¿Cuánto puedes comprar en México antes de tener que pagar impuestos al regresar a EE. UU.?

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Artesanías mexicanas. Foto creada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

Un viaje a México casi siempre termina con bolsas llenas. Artesanías, ropa, tequila, medicamentos o algún recuerdo para la familia. El problema aparece al regresar. Muchos viajeros desconocen que Estados Unidos sí establece un límite para ingresar mercancías sin pagar impuestos, y excederlo puede significar un gasto inesperado.

La buena noticia es que existe una franquicia bastante generosa, siempre que conozcas las reglas.

¿Cuánto puedes comprar en México antes de tener que pagar impuestos?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es hasta 800 dólares por persona.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) establece que los viajeros que regresan desde México pueden ingresar mercancías con un valor de hasta 800 dólares libres de impuestos, siempre que los artículos sean para uso personal, familiar o para regalar y que sean declarados al momento de cruzar la frontera.

Lo importante aquí no es sólo el monto. Declarar todas las compras también forma parte del beneficio. Si un artículo debía reportarse y no lo haces, la CBP advierte que podrías perder la mercancía o enfrentar sanciones.

¿Las familias pueden sumar la franquicia al regresar de México?

Sí. Y es un detalle que muchos pasan por alto.

Cuando los integrantes de una misma familia viajan juntos, la CBP permite combinar la exención personal. Eso significa que una pareja puede ingresar hasta mil 600 dólares en mercancías sin pagar impuestos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Esta medida resulta especialmente útil cuando una persona realizó la mayor parte de las compras y la otra apenas adquirió algunos artículos.

¿Qué productos puedes traer de México sin pagar impuestos?

Dentro de la franquicia de 800 dólares, existen límites específicos para algunos productos.

Los adultos mayores de 21 años pueden ingresar:

Hasta un litro de bebidas alcohólicas , siempre que el estado al que regresan permita su importación

, siempre que el estado al que regresan permita su importación 200 cigarrillos (un cartón)

(un cartón) 100 puros, siempre que no sean de origen cubano, ya que éstos continúan sujetos a restricciones federales

Si excedes esas cantidades o el valor permitido, deberás pagar los impuestos correspondientes sobre el excedente.

¿Cuándo la franquicia baja de 800 dólares a sólo 200 dólares?

No siempre tendrás derecho a la exención completa.

La CBP explica que si utilizaste tu franquicia de 800 dólares durante los últimos 30 días, el beneficio puede reducirse a 200 dólares en un nuevo ingreso. Por eso conviene tener presente la frecuencia con la que cruzas la frontera, especialmente si vives cerca de México y realizas viajes constantes.

¿Qué artículos pueden causarte problemas al regresar a Estados Unidos?

Aquí es donde más viajeros suelen equivocarse.

Las autoridades estadounidenses recomiendan declarar todos los productos agrícolas y de origen animal, incluso si parecen inofensivos. Algunas frutas, verduras, carnes, lácteos y alimentos frescos pueden estar restringidos o completamente prohibidos por razones sanitarias.

También conviene revisar cuidadosamente los medicamentos adquiridos en México. Algunos productos disponibles sin receta en territorio mexicano no cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y podrían no ser admitidos en Estados Unidos.

Otro consejo práctico de la CBP es conservar los recibos de compra. Facilitan la declaración del valor de los artículos y ayudan a resolver cualquier duda durante la inspección.

Al final, la regla parece sencilla: puedes comprar bastante en México sin pagar impuestos al regresar a Estados Unidos, pero sólo si respetas los límites y declaras todo lo que llevas. Cruzar la frontera bien informado suele tomar menos tiempo que explicar una compra que nunca fue reportada.

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