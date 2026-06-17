Jennifer López y Shakira lideran los perfumes latinos más vendidos en Estados Unidos

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Foto por IMAGE PRESS AGENCY / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Hay perfumes que huelen bien. Y luego están esos perfumes que terminan convirtiéndose en parte de la cultura popular. Fragancias que sobreviven modas, tendencias de TikTok y lanzamientos de lujo. Eso es precisamente lo que han conseguido varias artistas latinas que transformaron su fama en auténticos imperios de belleza. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por Miami y Chicago, sus aromas continúan ocupando espacio en los tocadores de millones de mujeres.

Lo interesante es que no se trata únicamente de marketing. Muchas de estas fragancias lograron algo mucho más difícil: construir una identidad propia.

¿Por qué Glow de Jennifer López sigue siendo un perfume icónico?

Cuando Jennifer López lanzó Glow en 2002, la industria de las fragancias de celebridades era muy distinta. La mayoría de los perfumes asociados a famosos aparecían y desaparecían rápidamente. Glow cambió las reglas.

La cantante y actriz de raíces puertorriqueñas creó una fragancia fresca que evocaba la sensación de salir de la ducha. Las notas de toronja, neroli y almizcle generaron una propuesta diferente a los perfumes intensamente dulces que dominaban el mercado en aquella época.

El éxito fue tan grande que muchos especialistas consideran a JLo la pionera del modelo moderno de perfumes de celebridades. A partir de ahí construyó una colección que incluye decenas de lanzamientos y una facturación acumulada de miles de millones de dólares.

¿Cuál es el perfume más elegante de Jennifer López?

Para muchos amantes de las fragancias, la respuesta sigue siendo Still by Jennifer Lopez. A diferencia de Glow, este perfume apuesta por una personalidad más refinada. El té blanco, el sake, la mandarina y las notas de sándalo crean un aroma sofisticado que ha envejecido sorprendentemente bien. Quizá esa sea la razón por la que sigue apareciendo en listas de recomendaciones más de dos décadas después de su lanzamiento.

¿Qué perfumes de Shakira han sido los más exitosos?

Pocas artistas latinas han desarrollado una línea de fragancias tan extensa como Shakira. Según distintos reportes comerciales, Sweet Dream by Shakira se ha convertido en una de las fragancias más vendidas de toda su colección.

La mezcla de bergamota, rosa, jazmín, caramelo y pachulí consigue un equilibrio atractivo entre dulzura y sensualidad. Sin embargo, el perfume que marcó el inicio de todo fue S by Shakira.

La propia cantante colombiana explicó en entrevistas con medios como Marie Claire y Hola que buscó capturar los aromas que más la representan: vainilla para aportar dulzura, jazmín para transmitir frescura y sándalo para reflejar feminidad. El resultado fue una fragancia oriental que sigue vendiéndose años después.

Otro fenómeno comercial ha sido Dance by Shakira, cuya botella reproduce el famoso movimiento de caderas de la artista. Sus notas de flor de naranjo, pera, vainilla y maderas suaves transmiten energía, optimismo y ese sello alegre que ha acompañado la carrera de la colombiana.

¿Cómo logró Sofía Vergara competir con marcas de diseñador?

Cuando Sofía Vergara lanzó su primera fragancia en 2014, algunos analistas pensaron que sería una aventura pasajera. Ocurrió exactamente lo contrario. Sofía by Sofía Vergara se convirtió rápidamente en uno de los perfumes de celebridades mejor valorados por especialistas y consumidores.

Inspirado en las esmeraldas colombianas y en la flora de su país natal, combina mora negra, ciruela, rosa, orquídea colombiana, vainilla y pachulí. El resultado es un aroma elegante que muchos comparan con fragancias de diseñador considerablemente más costosas.

Su éxito abrió el camino para otras creaciones como Lost in Paradise, que reforzó la presencia de la actriz colombiana en el competitivo mercado de la perfumería.

Lo más llamativo de estas fragancias es que ninguna depende únicamente de la fama de quien aparece en la botella. Jennifer López convirtió un aroma limpio en una revolución comercial. Shakira tradujo su personalidad en perfumes accesibles para millones de mujeres. Sofía Vergara apostó por ingredientes inspirados en Colombia cuando otros buscaban fórmulas seguras. Quizá por eso siguen vigentes. Porque detrás del marketing, todavía hay una historia auténtica que contar.

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