Mega Millions llega a 604 millones: cuánto dinero recibe realmente el ganador

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Foto: AFP

El premio mayor de Mega Millions alcanzó los 604 millones de dólares, convirtiéndose en el pozo acumulado más grande de 2026 hasta el momento, luego de que ningún boleto coincidiera con los seis números sorteados la noche del martes.

El próximo sorteo se realizará este viernes, cuando millones de jugadores volverán a intentar quedarse con uno de los premios más altos de la lotería en Estados Unidos.

Aunque la cifra anunciada supera los 600 millones de dólares, el ganador no recibirá esa cantidad íntegra si decide cobrar el premio en efectivo, ya que el monto se reduce por la modalidad de pago y los impuestos.

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¿Cómo se juega Mega Millions?

Para participar en Mega Millions, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 70 y un número adicional, conocido como Mega Ball, del 1 al 25. También existe la opción de seleccionar los números de forma automática mediante la función Quick Pick, disponible en la mayoría de los puntos de venta autorizados.

El premio mayor solo se obtiene al acertar las seis bolas sorteadas, aunque el juego ofrece otros niveles de premios para quienes coinciden con parte de la combinación ganadora.

¿Cuánto dinero recibe realmente el ganador de Mega Millions?

El premio anunciado de 604 millones de dólares corresponde al valor estimado si el ganador elige recibir el dinero mediante anualidades durante aproximadamente 30 años.

Sin embargo, la mayoría de los ganadores suele optar por el pago único en efectivo, cuyo valor es considerablemente menor antes de aplicar los impuestos federales y, en algunos estados, también los estatales.

El monto exacto en efectivo será confirmado por Mega Millions antes del próximo sorteo.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Mega Millions?

El siguiente sorteo de Mega Millions está programado para la noche del viernes.

Los jugadores pueden comprar boletos hasta pocos minutos antes del cierre de ventas, aunque el horario varía según el estado.

¿Qué probabilidades hay de ganar Mega Millions?

Ganar el premio mayor de Mega Millions sigue siendo extremadamente difícil.

Las probabilidades de acertar los seis números son de 1 entre 290.4 millones, según los organizadores del juego.

¿Cómo va el premio de Powerball?

Mientras Mega Millions supera los 600 millones de dólares, el premio mayor de Powerball también continúa creciendo.

Actualmente acumula 434 millones de dólares, y su próximo sorteo se celebrará este miércoles.

De esta manera, los dos principales juegos de lotería de Estados Unidos vuelven a ofrecer premios multimillonarios durante la misma semana.

¿Cuál ha sido el mayor premio de Mega Millions en 2026?

Hasta ahora, el mayor premio entregado por Mega Millions este año fue un jackpot de 533 millones de dólares, reclamado en marzo por un jugador de Illinois.

En el caso de Powerball, el premio más alto adjudicado en 2026 ha sido de 250.8 millones de dólares, ganado por un jugador de Arkansas.

Con el pozo nuevamente por encima de los 600 millones de dólares, Mega Millions vuelve a ubicarse entre los mayores premios de lotería disponibles actualmente en Estados Unidos.

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