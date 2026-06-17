De mil 100 a solo 300: Walmart remata bicicleta eléctrica

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Tiene una pantalla LED que muestra velocidad y nivel de batería. Foto: AFP

Para quienes llevan tiempo pensando en cambiar el carro por algo más ágil en trayectos cortos, o simplemente quieren probar la movilidad eléctrica sin gastar de más, Walmart tiene la mejor opción: la Xkjqta 26-Inch Electric Bike por solo $300 dólares.

Este producto, que circulaba en más de 1,000 dólares, cuenta con grandes ventajas como un motor de 750 vatios, frenos de disco y batería resistente al agua, un paquete que en condiciones normales cuesta más del triple.

¿Qué ofrece la Xkjqta a ese precio?

De acuerdo con información oficial del fabricante, la bicicleta alcanza una velocidad máxima de 25 mph y ofrece una autonomía de 25 millas en modo solo batería, que puede extenderse hasta 45 millas con asistencia de pedaleo activa. El motor de 750 vatios alimenta esa capacidad, y la batería viene encapsulada en un compartimento resistente al agua, lo que la hace funcional en clima variable.

La carga completa toma entre 5 y 6 horas. Las llantas de ancho medio sirven tanto para pavimento como para terracería ligera, y la pantalla LED integrada muestra velocidad y nivel de batería durante el recorrido.

Incluye frenos de disco delanteros y traseros. Foto: captura de pantalla Walmart

En términos de seguridad, el modelo incluye frenos de disco tanto delanteros como traseros, una configuración más robusta que la que se encuentra habitualmente en e-bikes de precio similar.

Según el mismo fabricante, no es una bicicleta de competencia ni de uso extremo, pero para trayectos urbanos cortos o rutas recreativas de fin de semana, las especificaciones están por encima de lo que su precio actual sugiere.

Lo que incluye la Xkjqta 26-Inch Electric Bike

Motor de 750 vatios para trayectos urbanos y recreativos

Velocidad máxima de 25 mph

Autonomía de 25 millas en modo solo batería y hasta 45 millas con asistencia de pedaleo

Carga completa en 5 a 6 horas

Batería encapsulada resistente al agua

Frenos de disco delanteros y traseros

Pantalla LED inteligente con velocidad y nivel de carga

Llantas de ancho medio para pavimento y terracería ligera

La oferta de Walmart es por tiempo limitado, por lo que el precio actual de solo $300 por la Xkjqta 26-Inch Electric Bike puede variar en cualquier momento.

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