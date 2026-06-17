¿Puede ICE detener personas en los estadios del Mundial 2026? Lo que se sabe

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Foto por MARK FELIX / AFP

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancó el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Miles de latinos están de viaje o lo planean, compran boletos y organizan reuniones familiares para vivir el torneo más grande de la historia. Sin embargo, una pregunta ha comenzado a repetirse con fuerza entre comunidades inmigrantes: ¿puede ICE detener personas dentro o cerca de los estadios del Mundial?

La inquietud no surgió de rumores en redes sociales. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmaron a NBC News y Telemundo que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían participar en tareas de seguridad alrededor de algunos eventos relacionados con la Copa del Mundo que se disputa del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

¿Habrá agentes de ICE en los estadios del Mundial 2026?

La respuesta corta es sí, podrían estar presentes. De acuerdo con funcionarios del DHS, ICE ha ofrecido personal a departamentos de policía y agencias federales para reforzar la seguridad en los perímetros de los estadios, de manera similar a lo que ocurre en eventos de alto perfil como el Super Bowl o el Derby de Kentucky.

Las autoridades han insistido en que los agentes asignados a estas labores no tendrán como objetivo revisar el estatus migratorio de aficionados, trabajadores o visitantes internacionales.

Un portavoz del DHS aseguró que las personas que ingresen legalmente a Estados Unidos para asistir a los partidos “no tienen nada de qué preocuparse” y recomendó viajar con la documentación correspondiente para evitar contratiempos.

¿Puede ICE realizar arrestos migratorios durante el Mundial?

Aquí aparece el matiz más importante. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha señalado que la misión principal será garantizar la seguridad del torneo, funcionarios citados por NBC News reconocieron que no existe una prohibición expresa que impida a los agentes de ICE efectuar arrestos durante el Mundial.

Tampoco se ha emitido una directriz interna que ordene a los agentes mantenerse alejados de los estadios o de sus alrededores. Eso significa que, desde el punto de vista legal, ICE conserva su autoridad para actuar en cualquier lugar de Estados Unidos, incluidos recintos deportivos y zonas cercanas.

¿Qué dice ICE sobre sus prioridades durante la Copa Mundial?

Tom Homan, director de ICE, intentó reducir las preocupaciones al afirmar que la prioridad será la seguridad nacional y la protección del torneo.

Según declaraciones retomadas por EFE y ABC News, el funcionario sostuvo que la misión principal no será perseguir a personas por su situación migratoria, sino prevenir amenazas que puedan afectar el desarrollo de la competencia.

Sin embargo, también dejó claro que la condición migratoria podría convertirse en un factor si una investigación relacionada con seguridad nacional involucra a una persona sin estatus legal.

¿Por qué existe preocupación entre algunos aficionados?

Diversas organizaciones de defensa de inmigrantes recuerdan que la presencia visible de ICE puede generar temor incluso cuando no se realizan arrestos.

Algo parecido ocurrió este año en aeropuertos estadounidenses y en ceremonias de graduación de marines en Carolina del Sur.

Aunque no hubo operativos masivos, algunas familias evitaron asistir por miedo a encontrarse con agentes migratorios. Con cientos de miles de visitantes esperados en ciudades sede como Miami, Dallas, Los Ángeles, Atlanta, Seattle y Nueva York-Nueva Jersey, el debate sigue abierto.

¿Qué derechos tienen los asistentes si son abordados por ICE?

Independientemente de su situación migratoria, las personas en Estados Unidos cuentan con derechos constitucionales básicos: Tienen derecho a guardar silencio. Pueden solicitar hablar con un abogado. No están obligadas a responder preguntas sobre su lugar de nacimiento o estatus migratorio.

No deben firmar documentos que no comprendan completamente. Tienen derecho a pedir una orden judicial válida en situaciones que involucren ingreso a una vivienda. Por ahora, no existe evidencia de que ICE planee operativos migratorios masivos durante la Copa Mundial.

Lo que sí existe es una realidad clara: la agencia mantiene sus facultades legales y no ha recibido instrucciones específicas para suspenderlas durante el torneo. Para millones de aficionados latinos, la mejor estrategia sigue siendo la misma que recomiendan las autoridades y expertos migratorios: asistir con documentación en regla, conocer sus derechos y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Una preocupación que va más allá de los estadios

Además, algunos expertos en inmigración consideran que la incertidumbre no se limita a lo que ocurra dentro de los estadios. El verdadero foco de preocupación está en aeropuertos, estaciones de transporte, hoteles y zonas de acceso a los recintos deportivos, donde suelen concentrarse grandes cantidades de personas.

La experiencia de otros eventos masivos demuestra que la presencia visible de agentes federales puede influir en la percepción de seguridad de unos asistentes, mientras genera ansiedad en otros, especialmente entre familias de estatus migratorio mixto que temen cualquier interacción con autoridades. También existe un factor internacional que no pasa desapercibido.

La Copa Mundial de 2026 será la edición más grande organizada por la FIFA, con 48 selecciones y millones de visitantes previstos en Estados Unidos, México y Canadá.

Diversos analistas del sector turístico han advertido que los largos tiempos de espera para obtener visas, las nuevas revisiones de antecedentes y el endurecimiento de ciertas políticas migratorias podrían afectar la llegada de algunos aficionados extranjeros.

Incluso medios estadounidenses han documentado preocupaciones entre seguidores de selecciones participantes sobre posibles obstáculos para ingresar al país y asistir a los encuentros.

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