. No se trata únicamente de reaccionar más rápido. Se trata de evitar que los problemas ocurran.

¿Qué son los gemelos digitales y cómo ayudan a los aficionados?

Los gemelos digitales no solo sirven para quienes controlan el torneo.

Según Technology Magazine, los aficionados también pueden acceder a estos mapas inteligentes mediante dispositivos Lenovo y Motorola. Desde el teléfono es posible encontrar la ruta más rápida hacia el asiento, localizar puntos de hidratación, identificar servicios cercanos o recibir indicaciones para desplazarse por ciudades sede como Seattle, Guadalajara o Atlanta, todo con información actualizada en tiempo real.

En un campeonato que moviliza a millones de personas, reducir tiempos de espera también significa mejorar la seguridad.

¿Qué otras innovaciones tecnológicas tiene la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La transformación no termina en los estadios.

Entre las novedades destacan:

Balón Adidas Trionda con un sensor de movimiento que registra datos 500 veces por segundo

con un sensor de movimiento que registra datos Avatares tridimensionales de los 1,248 futbolistas creados mediante inteligencia artificial

de los 1,248 futbolistas creados mediante inteligencia artificial Fuera de juego semiautomatizado con reconstrucciones 3D casi instantáneas para el VAR

con reconstrucciones 3D casi instantáneas para el VAR Football AI Pro , una plataforma que permite a las 48 selecciones acceder al mismo nivel de análisis táctico

, una plataforma que permite a las 48 selecciones acceder al mismo nivel de análisis táctico Televisores y proyectores inteligentes de Hisense, capaces de mostrar estadísticas, mapas de calor y varios partidos simultáneamente

El balón oficial merece un capítulo aparte. Su chip interno registra cada toque con una precisión milimétrica, lo que ayuda a los árbitros a determinar contactos casi imperceptibles durante una jugada de mano o un fuera de lugar. Según explicó Adidas, el sensor funciona como un auténtico “latido digital” que acompaña el recorrido del balón durante todo el partido.

¿También hay robots para reforzar la seguridad?

Sí. Y probablemente sea una de las imágenes más llamativas del torneo.

De acuerdo con autoridades del municipio de Guadalupe, Nuevo León, adquirieron robots cuadrúpedos que son desplegados durante eventos masivos, incluido el Mundial, para ingresar primero a zonas potencialmente peligrosas y transmitir video en vivo a las fuerzas de seguridad.

No reemplazan a los policías, pero sí actúan como una primera línea de reconocimiento cuando exista algún altercado.

Mientras tanto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene que la inteligencia artificial permite ofrecer decisiones arbitrales más rápidas, precisas y transparentes para jugadores y aficionados.

Lenovo, por su parte, asegura que la edición de 2026 será la Copa del Mundo tecnológicamente más avanzada de la historia. Si todas estas innovaciones cumplen lo prometido, el mayor espectáculo del fútbol también puede convertirse en el escaparate donde el deporte y la tecnología terminen jugando, por fin, en el mismo equipo.

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