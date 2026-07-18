SUN Bucks no dura para siempre: cuántos días tienes para usarlos y cómo saber la fecha de vencimiento

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Tus beneficios de SUN Bucks tienen fecha de vencimiento. Foto creada Leonardo.ai.

Las vacaciones de verano suelen ser sinónimo de descanso para los niños, pero para miles de familias en Estados Unidos también representan un desafío: reemplazar las comidas que los estudiantes recibían en la escuela. Ahí es donde entra SUN Bucks, un apoyo económico que ayuda a comprar alimentos. Lo que pocos saben es que el dinero no permanece disponible para siempre y dejarlo pasar puede significar perderlo definitivamente.

El programa, conocido también como Summer EBT, entrega 120 dólares por cada niño elegible para cubrir parte de los gastos de alimentación durante el receso escolar. El beneficio, administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se deposita en una tarjeta EBT y puede utilizarse en supermercados y comercios autorizados para adquirir alimentos.

¿Cuántos días tienes para usar SUN Bucks y cómo saber tu fecha de vencimiento?

Si te preguntas cuántos días tienes para usar SUN Bucks y cómo saber tu fecha de vencimiento, la respuesta es clara: los fondos caducan 122 días después de que son depositados en la tarjeta EBT.

Este detalle suele generar confusión. El plazo no comienza cuando activas la tarjeta, ni desde la primera compra. Los 122 días empiezan a contarse desde la fecha en que el dinero se carga en tu cuenta.

Una vez vencido ese periodo, el saldo restante desaparece. El USDA advierte que el dinero no puede recuperarse ni volver a emitirse, por lo que revisar las fechas resulta tan importante como administrar el beneficio.

¿Cómo consultar la fecha de depósito de SUN Bucks?

Saber cuándo recibiste el dinero es la forma más sencilla de calcular la fecha límite para utilizarlo.

Dependiendo del estado donde vivas, puedes verificar esa información de varias maneras:

Ingresando al portal oficial de EBT , como ebtEDGE o la plataforma que utilice tu estado. Allí podrás consultar el saldo, los movimientos y la fecha en que se acreditaron los beneficios.

, como ebtEDGE o la plataforma que utilice tu estado. Allí podrás consultar el saldo, los movimientos y la fecha en que se acreditaron los beneficios. Desde la aplicación oficial de EBT , disponible para dispositivos móviles. Después de iniciar sesión con los datos de tu tarjeta, podrás revisar la información de tu cuenta.

, disponible para dispositivos móviles. Después de iniciar sesión con los datos de tu tarjeta, podrás revisar la información de tu cuenta. Llamando al número de atención que aparece en la parte posterior de la tarjeta EBT. El sistema o un representante puede informarte tanto el saldo disponible como la fecha del depósito.

Esta última opción sigue siendo una de las más útiles para quienes no están familiarizados con las plataformas digitales o prefieren confirmar la información directamente.

¿SUN Bucks avisa antes de que el dinero expire?

En algunos estados, las autoridades envían cartas o notificaciones cuando el beneficio está próximo a vencer. Es un recordatorio útil, aunque no todos los participantes lo reciben con la misma anticipación.

Por esa razón, las agencias encargadas del programa recomiendan no depender de esos avisos y revisar periódicamente el saldo de la tarjeta.

Un simple vistazo puede evitar una sorpresa desagradable en la caja del supermercado.

¿Qué puedes comprar con los beneficios de SUN Bucks?

El dinero de SUN Bucks está destinado exclusivamente a la compra de alimentos autorizados bajo las reglas del programa EBT.

Muchas familias prefieren utilizar el beneficio poco a poco para distribuir mejor su presupuesto durante el verano. Esa estrategia tiene sentido, pero también implica llevar un control de la fecha de vencimiento.

Perder parte del saldo por no revisar el calendario sería una lástima. Al final, se trata de un apoyo creado precisamente para aliviar el gasto en alimentos cuando los niños dejan de recibir comidas en la escuela. Revisar la fecha de depósito y calcular los 122 días puede marcar la diferencia entre aprovechar el beneficio completo o dejar que una parte desaparezca sin posibilidad de recuperarla.

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