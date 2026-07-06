¿Debes presentar impuestos si fuiste deportado? Lo que dice la ley en Estados Unidos

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Declaración de impuestos de deportado. Foto: inteligencia artificial Leonardo.ai.

Perder el derecho a permanecer en Estados Unidos ya representa un golpe enorme para cualquier inmigrante. Sin embargo, hay una realidad que muchas personas descubren demasiado tarde: la deportación no pone un fin automático a las responsabilidades con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Si trabajaste, generaste ingresos o pagaste impuestos antes de salir del país, es posible que todavía tengas obligaciones pendientes e incluso dinero por recuperar.

La duda aparece con frecuencia entre quienes fueron deportados o abandonaron el país de manera voluntaria. ¿Todavía debo declarar impuestos? ¿Puedo presentar mi declaración desde el extranjero? ¿Una deuda con el IRS afecta un futuro trámite migratorio?

La respuesta depende de cada caso, pero la legislación fiscal estadounidense deja algo muy claro: los impuestos se determinan por los ingresos obtenidos, no por el estatus migratorio de la persona.

¿Cuáles son tus obligaciones fiscales si eres deportado?

Pensar que una orden de deportación borra cualquier compromiso con el IRS es un error bastante común. De hecho, especialistas consultados por Telemundo Atlanta coinciden en que salir del país, ya sea por decisión propia o por una orden de remoción, no elimina declaraciones pendientes, deudas tributarias ni el derecho a reclamar un reembolso.

El propio IRS establece que un extranjero no residente debe presentar una declaración de impuestos cuando cumple determinadas condiciones, entre ellas haber realizado actividades comerciales o laborales en Estados Unidos o haber obtenido ingresos sujetos a impuestos dentro del país.

En otras palabras, si trabajaste con un ITIN, un número de Seguro Social o recibiste ingresos mediante formularios W-2 o 1099 durante el año fiscal, es posible que todavía tengas que presentar una declaración, aunque actualmente vivas fuera de Estados Unidos.

¿La deportación elimina la obligación de presentar impuestos?

No. La legislación tributaria estadounidense funciona de manera independiente de las leyes migratorias. Esa diferencia suele sorprender a muchos inmigrantes.

El IRS explica que incluso quienes abandonan Estados Unidos pueden seguir obligados a presentar su declaración anual correspondiente al año fiscal en el que obtuvieron ingresos. Inclusive, antes de salir del país, algunos extranjeros deben tramitar un certificado de cumplimiento fiscal, conocido como “sailing permit” o permiso de salida, mediante los formularios 1040-C o 2063.

Ahora bien, existe un detalle importante que suele pasar desapercibido: presentar esos formularios no sustituye la declaración anual de impuestos. Si la ley exige presentar una declaración definitiva, ésta deberá entregarse aun cuando la persona ya resida en otro país.

¿Puedes presentar impuestos desde el extranjero después de una deportación?

Sí. Y hacerlo suele ser mucho más sencillo de lo que muchos imaginan.

El IRS permite presentar declaraciones desde el extranjero por distintos medios:

Enviar la declaración electrónicamente

Contratar a un preparador de impuestos autorizado

Autorizar a un representante mediante el Formulario 2848 para que gestione el trámite en Estados Unidos

para que gestione el trámite en Estados Unidos Continuar utilizando un ITIN vigente cuando corresponda

Para el abogado de inmigración José Guerrero Quiroga, cumplir con estas obligaciones puede convertirse en una decisión estratégica para quienes algún día desean regresar legalmente al país o iniciar un nuevo proceso migratorio. El especialista recuerda que el historial fiscal permanece registrado aunque la persona ya no viva en territorio estadounidense.

¿Qué pasa si no presentas impuestos tras ser deportado?

No presentar una declaración cuando la ley lo exige puede traer consecuencias económicas.

Entre las principales se encuentran:

Multas por incumplimiento

Cobro de intereses sobre impuestos pendientes

Pérdida de deducciones o créditos fiscales

Riesgo de perder un reembolso que legalmente te corresponde.

Además, el IRS advierte que quienes presentan declaraciones fuera del plazo establecido podrían perder el derecho a determinadas deducciones y beneficios fiscales si dejan transcurrir demasiado tiempo.

Tener una deuda con el IRS no significa automáticamente que una persona tenga prohibido regresar a Estados Unidos. De acuerdo con especialistas en inmigración, las principales barreras para reingresar suelen derivar de la orden de deportación y de los periodos de inadmisibilidad previstos por la legislación migratoria, no de una deuda tributaria en sí.

Sin embargo, un historial fiscal ordenado puede convertirse en un elemento favorable cuando las autoridades revisan futuras solicitudes de visa, residencia permanente o determinados beneficios migratorios.

¿Puedes recibir un reembolso de impuestos si ya fuiste deportado?

Sí. Incluso ésta es una de las situaciones menos conocidas.

Si durante el tiempo que trabajaste en Estados Unidos tu empleador retuvo más impuestos de los que realmente debías pagar, podrías tener derecho a un reembolso, aunque actualmente vivas fuera del país.

Sin embargo, ese dinero no se entrega de manera automática. Para recibirlo es indispensable presentar correctamente la declaración correspondiente. Si nunca la presentas, el reembolso simplemente queda sin reclamar y, con el paso del tiempo, puede perderse.

Al final, el mensaje del IRS resulta bastante claro: la deportación cambia la situación migratoria, pero no borra el historial fiscal. Cumplir con las obligaciones tributarias no sólo evita multas o intereses, también ayuda a mantener un expediente financiero más sólido para cualquier trámite futuro y, en algunos casos, incluso permite recuperar dinero que legalmente pertenece al contribuyente.

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