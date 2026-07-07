Donaciones para Venezuela: los artículos que casi nadie lleva y necesitan las familias afectadas 

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Foto: AFP

Cuando surge una emergencia como la de los últimos terremotos en Venezuela, la mayoría de las personas piensa en donaciones de alimentos, agua y medicinas. Pero hay productos que casi nadie lleva y que sí hacen falta para cubrir necesidades básicas de higiene, educación y bienestar emocional en las familias afectadas.

En Nueva York, la organización Venezolanos en Nueva York explicó para UNO TV US que la comunidad venezolana y varias organizaciones han activado centros de acopio y jornadas de voluntariado para clasificar, empacar y despachar ayuda humanitaria.

“La respuesta se coordina desde la ciudad, con logística de emergencia, recepción de donaciones y envío de suministros básicos hacia las zonas afectadas”, explicó Adriana de Rococo.

Donaciones para Venezuela

Toallas sanitarias y productos de higiene menstrual

Las toallas sanitarias, protectores diarios y otros productos de higiene femenina son algunos de los artículos que menos llegan durante las campañas de ayuda.

Fuentes explicó que, aunque muchas personas priorizan alimentos y medicamentos, estos insumos son indispensables para que mujeres y adolescentes puedan mantener condiciones básicas de higiene y salud durante la emergencia.

Pastillas potabilizadoras de agua

Otro producto poco frecuente en las donaciones son las pastillas para potabilizar agua.

Estos insumos permiten hacer segura el agua para consumo cuando el suministro resulta insuficiente o existe riesgo de contaminación, una situación habitual después de un desastre natural.

Insumos de primeros auxilios

Las organizaciones también necesitan materiales básicos para atender lesiones menores mientras llegan suministros médicos más especializados.

Entre los artículos recomendados se encuentran:

Gasas estériles.

Vendas.

Esparadrapo.

Guantes desechables.

Antisépticos.

Alcohol.

Solución salina.

Lo ideal es donar productos nuevos, sellados y dentro de su fecha de vencimiento.

Sillas de ruedas, muletas y prótesis

Las personas que resultaron lesionadas durante los terremotos también requieren equipos de apoyo para su movilidad.

Por ello, las organizaciones reciben sillas de ruedas, muletas, bastones, andadores y equipos ortopédicos en buen estado. También son útiles las prótesis para extremidades o los collares cervicales cuando puedan reutilizarse de forma segura.

Pañales para bebés y adultos mayores

Los pañales continúan siendo uno de los productos con mayor demanda.

La recomendación es donar pañales para bebés —especialmente tallas 2, 3 y 4— y pañales para adultos mayores en diferentes tallas, ya que muchas familias perdieron acceso a este tipo de artículos tras la emergencia.

Jabón, champú y artículos de higiene personal

Los productos de aseo ayudan a prevenir infecciones cuando las familias permanecen durante varios días fuera de sus viviendas.

Entre los artículos más útiles se encuentran:

Jabón en barra.

Champú.

Pasta dental.

Cepillos de dientes.

Desodorante.

Las organizaciones recomiendan que todos los productos sean nuevos, estén sellados y, de ser posible, en presentaciones pequeñas para facilitar su distribución.

Paños de cocina y toallas pequeñas

Aunque pocas personas piensan en ellos, los paños de cocina y las toallas pequeñas tienen múltiples usos durante una emergencia.

Pueden utilizarse para la higiene personal, limpiar superficies, secar utensilios o proteger alimentos cuando las condiciones son precarias.

Libros infantiles y materiales escolares

Los niños también necesitan recuperar parte de su rutina.

Por ello, Adriana Fuentes recomienda donar libros infantiles en español, cuadernos, lápices, colores y otros materiales escolares que ayuden a mantener actividades educativas y reduzcan el impacto emocional provocado por el desastre.

Juguetes pequeños

Los juguetes también cumplen una función importante durante una emergencia.

Según la representante de Venezolanos en Nueva York, ayudan a disminuir el estrés de los niños y les permiten conservar espacios de recreación en medio de una situación difícil.

Se recomienda donar juguetes pequeños, completos y en buen estado.

Mantas, sábanas y ropa de abrigo

Las familias que permanecen en refugios temporales también necesitan artículos para protegerse del clima.

Las campañas reciben mantas ligeras, sábanas, suéteres, bufandas, gorros y pantalones resistentes, siempre que estén limpios y en buenas condiciones.

Gafas de lectura

Otro artículo que suele olvidarse son los lentes de lectura.

Muchas personas mayores pierden sus gafas durante una evacuación y no tienen posibilidad de reemplazarlas rápidamente, por lo que este tipo de donación también resulta útil.

Artículos para bebés

Las familias con niños pequeños requieren productos específicos que pocas veces aparecen entre las donaciones.

Biberones, chupones, mantas para bebé y baberos son algunos de los artículos más solicitados. Se recomienda que sean nuevos o estén completamente higienizados.

Artículos de aseo que casi nadie dona

Fuentes también recuerda que existen productos de uso diario que suelen pasar desapercibidos durante las campañas.

Entre ellos destacan:

Cortauñas.

Protector solar.

Crema hidratante.

Peines.

Cepillos para el cabello.

Aunque parezcan artículos menores, ayudan a preservar la higiene y el bienestar de las familias durante las semanas posteriores al desastre.

¿Dónde se pueden hacer donaciones para los afectados por los terremotos en Venezuela?

Por ahora, Global Empowerment Mission (GEM) es una de las principales organizaciones que mantiene activa la recepción de ayuda humanitaria para las familias afectadas por los terremotos en Venezuela.

Quienes deseen colaborar también pueden inscribirse como voluntarios para apoyar en las labores de clasificación, empaque y preparación de los cargamentos humanitarios. Además, GEM acepta donaciones económicas a través de su página oficial, recursos que se destinan a la compra de suministros según las necesidades que se reportan desde las zonas afectadas.

Página de la GEM para donaciones a Venezuela: DA CLIC EN ESTE ENLACE.

Otras organizaciones que están apoyando a los afectados por los terremotos en Venezuela desde Estados Unidos

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de organizaciones que mantienen activos centros de acopio y campañas de ayuda humanitaria en distintas ciudades de Estados Unidos.

World Central Kitchen: comidas calientes para familias y equipos de rescate

La organización World Central Kitchen (WCK) activó su respuesta de emergencia para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos.

Sitio para donar: https://donate.wck.org/campaign/815521/donate?c_src=site-slider-rlf183

Save the Children: ayuda humanitaria enfocada en la niñez

La organización cuenta con un Fondo de Emergencia destinado a responder rápidamente ante desastres naturales y crisis humanitarias.

Sitio para donar: https://www.savethechildren.org/us/where-we-work/venezuela

Direct Relief: medicamentos e insumos para hospitales y brigadas médicas

La organización humanitaria Direct Relief trabaja con hospitales y organizaciones médicas para enviar suministros esenciales durante emergencias.

Sitio para donar: https://www.directrelief.org/2026/06/venezuela-earthquake-direct-relief-medical-response/

Más allá de la ayuda tradicional, las donaciones que parecen pequeñas suelen marcar una diferencia real en la vida diaria de las familias afectadas. Artículos como toallas sanitarias, paños, libros o juguetes para niños también forman parte de las necesidades urgentes y, en muchas campañas, son justamente los que menos llegan.

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