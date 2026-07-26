Back to School 2026: 20 ofertas en Walmart para el regreso a clases en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Back to School 2026. Foto: imagen creada con IA

El ciclo escolar 2026 está a punto de comenzar y Walmart ha lanzado una amplia sección de ofertas en útiles esenciales para el regreso a clases en Estados Unidos.

Los productos, con descuentos de hasta el 50%, están pensados para niños pequeños que inician su etapa escolar y para otros más grandes que continúan su desarrollo académico.

Además de Walmart, tiendas como Target, Staples y Office Depot, incluso Amazon, también ofrecen útiles escolares desde 25 centavos y con descuentos en marcas conocidas.

20 ofertas en Walmart para el regreso a clases 2026

1. Crayones Crayola de 24 unidades

Un paquete con colores clásicos, ideal para niños a partir de 3 años. Es una opción básica para tareas escolares, actividades de arte y proyectos en el salón de clases.

2. Marcadores de colores surtidos Pen+Gear Classic Markers

Paquete de 10 marcadores de línea ancha en varios colores, diseñados para pintar carteles, dibujos y manualidades. Su punta permite cubrir superficies amplias con facilidad.

3. Pegamento en barra Elmer’s

Dos barras de pegamento morado que desaparece al secarse. Son lavables y pensadas para trabajos de escuela. Son útiles para pegar papel, cartulina y otros materiales.

4. Caja de lápices EGNMCR

Caja de plástico rígido con gran capacidad para ordenar lápices, crayones, borradores y otros útiles escolares. Su tapa con cierre a presión ayuda a mantener el contenido protegido.

5. Estuche de carpeta Pen+Gear

Estuche de poliéster con cierre diseñado para guardarse dentro de una carpeta de tres argollas. Permite ordenar lápices, bolígrafos, reglas y otros accesorios.

6. Marcadores de borrado seco EXPO

Paquete de cuatro marcadores de punta cincel para pizarras blancas, ideales para salones de clase y espacios de estudio. Incluye colores surtidos con tinta de bajo olor.

7. Estuche de lápices con cierre

Estuche de gran capacidad para guardar lápices, bolígrafos, marcadores y pequeños accesorios escolares. Su diseño con cierre permite mantener todos los útiles ordenados.

8. Marcadores iluminadores BIC Brite Liner XL

Iluminadores de punta cincel en cuatro colores surtidos para resaltar textos y apuntes. Son útiles para organizar mejor la información durante el estudio.

9. Sacapuntas eléctrico automático

Sacapuntas eléctrico de precisión para uso escolar. Ofrece un afilado rápido y uniforme, reduciendo el desgaste de los lápices.

10. Lápices de madera Ticonderoga

Caja con 24 lápices de madera de mina HB #2 sin afilar. Son una de las opciones más utilizadas para escritura, dibujo y exámenes escolares.

11. Resaltadores Sharpie

Cuatro resaltadores fluorescentes con punta cincel que ofrecen trazos amplios o finos. Son ideales para organizar apuntes y materiales de estudio.

12. Cuaderno espiral Five Star

Cuaderno de una materia con renglón ancho y compatibilidad con una aplicación de estudio. Está diseñado para tomar apuntes y digitalizarlos fácilmente.

13. Borradores Hgtduk

Paquete de dos borradores blancos de plástico para dibujo, escritura y bocetos. Eliminan marcas de lápiz sin dañar el papel.

14. Libro de práctica de escritura 4 en 1 D-FantiX

Libro reutilizable para practicar letras, números y trazos dirigido a niños de entre 3 y 8 años de edad. Incluye ejercicios para fortalecer la escritura y el aprendizaje temprano.

15. Mochila transparente Sanmadrola

Mochila de PVC resistente al agua con diseño transparente. Es una opción práctica para escuelas, universidades y eventos donde se exigen mochilas visibles.

16. Kit de 60 útiles escolares

Juego de 60 piezas que incluye resaltadores, bolígrafos, portaminas y un estuche organizador.

17. Mochila con lonchera y cartuchera Gocvo

Set escolar de tres piezas con mochila impermeable de dinosaurio, lonchera térmica y cartuchera. Para niños pequeños que inician el ciclo escolar.

18. Mochila Disney de “Toy Story”

Mochila escolar inspirada en “Buzz Lightyear”, fabricada con material resistente al agua. Está pensada para estudiantes de preescolar y primaria que son fanáticos de “Toy Story”.

19. Paquete de cuadernos de tapa dura Comix

Juego de ocho cuadernos rayados con tapa dura y 120 hojas cada uno. Son ideales para tomar apuntes, llevar un diario o utilizarlos en diferentes materias.

20. Juego magnético para aprender el abecedario Coogam

Kit educativo con 234 piezas que incluye letras magnéticas, tablero, bolígrafo y caja organizadora.

Antes de realizar cualquier compra, recuerda que las promociones en línea pueden variar. Compara precios, elabora una lista de útiles realmente necesarios y aprovecha los descuentos para ahorrar de verdad durante el Back to School 2026.

Recuerda que en Estados Unidos también existen ayudas gubernamentales y programas para útiles escolares que pueden aliviar el presupuesto antes de que inicie el ciclo escolar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.