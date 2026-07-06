Medicamentos que necesitas declarar al entrar a Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Foto: Stephen Maturen / AFP

Si vas a entrar a Estados Unidos con alguna clase de fármacos, seas ciudadano o extranjero, debes cumplir con las regulaciones aplicadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

De acuerdo con un informe publicado en el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en sintonía con la FDA, “en la mayoría de los casos es ilegal que un ciudadano estadounidense obtenga drogas fuera del país y las importe para uso personal”.

La razón responde a que los fármacos de otros países no han sido evaluados ni aprobados por la FDA para su uso o venta en EE. UU. y no pueden garantizar que sean seguros. Lo mismo ocurre con alimentos que no puedes traer al país desde México.

¿Qué medicamentos debes declarar al entrar a EE. UU. si eres extranjero?

La respuesta corta es: todos. La CBP indica que cualquier ciudadano extranjero que vaya a ingresar al país con medicamentos propios debe tener consigo “una receta válida o una nota del médico”. Incluso, debe estar escrita en inglés.

Asimismo, el medicamento debe estar en su envase original y con las instrucciones del médico impresas en el frasco. En caso de que no tengas el envase original, la CBP exige “una copia de la receta o una carta del médico explicando la condición y por qué necesita el medicamento”.

Las autoridades también aconsejan que no viajes con más medicinas de las que necesitas para la estadía. “No lleve más de un suministro de medicamentos para 90 días”, se lee en el sitio web.

Respecto a narcóticos y otras drogas con un alto potencial de abuso (Rohypnol, GHB y Fen-Phen), la CBP es clara: “No se pueden traer a los Estados Unidos y existen sanciones severas por intentar hacerlo”.

Consejos de la TSA para el control de seguridad si viajas con medicamentos

A través de una guía en video, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) insta a llegar con antelación al aeropuerto para disponer de tiempo suficiente para el control de seguridad. Asimismo, insiste en que “los medicamentos deben estar claramente etiquetados”.

“Informe al agente sobre su condición o muestre su tarjeta de notificación de discapacidad en el punto de control antes de que comience la inspección. Avise al agente de la TSA si no desea o no puede someter su medicamento líquido a una inspección por rayos X”, apunta el material.

Entre otras funciones de la TSA, la agencia también indica qué tipo de teléfono no puede subirse a los aviones en Estados Unidos. Considera, además, que algunos aeropuertos ya ofrecen una alternativa poco conocida que permite saltarse la fila de la TSA.

En el caso de querer ingresar al país a través de fronteras terrestres internacionales, la CBP señala que los ciudadanos y extranjeros que deseen importar medicamentos “están sujetos a ciertos requisitos adicionales”, como no importar más de 50 unidades de un fármaco.

Viajar con medicamentos a Estados Unidos no está prohibido, pero sí requiere cumplir una serie de normas estrictas establecidas por las autoridades sanitarias y aduaneras. Antes de viajar, lo más recomendable es revisar los requisitos vigentes de la FDA, la CBP y la TSA para evitar contratiempos en el control fronterizo.

Para información más detallada, consulta el apartado de “importación personal” de la FDA. Al hacer clic encontrarás una serie de preguntas con respuestas inmediatas, referencia a medicamentos para mascotas, dispositivos médicos y productos alimenticios, entre otros.