Los 5 mejores bares mexicanos para ver deportes en Miami

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Aficionados latinos en un bar de ambiente mexicano. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

Miami es una de las ciudades más favorables de EE. UU. para disfrutar en los bares mexicanos, gracias a su enorme comunidad latina y aficionada a los deportes durante todo el año.

La mayoría de estos locales ofrecen buena comida, ambiente animado, tradiciones latinas y las pantallas de televisión que todos quieren. En pleno Mundial 2026, es el mejor momento para conocerlos. Si resides en Boston, también tienes opciones de bares mexicanos.

Los 5 mejores bares mexicanos en Miami para ver deportes

1. Grails Miami – Restaurant & Sports Bar

Inaugurado en 2019 y ubicado en el distrito de Wynwood, ha sido elegido en tres ocasiones como el mejor bar deportivo de la ciudad, según reseña el Miami News Times.

Posee más de 75 televisores, lo que lo convierte en un sitio ideal para disfrutar de los partidos del Mundial o cualquier otro deporte: fútbol americano, baloncesto, boxeo y el eventual Super Bowl, que en la edición 2026 hizo historia con Bad Bunny.

Su sitio web lo describe como un bar de ambiente familiar y personal que atiende en inglés y español. También ofrece una variedad de platillos que transportan a los mexicanos a su tierra, además de una amplia variedad de cervezas y bebidas artesanales como las Beertlan, que saben a cacao, frutas tropicales y miel silvestre.

2. Bar Tulio’s

Un lugar ideal para compartir, comer, beber y ver tus deportes favoritos. Ofrece platos con inspiración latinoamericana, especialmente mexicana, una amplia selección de tequila, vino y cócteles.

Se encuentra en el corazón de Wynwood y cuenta con 14 pantallas gigantes para que te sientas cómodo en cualquier área.

“Tenemos lo que necesitas: auténtica comida mexicana, los mejores tequilas y uno de los mejores ‘happy hours’ de Wynwood”, se lee en su sitio web.

3. SoCal Tacos

Este establecimiento fue fundado en el 2016 y está ubicado en Brickell, 1000 South Miami Avenue. Se caracteriza por preparar deliciosos tacos y margaritas artesanales.

También cuentan con una sede dentro del campus de la Universidad de Miami.

Aunque es esencialmente un restaurante mexicano, también cuenta con ambiente deportivo. Las reseñas destacan poseen televisores donde transmiten cada partido.

4. Tacology

Es un restaurante mexicano que sirve a sus clientes tacos, ceviches, tostadas, ensaladas, jugos, postres y más. Se ubica en Brickell, centro financiero de Miami.

Según reseñas en internet, Tacology posee “espacio enorme y televisores grandes”, lo que lo convierte en ideal para disfrutar de cada evento deportivo.

5. Bodega Taqueria y Tequila

Tienen sede en Miami Beach, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Todos los locales destacan por su ambiente nocturno y ofertas en tacos y tequila.

Suelen atraer a muchos aficionados latinos para ver los grandes eventos deportivos, ya que además de buena comida, ofrece comodidad y enormes pantallas de televisión.

“Disfruta de los sabores de nuestra taquería, nuestro salón de alta energía y bar bodega”, invita su sitio web.

Ya sea en Wynwood, Brickell o Miami Beach, estos establecimientos son el punto de encuentro que todo aficionado latino desea para disfrutar del Mundial 2026 y otros deportes.