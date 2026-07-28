Permiso de viaje anticipado: la tarifa nueva de mil dólares que muchos inmigrantes no conocen antes de salir de EE. UU.

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Permite a inmigrantes con un trámite pendiente salir y entrar de EE. UU. Foto: AFP

El permiso de viaje anticipado o advance parole es el documento que permite a inmigrantes con un trámite pendiente en Estados Unidos, como una solicitud de residencia, beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o un estatus humanitario, salir del país temporalmente sin perder su proceso ni arriesgarse a que les nieguen el reingreso.

Quien lo tramita puede viajar por razones familiares, médicas, laborales o educativas y volver a entrar bajo una figura legal conocida como “parole”, en lugar de hacerlo como cualquier otro viajero.

Ese reingreso, sin embargo, no es gratuito para la mayoría. La ley exige el pago de una tarifa aproximada de mil dólares que no se cobra al solicitar el documento ni al recibirlo, sino hasta que un oficial autoriza el reingreso en el aeropuerto o la frontera.

¿A quién le cobran esta tarifa y cuánto hay que pagar?

De acuerdo con el aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional el 16 de octubre de 2025, la tarifa nació de la ley HR-1, firmada por el presidente el 4 de julio de 2025. El cobro aplica cada vez que una persona recibe “parole” para entrar a Estados Unidos, ya sea la primera vez que llega desde el extranjero, cuando renueva ese permiso estando ya en el país, o cuando regresa tras un viaje autorizado con un documento de este tipo.

La tarifa arrancó en mil dólares, pero ya no se quedó ahí. Un segundo aviso del Gobierno confirmó que, desde el 1 de enero de 2026, la cifra subió a mil 20 dólares por el ajuste de 2.70% que marca la inflación, y la ley obliga a repetir este ajuste cada año fiscal. Por lo anterior, la tarifa en 2027 podría sufrir un incremento similar. Sin embargo, el costo total puede variar de acuerdo con diversos factores como estatus del solicitante, tipo de razón, entre otros. Lo más seguro es confirmar el monto exacto en la calculadora de tarifas de USCIS antes de presentar la solicitud.

El cobro es solicitado según el modo en el que cada solicitante realiza su viaje. Si llega por un puerto de entrada, se lo cobra Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Si ya está en el país y es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quien le otorga el “parole”, se lo cobra esa agencia. Y si la solicitud de reingreso la aprueba USCIS, el caso más común para quien ya tramitó su permiso de viaje anticipado desde dentro del país, esa dependencia envía un aviso antes de aprobar el trámite y no entrega el permiso hasta confirmar que la persona ya pagó.

EB-2 Worldwide is still current, but DOS warns retrogression could happen soon. If your EB-2/EB-2 NIW I-140 is approved and you're eligible to file Form I-485, don't wait. Filing now may help you obtain EAD & Advance Parole. Contact Raju Law today.#EB2 #EB2NIW #GreenCard pic.twitter.com/dZ0sHXIG3e — Raju Law – US Immigration & Investment Attorneys (@rajulawusa) July 22, 2026

¿Quiénes no tienen que pagarla y por qué muchos se llevan la sorpresa?

La ley contempla 10 excepciones a la tarifa, pensadas casi todas para emergencias puntuales. Entre las más relevantes están las siguientes:

Quien tiene una solicitud de residencia permanente en trámite (ajuste de estatus) y regresa de un viaje temporal con permiso de viaje anticipado

Quien viaja por una emergencia médica que no puede atenderse en el extranjero, o porque un familiar cercano está grave o acaba de fallecer

Quien necesita donar un órgano y no hay tiempo para tramitar una visa regular

Personas con estatus de entrante cubano o haitiano

Casos en los que el Gobierno determina que hay un beneficio público significativo, como la cooperación con una investigación

En el caso de los beneficiarios de DACA, según explican especialistas en trámites migratorios, sólo pueden viajar con permiso de viaje anticipado por razones humanitarias, educativas o laborales, nunca por turismo.

Esta tarifa se suma a una ola de cobros nuevos que la ley HR-1 impuso a distintos trámites migratorios en los últimos meses, desde los 102 dólares anuales que ya paga quien tiene una solicitud de asilo pendiente, hasta los 750 dólares adicionales que cuesta adelantar una cita de visa en México. El patrón es el mismo en los tres casos: trámites que antes tenían un costo fijo ahora suman un cobro adicional, y quien no lo investigue con tiempo corre el riesgo de encontrárselo justo cuando quiere volver a casa.

¿Cómo se tramita el permiso de viaje anticipado?

El trámite se hace con el Formulario I-131 (Application for Travel Document) ante USCIS. Se puede presentar en línea, con una cuenta myUSCIS, o en papel por correo, junto con evidencia que respalde el motivo del viaje, ya sea un asunto médico, laboral, educativo o el trámite migratorio que ya se tiene en curso, como una solicitud de residencia o de asilo pendiente.

Según indica USCIS en la página oficial del trámite, salir del país sin tener antes el permiso de viaje anticipado ya aprobado significa que la agencia considera abandonada la solicitud, incluso si el trámite migratorio principal seguía activo. Por eso los abogados de inmigración insisten en pedirlo con meses de anticipación y no viajar hasta tener el documento aprobado en mano.

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