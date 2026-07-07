Los tribunales del sur de Florida aceleran audiencias migratorias: qué deben saber quienes tienen casos pendientes

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Un juez puede emitir una orden de deportación en ausencia tras una falta. Foto: AFP

Las cortes de inmigración del sur de Florida modificaron en las últimas semanas el calendario de miles de casos, adelantando fechas fijadas para 2027 o 2028. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia del Departamento de Justicia que administra estos tribunales, confirmó que ha hecho “ajustes de calendario” para evitar que los casos se acumulen, aunque no detalló cuántos expedientes movió ni con cuánta anticipación notificó a los afectados.

Muchos solicitantes no saben qué pasa si, por cualquier motivo, no logran llegar a tiempo a la nueva fecha.

¿Qué está pasando con las audiencias en las cortes de inmigración del sur de Florida?

La EOIR no ha precisado cuántos casos ha reprogramado ni bajo qué criterio decide moverlos. En la práctica, inmigrantes y abogados de Miami describen algo muy distinto del fenómeno de las megaaudiencias, en el que se cita a más de 100 personas en una sola sesión y que ya opera en ciudades como Chicago o Dallas.

En el sur de Florida, el patrón es otro: audiencias individuales que estaban asignadas para dentro de 1 o 2 años se mueven, sin aviso postal ni electrónico, a fechas casi inmediatas, según relatos recogidos por CBS News Miami en la corte del centro de la ciudad.

La abogada de inmigración Morella Aguado explicó que la presión recae directamente sobre los equipos legales, que ahora deben pedir prórrogas por falta de tiempo para preparar la defensa. “Entre menos tiempo tengas para preparar un caso, más probable es que lo pierdas”, dijo Aguado al mismo medio.

🚨 ÚLTIMA HORA Una corte federal acaba de emitir una decisión que podría cambiar la situación de miles de inmigrantes detenidos.



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¿Qué riesgo corren quienes ven adelantada su audiencia sin previo aviso?

El riesgo mayor no es la audiencia en sí, sino la falta de tiempo para prepararse o, en el peor de los casos, no enterarse del cambio. Cuando un inmigrante no se presenta en la fecha que el tribunal tiene registrada, el juez puede emitir una orden de deportación en ausencia, lo que le da al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) autoridad para detener y deportar sin necesidad de un nuevo proceso judicial.

Aguado añadió que el temor no se limita a perder el caso. Varios de sus clientes evitan presentarse porque creen que serán detenidos el mismo día de la audiencia, algo que ya ha ocurrido en otros tribunales del país. Esa ansiedad se agrava entre quienes, como los venezolanos que dependen del TPS mientras la Corte Suprema resuelve su futuro, enfrentan al mismo tiempo dos procesos distintos que pueden definir si permanecen en el país.

Revertir una orden de deportación en ausencia exige demostrar que la inasistencia se debió a falta de notificación o a una causa excepcional, un trámite que puede tomar meses y no siempre prospera.

¿Cómo puede alguien verificar si su fecha de audiencia cambió?

Existen dos vías oficiales, ambas de la propia EOIR, para confirmar si una fecha de corte cambió sin previo aviso.

Consultar el portal de la EOIR en acis.eoir.justice.gov, ingresando el número de expediente o el número de extranjero.

Llamar a la línea automatizada de la EOIR al 1-800-898-7180, disponible en español las 24 horas, que con ese mismo número informa la próxima fecha registrada.

Acudir directamente a la corte correspondiente, que en el caso de Miami es la sede del centro de detención de Krome o la corte migratoria del centro de Miami, para pedir una copia impresa del calendario del caso.

Si la revisión confirma que la fecha se movió y no hubo aviso, o si la nueva cita quedó a solo días de distancia, la recomendación de los abogados es buscar representación legal de inmediato, ya sea privada o gratuita a través de una organización de ayuda migratoria. De todos modos, llegar sin abogado a la audiencia sigue siendo preferible a no presentarse, porque es la ausencia la que abre la puerta a una orden de deportación.

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