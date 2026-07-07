Ricky Martin se une a la ayuda para Venezuela tras los terremotos: qué se sabe de la campaña

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se sumó a la ola de solidaridad internacional con Venezuela luego de los terremotos que afectaron al país y utilizó sus plataformas para hacer un llamado a la comunidad a apoyar los esfuerzos humanitarios.

El artista compartió un mensaje en uno de sus shows en el que reconoció que muchas personas quieren ayudar, pero no siempre saben cuál es la forma más efectiva de hacerlo. Por ello, junto con su equipo, identificó organizaciones que ya trabajan en la atención de las comunidades afectadas.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por artistas y organizaciones que buscan canalizar ayuda hacia Venezuela tras la emergencia. Entre los sectores movilizados se encuentran grupos comunitarios, fundaciones y organizaciones humanitarias que están recolectando alimentos, suministros médicos y artículos de primera necesidad.

¿Qué dijo Ricky Martin sobre la ayuda para Venezuela?

El cantante hizo un llamado a sus seguidores para apoyar de manera organizada y evitar que las donaciones se pierdan por falta de coordinación.

Martin explicó que, al igual que muchas personas alrededor del mundo, quería encontrar una forma efectiva de contribuir ante la situación que enfrentan miles de venezolanos afectados por los terremotos. El cantante publicó un conmovedor video grabado desde su concierto en Alemania expresando que tiene el “corazón partido” por las imágenes de la tragedia.

“Quiero que Venezuela no esté solo en este proceso de sanación y reconstrucción”, expresó a los presentes.

Su mensaje se enfocó en la importancia de apoyar iniciativas que ya tienen capacidad logística para recibir, distribuir y hacer llegar la ayuda a quienes más la necesitan.

¿Qué organizaciones está apoyando Ricky Martin?

Entre las organizaciones mencionadas dentro de la campaña de ayuda vinculada al llamado del artista se encuentra World Central Kitchen (WCK), una organización dedicada a brindar alimentación en emergencias humanitarias.

A través de su plataforma para Venezuela, la organización informó que sus equipos trabajan con aliados locales para apoyar a las familias afectadas y proporcionar alimentos durante la emergencia.

El objetivo es que la ayuda llegue mediante estructuras que ya cuentan con experiencia en respuesta ante desastres, en lugar de depender únicamente de esfuerzos individuales sin coordinación.

El enlace para donar es el siguiente: https://rickymartinmusic.com/venezuela/

¿Qué tipo de ayuda necesita Venezuela tras los terremotos?

Las organizaciones humanitarias han señalado que entre las principales necesidades están:

Alimentos no perecederos

Agua potable

Medicamentos e insumos médicos

Productos de higiene personal

Pañales para bebés y adultos mayores

Materiales de primeros auxilios

Artículos para niños y familias desplazadas

Además de las donaciones materiales, las organizaciones recomiendan realizar aportes económicos a entidades verificadas que puedan comprar y distribuir suministros según las necesidades que cambian durante una emergencia.

Otros artistas también se sumaron al llamado de ayuda

Ricky Martin no ha sido la única figura pública que ha expresado solidaridad con Venezuela.

Artistas y figuras del entretenimiento han utilizado sus redes sociales para compartir información, impulsar campañas de donación y promover la búsqueda de ayuda para las personas afectadas.

En Puerto Rico, por ejemplo, otros artistas como Kany García y Cultura Profética participaron en iniciativas para recolectar suministros destinados a Venezuela.

¿Cómo ayudar a Venezuela desde Estados Unidos?

Las personas que quieran colaborar desde Estados Unidos pueden hacerlo a través de organizaciones humanitarias con experiencia en emergencias.

Por ahora, Global Empowerment Mission (GEM) es una de las principales organizaciones que mantiene activa la recepción de ayuda humanitaria para las familias afectadas por los terremotos en Venezuela.

La sede central está ubicada en 1850 NW 84th Ave. Suite 100, Doral, FL 33126. Su horario de atención para recibir insumos esenciales es de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM, y los sábados de 10:00 AM a 4:00 PM.

Página de la GEM para donaciones a Venezuela: https://give.gem.org/campaign/735778/donate?c_src=VZEarthquake&c_src2=MissionPage&amount=50&designation=1905343&utm_source=Mission+Page&utm_campaign=VZ+Earthquake&utm_medium=Webpage

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.