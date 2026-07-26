Back to School 2026: 20 ofertas en Walmart para el regreso a clases en EE. UU.
El ciclo escolar 2026 está a punto de comenzar y Walmart ha lanzado una amplia sección de ofertas en útiles esenciales para el regreso a clases en Estados Unidos.
Los productos, con descuentos de hasta el 50%, están pensados para niños pequeños que inician su etapa escolar y para otros más grandes que continúan su desarrollo académico.
Además de Walmart, tiendas como Target, Staples y Office Depot, incluso Amazon, también ofrecen útiles escolares desde 25 centavos y con descuentos en marcas conocidas.
20 ofertas en Walmart para el regreso a clases 2026
1. Crayones Crayola de 24 unidades
Un paquete con colores clásicos, ideal para niños a partir de 3 años. Es una opción básica para tareas escolares, actividades de arte y proyectos en el salón de clases.
- Precio original: $1.44
- Descuento: $0.94
- Precio final: $0.50
2. Marcadores de colores surtidos Pen+Gear Classic Markers
Paquete de 10 marcadores de línea ancha en varios colores, diseñados para pintar carteles, dibujos y manualidades. Su punta permite cubrir superficies amplias con facilidad.
- Precio original: $1.98
- Descuento: $1.48
- Precio final: $0.50
3. Pegamento en barra Elmer’s
Dos barras de pegamento morado que desaparece al secarse. Son lavables y pensadas para trabajos de escuela. Son útiles para pegar papel, cartulina y otros materiales.
- Precio original: $1.68
- Descuento: $1.18
- Precio final: $0.50
4. Caja de lápices EGNMCR
Caja de plástico rígido con gran capacidad para ordenar lápices, crayones, borradores y otros útiles escolares. Su tapa con cierre a presión ayuda a mantener el contenido protegido.
- Precio original: $5.98
- Descuento: $5.01
- Precio final: $0.97
5. Estuche de carpeta Pen+Gear
Estuche de poliéster con cierre diseñado para guardarse dentro de una carpeta de tres argollas. Permite ordenar lápices, bolígrafos, reglas y otros accesorios.
- Precio original: $1.94
- Descuento: $0.94
- Precio final: $1.00
6. Marcadores de borrado seco EXPO
Paquete de cuatro marcadores de punta cincel para pizarras blancas, ideales para salones de clase y espacios de estudio. Incluye colores surtidos con tinta de bajo olor.
- Precio original: $5.24
- Descuento: $0.77
- Precio final: $4.47
7. Estuche de lápices con cierre
Estuche de gran capacidad para guardar lápices, bolígrafos, marcadores y pequeños accesorios escolares. Su diseño con cierre permite mantener todos los útiles ordenados.
- Precio original: $1.23
- Descuento: $0.24
- Precio final: $0.99
8. Marcadores iluminadores BIC Brite Liner XL
Iluminadores de punta cincel en cuatro colores surtidos para resaltar textos y apuntes. Son útiles para organizar mejor la información durante el estudio.
- Precio original: $2.72
- Descuento: $0.75
- Precio final: $1.97
9. Sacapuntas eléctrico automático
Sacapuntas eléctrico de precisión para uso escolar. Ofrece un afilado rápido y uniforme, reduciendo el desgaste de los lápices.
- Precio original: $7.98
- Descuento: $3.99
- Precio final: $3.99
10. Lápices de madera Ticonderoga
Caja con 24 lápices de madera de mina HB #2 sin afilar. Son una de las opciones más utilizadas para escritura, dibujo y exámenes escolares.
- Precio original: $5.64
- Descuento: $1.17
- Precio final: $4.47
11. Resaltadores Sharpie
Cuatro resaltadores fluorescentes con punta cincel que ofrecen trazos amplios o finos. Son ideales para organizar apuntes y materiales de estudio.
- Precio original: $2.97
- Descuento: $0.53
- Precio final: $2.44
12. Cuaderno espiral Five Star
Cuaderno de una materia con renglón ancho y compatibilidad con una aplicación de estudio. Está diseñado para tomar apuntes y digitalizarlos fácilmente.
- Precio original: $3.47
- Descuento: $0.50
- Precio final: $2.97
13. Borradores Hgtduk
Paquete de dos borradores blancos de plástico para dibujo, escritura y bocetos. Eliminan marcas de lápiz sin dañar el papel.
- Precio original: $1.99
- Descuento: $1.04
- Precio final: $0.95
14. Libro de práctica de escritura 4 en 1 D-FantiX
Libro reutilizable para practicar letras, números y trazos dirigido a niños de entre 3 y 8 años de edad. Incluye ejercicios para fortalecer la escritura y el aprendizaje temprano.
- Precio original: $36.99
- Descuento: $14.00
- Precio final: $22.99
15. Mochila transparente Sanmadrola
Mochila de PVC resistente al agua con diseño transparente. Es una opción práctica para escuelas, universidades y eventos donde se exigen mochilas visibles.
- Precio original: $29.98
- Descuento: $13.99
- Precio final: $15.99
16. Kit de 60 útiles escolares
Juego de 60 piezas que incluye resaltadores, bolígrafos, portaminas y un estuche organizador.
- Precio original: $35.99
- Descuento: $7.00
- Precio final: $28.99
17. Mochila con lonchera y cartuchera Gocvo
Set escolar de tres piezas con mochila impermeable de dinosaurio, lonchera térmica y cartuchera. Para niños pequeños que inician el ciclo escolar.
- Precio original: $45.99
- Descuento: $16.00
- Precio final: $29.99
18. Mochila Disney de “Toy Story”
Mochila escolar inspirada en “Buzz Lightyear”, fabricada con material resistente al agua. Está pensada para estudiantes de preescolar y primaria que son fanáticos de “Toy Story”.
- Precio original: $59.99
- Descuento: $30.00
- Precio final: $29.99
19. Paquete de cuadernos de tapa dura Comix
Juego de ocho cuadernos rayados con tapa dura y 120 hojas cada uno. Son ideales para tomar apuntes, llevar un diario o utilizarlos en diferentes materias.
- Precio original: $39.99
- Descuento: $6.00
- Precio final: $33.99
20. Juego magnético para aprender el abecedario Coogam
Kit educativo con 234 piezas que incluye letras magnéticas, tablero, bolígrafo y caja organizadora.
- Precio original: $27.99
- Descuento: $5.51
- Precio final: $22.48
Antes de realizar cualquier compra, recuerda que las promociones en línea pueden variar. Compara precios, elabora una lista de útiles realmente necesarios y aprovecha los descuentos para ahorrar de verdad durante el Back to School 2026.
Recuerda que en Estados Unidos también existen ayudas gubernamentales y programas para útiles escolares que pueden aliviar el presupuesto antes de que inicie el ciclo escolar.
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