El 10 de julio es el último día para cobrarle al IRS tu reembolso por multas de COVID: cómo saber si calificas

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Reembolso del IRS por COVID. Foto: inteligencia artificial Leonardo.ai.

Miles de contribuyentes podrían estar a punto de dejar pasar dinero que les pertenece sin siquiera saberlo. El Internal Revenue Service todavía permite solicitar un reembolso por ciertas multas e intereses cobrados durante la pandemia, pero el reloj ya corre: el plazo vence el 10 de julio de 2026 y, una vez que pase esa fecha, la oportunidad podría desaparecer.

La posibilidad surge para quienes enfrentaron cargos relacionados con declaraciones de impuestos durante los años en que la emergencia por COVID-19 alteró los calendarios fiscales. No es un nuevo beneficio económico ni un cheque de estímulo. Se trata de recuperar pagos que, dependiendo de cada caso, hoy pueden reclamarse.

¿Cómo saber si calificas?

El primer paso consiste en averiguar si el IRS aplicó multas o intereses a tu cuenta durante el periodo comprendido entre la pandemia y la reanudación de los plazos fiscales.

De acuerdo con la información publicada por el Taxpayer Advocate Service, el derecho a reclamar estos importes está relacionado con el impacto que tuvieron las suspensiones de plazos en las declaraciones correspondientes a distintos años fiscales, generalmente entre 2019 y 2022, aunque cada situación debe analizarse de forma individual.

Si el IRS registró cargos entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de julio de 2023, existe la posibilidad de que puedas solicitar un reembolso o una reducción de esas cantidades.

¿Cómo revisar si el IRS te cobró multas o intereses durante la pandemia?

La respuesta está en tus transcripciones fiscales (tax transcripts).

Estos documentos muestran información clave sobre tu historial tributario, incluyendo:

Pagos realizados

Ajustes efectuados por el IRS

Multas e intereses aplicados

Fechas en que fueron registrados esos cargos

El propio IRS ofrece dos formas sencillas de obtener estas transcripciones.

Puedes ingresar a tu Cuenta en línea (Online Account) para consultarlas, descargarlas o imprimirlas. También existe la opción de solicitarlas por correo tradicional mediante la página oficial de la agencia o utilizando su sistema automatizado de atención telefónica.

Con esa información será mucho más fácil determinar si tu caso podría entrar dentro de los escenarios contemplados para solicitar el reembolso.

¿Cómo presentar la solicitud del reembolso?

Si descubres que podrías ser elegible, no conviene esperar.

El Taxpayer Advocate Service recomienda presentar una reclamación protectiva de reembolso antes del 10 de julio de 2026, incluso si todavía existen aspectos legales pendientes de definición sobre el alcance del fallo judicial que permitió extender el plazo.

Para hacerlo debes utilizar el Formulario 843 del IRS, denominado “Claim for Refund and Request for Abatement”, que sirve para solicitar tanto el reembolso como la reducción de multas e intereses.

Los especialistas también aconsejan escribir en la parte superior del formulario la leyenda “Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case”, o una referencia similar al caso judicial que dio origen a esta extensión.

Hay un detalle importante que suele pasar desapercibido: el Formulario 843 no puede enviarse de manera electrónica. La solicitud debe presentarse en papel siguiendo las instrucciones establecidas por el IRS.

¿Por qué es importante actuar antes del vencimiento?

En materia tributaria, los plazos rara vez ofrecen segundas oportunidades.

Quienes crean que podrían tener derecho al reembolso del IRS por multas de COVID harían bien en revisar cuanto antes sus transcripciones fiscales. El trámite puede parecer técnico, pero dejarlo para después podría significar renunciar a recuperar dinero que ya salió de tu bolsillo durante uno de los periodos económicos más difíciles de los últimos años.

La diferencia entre recibir un reembolso o perder definitivamente ese derecho puede reducirse, simplemente, a presentar la solicitud antes del 10 de julio de 2026.

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