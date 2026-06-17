De mil 100 a solo 300: Walmart remata bicicleta eléctrica
Para quienes llevan tiempo pensando en cambiar el carro por algo más ágil en trayectos cortos, o simplemente quieren probar la movilidad eléctrica sin gastar de más, Walmart tiene la mejor opción: la Xkjqta 26-Inch Electric Bike por solo $300 dólares.
Este producto, que circulaba en más de 1,000 dólares, cuenta con grandes ventajas como un motor de 750 vatios, frenos de disco y batería resistente al agua, un paquete que en condiciones normales cuesta más del triple.
¿Qué ofrece la Xkjqta a ese precio?
De acuerdo con información oficial del fabricante, la bicicleta alcanza una velocidad máxima de 25 mph y ofrece una autonomía de 25 millas en modo solo batería, que puede extenderse hasta 45 millas con asistencia de pedaleo activa. El motor de 750 vatios alimenta esa capacidad, y la batería viene encapsulada en un compartimento resistente al agua, lo que la hace funcional en clima variable.
La carga completa toma entre 5 y 6 horas. Las llantas de ancho medio sirven tanto para pavimento como para terracería ligera, y la pantalla LED integrada muestra velocidad y nivel de batería durante el recorrido.
En términos de seguridad, el modelo incluye frenos de disco tanto delanteros como traseros, una configuración más robusta que la que se encuentra habitualmente en e-bikes de precio similar.
Según el mismo fabricante, no es una bicicleta de competencia ni de uso extremo, pero para trayectos urbanos cortos o rutas recreativas de fin de semana, las especificaciones están por encima de lo que su precio actual sugiere.
Lo que incluye la Xkjqta 26-Inch Electric Bike
- Motor de 750 vatios para trayectos urbanos y recreativos
- Velocidad máxima de 25 mph
- Autonomía de 25 millas en modo solo batería y hasta 45 millas con asistencia de pedaleo
- Carga completa en 5 a 6 horas
- Batería encapsulada resistente al agua
- Frenos de disco delanteros y traseros
- Pantalla LED inteligente con velocidad y nivel de carga
- Llantas de ancho medio para pavimento y terracería ligera
La oferta de Walmart es por tiempo limitado, por lo que el precio actual de solo $300 por la Xkjqta 26-Inch Electric Bike puede variar en cualquier momento.
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