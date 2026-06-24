El enigma del mapa: qué es el “agujero de calentamiento” que se detectó en Estados Unidos

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Foto: Envato

En el este de Estados Unidos existe una región donde las temperaturas de verano no han aumentado al mismo ritmo que en el resto del planeta. Científicos llaman a este fenómeno “agujero de calentamiento”.

A Pattern Flip is coming to the U.S. 👇



With the MJO moving into phase 6 coming late June, troughing (dips in the jet stream) will make way into the western US, while ridging will move east.



This will bring warmer temps in the East, and cooler temps in the West pic.twitter.com/SkmmCnnjKy — PhillyWeatherGuy (@phillywxguy_) June 19, 2026

Qué es el “agujero de calentamiento”

Los investigadores han identificado este fenómeno como un “agujero de calentamiento”, una anomalía climática donde el aumento de temperaturas se desacelera o se mantiene estable en comparación con el promedio global.

El “agujero de calentamiento” describe una región donde las temperaturas máximas de verano no han aumentado desde mediados del siglo XX, a diferencia de lo que ocurre en el oeste y el este de Estados Unidos.

Según análisis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), esta irregularidad no implica ausencia de cambio climático, sino una distribución desigual de sus efectos sobre el territorio y que abarca prácticamente todo el Este de Estados Unidos.

Una anomalía dentro de un planeta que se calienta

Los científicos advierten que este fenómeno no contradice el calentamiento global, sino que forma parte de su complejidad.

El cambio climático no afecta de forma uniforme a todas las regiones, y el centro de Estados Unidos representa uno de los casos más llamativos de esta variabilidad.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Indiana, cuyo trabajo se publicó en la revista Earth’s Future, reseña que en el este de los Estados Unidos, la reforestación generalizada durante el siglo XX coincidió con una falta anómala de calentamiento.

“Esta historia generalizada de reforestación y el enorme cambio en la cobertura del suelo hasta ahora no ha sido ampliamente estudiada para determinar cómo podría haber contribuido a la anomalía climática en el este de Estados Unidos, que los científicos del clima llaman un ‘agujero de calentamiento”, dijo Mallory Barnes, autora principal del estudio.

Investigaciones previas también sugerían que la ausencia de calentamiento podría deberse a cambios en la actividad agrícola o al aumento de las precipitaciones. No obstante, dichos factores solo justificaría un enfriamiento muy localizado. Hasta el momento, no se había considerado el papel de los bosques en el enfriamiento inusual y generalizado de la región. “Ese fue el motivo que nos impulsó a realizar este trabajo”, acotó Barnes.

Otras posibles causas del “agujero de calentamiento”

Las hipótesis sobre el origen del “agujero de calentamiento” incluyen factores atmosféricos y cambios en el uso del suelo.

Entre las explicaciones más estudiadas se encuentran:

Mayor presencia de precipitaciones en verano

Incremento de humedad en el suelo

Actividad agrícola y sistemas de riego

Formación de nubes que reducen la radiación solar

Patrones de baja presión atmosférica más frecuentes

Las lluvias más intensas y frecuentes podrían estar actuando como un mecanismo de enfriamiento natural en la región, al favorecer la evaporación y reducir el calentamiento del suelo durante el día.

Algunos expertos también señalan que la actividad agrícola contribuye a modificar el balance térmico, aunque no sería el único factor determinante.

Un fenómeno explicado por la variabilidad climática

Los estudios recientes sugieren que el comportamiento del clima en esta zona responde a una combinación de factores naturales y cambios inducidos por el calentamiento global.

La variabilidad atmosférica y los patrones de circulación del aire parecen jugar un papel clave en la persistencia de este fenómeno, según investigaciones publicadas en la NOAA.

Estos patrones incluyen sistemas de baja presión que favorecen la formación de nubes y precipitaciones, lo que limita el aumento de temperaturas durante el verano.

Qué puede pasar en el futuro con el “agujero de calentamiento”

Aunque el fenómeno ha persistido durante décadas, los científicos advierten que podría no mantenerse en el tiempo.

Los modelos climáticos proyectan que el centro de Estados Unidos también experimentará un aumento más evidente de temperaturas extremas hacia mediados del siglo XXI.

Esto sugiere que el “agujero de calentamiento” podría ser una condición transitoria dentro de un proceso global de calentamiento más amplio.

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