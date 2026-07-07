Licencia de conducir para indocumentados en Nueva Jersey 2026: requisitos y cómo solicitarla

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Foto: AFP

Nueva Jersey permite que inmigrantes indocumentados soliciten una licencia de conducir estándar si cumplen con los requisitos establecidos por la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC). Estos son los documentos que deben presentar, cómo es el proceso y qué barreras pueden encontrar durante el trámite.

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Valid inspection stickers expiring April through July 2026 are automatically extended by three months.



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¿Qué documentos necesita un indocumentado para sacar la licencia en Nueva Jersey?

El principal requisito es demostrar identidad y residencia en el estado. La MVC utiliza un sistema conocido como “6 puntos de identificación”, mediante el cual el solicitante debe presentar una combinación de documentos que sumen los puntos requeridos.

Entre los documentos que pueden utilizarse se encuentran:

Pasaporte extranjero vigente

Acta de nacimiento extranjera

Licencia de conducir extranjera

Documentos oficiales emitidos por gobiernos extranjeros

Identificación consular, cuando corresponda

Tarjetas de identificación aceptadas por la MVC

Además, algunos documentos pueden requerir una traducción certificada al inglés si no están escritos en ese idioma.

¿Pueden los indocumentados sacar una licencia de conducir en Nueva Jersey?

Sí. En Nueva Jersey, las personas que no tienen estatus migratorio regular también pueden solicitar una licencia de conducir estándar, siempre que cumplan con los requisitos de identificación, residencia y documentación establecidos por la New Jersey Motor Vehicle Commission (NJMVC).

La ley estatal permite que todos los residentes elegibles puedan obtener una licencia de conducir sin que el proceso dependa de tener ciudadanía estadounidense o residencia permanente. La licencia disponible para estos casos es una licencia estándar, no una REAL ID.

El programa comenzó a implementarse en 2021 bajo la ley estatal conocida como “New Jersey Driver’s License for All”, que eliminó la exigencia de demostrar un estatus migratorio específico para obtener una licencia estándar.

¿Necesitan Seguro Social o ITIN para solicitar la licencia?

Nueva Jersey exige que los solicitantes presenten un número de Seguro Social o un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) cuando corresponda.

Las personas que no tienen un número de Seguro Social pueden utilizar otras alternativas permitidas por la MVC, como presentar una declaración jurada según las reglas establecidas por la agencia.

Este punto suele generar dudas entre inmigrantes indocumentados, pero la falta de un estatus migratorio no elimina automáticamente la posibilidad de solicitar una licencia estándar.

¿Cómo demostrar que vive en Nueva Jersey?

Además de comprobar la identidad, el solicitante debe demostrar que tiene domicilio en Nueva Jersey.

La MVC acepta documentos que indiquen el nombre completo y la dirección residencial, entre ellos:

Contrato de alquiler

Facturas recientes de servicios públicos

Estados bancarios

Correspondencia oficial de agencias gubernamentales

Documentos escolares oficiales

La recomendación es llevar más de un comprobante de domicilio en caso de que alguno no sea aceptado durante la cita.

¿Cuál es el proceso para obtener la licencia de conducir?

El trámite sigue el mismo proceso básico que para otros solicitantes de Nueva Jersey.

La persona debe:

Solicitar un permiso inicial de conducir

Presentar los documentos requeridos

Aprobar el examen de conocimientos

Realizar la prueba de visión

Completar el examen práctico de manejo

Pagar las tarifas correspondientes

La licencia estándar de Nueva Jersey requiere cumplir con las evaluaciones de conducción establecidas por la MVC, independientemente del estatus migratorio del solicitante.

¿Qué problemas pueden enfrentar los solicitantes?

Aunque la ley permite que los inmigrantes indocumentados soliciten una licencia, uno de los principales obstáculos suele ser reunir la documentación necesaria.

Algunas barreras comunes incluyen:

No contar con documentos de identidad aceptados

Tener documentos extranjeros sin traducción requerida

No poder demostrar residencia en Nueva Jersey

Confusión sobre los requisitos del sistema de seis puntos

Organizaciones de apoyo a inmigrantes recomiendan revisar previamente la lista oficial de documentos de la MVC y preparar la documentación antes de acudir a una oficina.

¿Dónde se solicita la licencia de conducir en Nueva Jersey?

El trámite se realiza ante la New Jersey Motor Vehicle Commission (MVC).

Los solicitantes deben acudir a un centro autorizado de la MVC con los documentos requeridos y seguir el proceso establecido por la agencia estatal.

Antes de acudir, es recomendable revisar los requisitos actualizados directamente con la MVC, ya que los documentos aceptados y los procedimientos pueden cambiar.

La posibilidad de obtener esta licencia busca que más conductores puedan cumplir con las normas de tránsito, realizar exámenes oficiales y contar con una identificación reconocida por el estado.

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