¿Por qué la banda surcoreana Stray Kids es tan influyente en México y EE. UU.?

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Stray Kids está compuesta por ocho integrantes. Foto: Mairo Cinquetti / AFP

El estallido mundial que logró BTS le abrió el camino en México y Estados Unidos a nuevas bandas surcoreanas, como es el caso de Stray Kids. Formada en el año 2017 y compuesta por ocho cantantes, esta agrupación ha ganado notable influencia entre los latinos.

Miles de jóvenes no solo reproducen las canciones de Stray Kids, tales como ‘Walkin On Water’ o ‘I Like It’, sino que también se visten, hablan y reaccionan como ellos.

La banda está compuesta por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, I.N. y Seungmin, todos entre 25 y 28 años.

Aunque su fama inició en Corea del Sur, actualmente se ha extendido a otros continentes. En su cuenta oficial de Instagram tienen más de 33 millones de seguidores, lo que confirma que su impacto es musical y digital.

¿Qué hace Stray Kids para ser tan influyente en México y EE. UU.?

Aunque la música ha fortalecido la relación entre Corea del Sur y México, la admiración mutua entre ambos creció por la migración, comercio y cultura que han construido durante más de un siglo, iniciando con la llegada de los coreanos a Yucatán en 1905.

Ya en 1962 establecieron relaciones diplomáticas formales y en reuniones internacionales han coincidido con visiones tecnológicas y culturales.

Estos motivos han permitido que bandas como Stray Kids tengan influencia en México y los latinos en EE. UU., además de las estrategias que aplican en la industria musical. Estas son las principales:

1- Música original y letras que impactan

La originalidad es uno de los puntos fuertes de Stray Kids y seguramente de otras bandas asiáticas. En este sentido, los integrantes participan activamente en la composición, producción y escritura de letras, obteniendo una autenticidad que gusta a los fans.

Además, sus canciones abordan temas de inseguridades ocultas, presión social, crecimiento personal y búsqueda de identidad, algo que atrapa a los adolescentes y adultos jóvenes latinos.

Stray Kids ha hecho historia en Billboard 200, convirtiéndose en los primeros en esta lista con ocho álbumes consecutivos. Este ranking representa una de las más prestigiosas del mundo.

2- La conexión constante con los fans

Uno de los secretos mejor guardados del género K-pop, que incluye otros ídolos que se apoderan de las pasarelas, es la cercanía con las comunidades de seguidores, pero Stray Kids llevó esa estrategia a otro nivel.

Los integrantes realizan transmisiones en vivo, publican contenido detrás de cámaras, comparten momentos cotidianos y buscan mantener una comunicación frecuente con sus fans, conocidos como “STAY”.

El abril del 2025, como parte de su gira “dominATE”, Stray Kids se presentó en Ciudad de México y la respuesta del ‘fandom’ fue sorprendente. En tan solo minutos la primera presentación agotó sus entradas, por lo que habilitaron una segunda fecha.

En septiembre de 2026 volverán a México para el festival STRAYCITY Latin America. La presentación sería el día 25 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, aunque los fans han denunciado altos precios de boletos.

La agrupación BTS, que explotó su fama en Latinoamérica en 2017, también prometió volver a México en 2027. Sin embargo, de momento no hay fechas definidas.

3- La imagen que transmiten

Cuando ves a cada uno de los miembros de Stray Kids te topas con rostros libres, incluso maquillados, cabellos teñidos y una curiosa frescura que tal vez viene de la genética asiática o de una rutina de ‘skincare’ perfectamente trabajada.

Para muchos fans latinos, estas características llaman la atención, porque escapan de la figura masculina tradicional. Las caras de Stray Kids parecen salidas de una serie surcoreana, otro detalle con el que también conectan.

4- Entendieron el poder de las redes sociales

Stray Kids pertenece a una generación de artistas que creció junto a plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Pero lo más interesante es que no solo aprendieron cómo utilizarlas, sino que entendieron muy rápido el poder que poseen.

Sus coreografías, desafíos virales, videos cortos y contenido exclusivo circulan constantemente entre usuarios que quizás ni siquiera escuchaban K-pop anteriormente.

En definitiva, estas bandas aplican una fórmula que atrapa a los latinos y les incita a quedarse. La respuesta parece estar en una combinación lógica: música propia, imagen auténtica, relación constante con los fans y espectáculos visualmente atractivos.