McDonald’s, Chipotle y Burger King se suman al Mundial 2026 con ofertas y productos exclusivos en Estados Unidos

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Foto por BU SHUMING / IC PHOTO / IMAGINECHINA VIA AFP

El Mundial 2026 ya comenzó a sentirse en Estados Unidos, México y Canadá, y no solo por la expectativa de los partidos. Para millones de aficionados latinos, la experiencia del Mundial también pasa por las reuniones familiares, las pantallas gigantes y, por supuesto, la comida bajo ofertas.

Este verano, algunas de las cadenas de comida rápida más populares del país están aprovechando la fiebre futbolera con promociones y ofertas, artículos coleccionables e incluso comida gratis para quienes cumplan ciertos requisitos.

Desde vasos con figuras legendarias del fútbol hasta burritos gratuitos y paquetes especiales para ver los partidos, las marcas buscan ganarse un lugar en una celebración que promete romper récordsde audiencia en Norteamérica.

¿Qué promociones tiene McDonald’s para el Mundial 2026?

McDonald’s es una de las compañías que más fuerteestá apostando por el torneo.

La cadena lanzó un menú especial de la Copa disponible en restaurantes de Estados Unidos. Los clientes pueden elegir entre una Big Mac o una orden de 10 Chicken McNuggets, acompañados por papas fritas, bebida y una salsa Big Mac de edición limitada presentada en un envase dorado.

Pero el verdadero atractivo para muchos aficionados son los vasos coleccionables. Existen nueve diseños diferentes con figuras como Christian Pulisic, David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Son Heung-Min, Lamine Yamal, Alphonso Davies y Santiago Giménez.

Además, las Cajitas Felices incluyen Squishmallows exclusivos con temática futbolística, un detalle pensado para las familias y los coleccionistas.

¿Cómo conseguir comida gratis en Chipotle durante el Mundial?

Chipotle decidió arrancar el torneo con una promoción que probablemente será una de las más comentadas del verano.

El 11 de junio, día que fue la inauguración del Mundial, los clientes que visitaron un restaurante participante después de las 3:00 p.m. y que usaron una camiseta de fútbol, obtuvieron una promoción de “compra uno y llévate otro gratis” en platos principales.

La oferta aplicó únicamente para compras realizadas en persona y no para pedidos móviles.

La empresa también presentó una camiseta de edición limitada llamada “Real Chipotle”. Solo existirán 53 unidades y los miembros de Chipotle Rewards podrán participar para ganarla utilizando puntos de su cuenta.

¿Qué otras cadenas de comida rápida tienen ofertas del Mundial 2026?

La lista es larga y demuestra hasta qué punto el fútbol se ha convertido en un negocio gigantesco en Estados Unidos.

Entre las promociones más llamativas destacan:

Burger King ofrece su Match Day Bundle por 19.99 dólares mediante su aplicación.

ofrece su Match Day Bundle por mediante su aplicación. Jack in the Box lanzó una colaboración con Hot Ones que incluye productos picantes y artículos coleccionables relacionados con el fútbol.

Auntie Anne’s presentó el Pitch Pack, una caja especial con pretzels y mercancía temática.

Buffalo Wild Wings incorporó un menú inspirado en sabores internacionales y transmitirá partidos en sus establecimientos.

Wingstop organizará eventos especiales en ciudades seleccionadas como Dallas y Toronto con comida, entretenimiento y fiestas para ver encuentros.

¿Qué marcas de snacks y bebidas participan en el Mundial 2026?

No todo gira alrededor de las hamburguesas.

Lay’s lanzó una colección global de 40 sabores inspirados en distintos países. En Estados Unidos destacan variedades como filete argentino con chimichurri, salsa de ajo brasileña y sopa de cebolla francesa.

Coca-Cola, patrocinador oficial del torneo, está distribuyendo botellas conmemorativas que incluyen cromos de Panini ocultos en productos seleccionados, una estrategia que apela directamente a la nostalgia de quienes crecieron intercambiando estampas antes de cada Mundial.

Powerade también se sumó con nuevos sabores de edición limitada, mientras que marcas como Kraft Mac & Cheese, Baskin-Robbins, Cheez-It, Chips Ahoy!, Pringles y Pop-Tarts desarrollaron productos especiales para acompañar la temporada futbolera.

La realidad es que el Mundial 2026 apenas comienza y ya está transformando los menús de Estados Unidos. Para muchos aficionados, el recuerdo de este torneo no solo estará ligado a los goles o las sorpresas deportivas. También quedará asociado a un vaso coleccionable, una bolsa de papas edición limitada o incluso a ese burrito gratis que consiguieron simplemente por ponerse una camiseta de fútbol.

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