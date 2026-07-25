Guía de la CBP sobre qué alimentos puedes llevar al viajar a EE. UU.

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Todo producto agrícola que pueda transportar plagas se retirará. Foto: AFP

Miles de personas que visitan a un familiar en Estados Unidos cada año cargan en su maleta alimentos típicos de su país, sin tener claro cuáles pasan la inspección de aduana y cuáles terminan confiscados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explicó que los agentes deben retirar de las maletas cualquier producto agrícola que pueda transportar plagas o enfermedades, ya que representan una amenaza directa para la agricultura y el ganado del país.

Lo que muchos viajeros desconocen es que declarar el alimento —aunque termine decomisado— evita cualquier tipo de sanción. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), la agencia que fija estas reglas, detalla categoría por categoría qué productos pueden entrar sin problema, una lista mucho más amplia de lo que parece a primera vista.

¿Qué frutas, verduras y carnes sí se pueden llevar?

De acuerdo con la página de frutas y verduras de APHIS, casi todas las frutas y verduras frescas o congeladas están prohibidas porque pueden portar plagas que dañan la agricultura del país. Sin embargo, si vienen enlatadas de forma comercial y se declaran en el formulario de aduana, sí pueden ingresar.

Los productos deshidratados tienen más flexibilidad, ya que pueden entrar siempre que se declaren y pasen inspección:

Frijoles

Dátiles

Higos

Nueces

Okra

Chícharos

Pasas

En el caso de las carnes, la página de carnes, aves y mariscos de APHIS señala que la carne de res, cerdo, oveja o cabra que venga de países libres de enfermedades como la fiebre aftosa o la peste porcina africana sí puede ingresar, siempre que el viajero compruebe su origen con la etiqueta del empaque, un recibo o el boleto de viaje.

APHIS aclara que nadie puede traer más de 50 libras de un mismo producto, y que los jamones curados como el prosciutto, el serrano o el ibérico, así como el salami de Francia, Alemania, Italia y España, no pueden entrar en maletas de pasajeros bajo ninguna circunstancia.

"Why do you always post about seizing food?" Because you keep bringing it! CBP agriculture specialists safeguard American natural resources by preventing items that may have invasive species or foreign animal diseases. Make your entry smoother and know before you go:… pic.twitter.com/KHY3eNmCoe — Director of Field Operations (@DFOFlorida) July 24, 2026

¿Qué pasa con el café, los lácteos y los huevos?

Según la página de café, té, miel, nueces y especias de APHIS, el café tostado se puede llevar en cualquier cantidad y por cualquier puerto de entrada. El café verde sin tostar tiene la misma libertad, salvo si el destino final es Hawái o Puerto Rico. Lo único que queda fuera son los granos de café frescos con pulpa, considerados un riesgo por la mosca de la fruta.

Los lácteos también tienen más margen del que la mayoría imagina. De acuerdo con la página de lácteos y huevos de APHIS, la mantequilla y los quesos sólidos, duros o blandos, pueden entrar sin importar el país de origen, siempre que no sean de consistencia líquida como la ricota o el requesón.

La leche fresca sí depende del estatus sanitario del país de origen, aunque hay excepciones para fórmula infantil y productos en polvo en cantidades pequeñas. Los huevos cocidos que se vean “completamente cocidos” también pasan la inspección.

Antes de armar la maleta, conviene repasar qué productos suelen generar más dudas entre los viajeros:

Miel, jalea real y propóleo para consumo personal

Nueces y frutos secos ya cocidos, tostados o molidos

Especias secas, con excepción de hojas y semillas de cítricos

Té de hojas (Camellia sinensis), sin restricción de cantidad

Cáscaras de huevo decoradas, hasta 12 por persona

La recomendación de APHIS y de CBP es la misma en todos los casos: declarar todo lo que se lleva en la maleta, incluso cuando exista duda sobre si el producto está permitido. Como explican ambas agencias, declarar un alimento que termine siendo decomisado no genera ninguna multa.

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