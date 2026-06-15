El estilo “no effort” 2026: quiénes son las referentes latinas que mejor lo llevan

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Jenna Ortega. Foto: AFP

El estilo “no effort” se posiciona como una de las tendencias más influyentes de este año 2026 en la moda internacional. La estética apuesta por una apariencia natural, prendas básicas bien combinadas y una imagen sofisticada sin excesos.

En este contexto, varias celebridades latinas han convertido este estilo en parte de su identidad pública.

Sus apariciones en alfombras rojas, eventos y redes sociales reflejan una forma de vestir que prioriza la comodidad sin perder elegancia.

¿Por qué el estilo “no effort” es tendencia este 2026?

El estilo “no effort” gana fuerza por el cambio hacia una moda más funcional y menos recargada.

La tendencia responde a la búsqueda de prendas versátiles y una estética más natural en la vida diaria.

El auge del llamado “lujo silencioso” y el rechazo al exceso visual han impulsado este enfoque.

En redes sociales, además, esta moda ha desplazado a estilos más rígidos o estructurados, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Marie Claire.

¿Qué tienen en común las latinas que dominan esta tendencia?

Las celebridades latinas asociadas al estilo no effort comparten una estética basada en la naturalidad y la coherencia visual.

En la mayoría de los casos, predominan los tonos neutros, el maquillaje ligero y las prendas de líneas simples. Este enfoque ha permitido que su estilo se perciba como accesible y replicable.

¿Quiénes son las referentes latinas del estilo no effort en 2026?

Entre las figuras que mejor representan esta tendencia destacan varias celebridades latinas con estilos muy reconocibles dentro del mundo de la moda y el entretenimiento.

La cantante Selena Gómez ha consolidado una imagen basada en básicos elegantes y maquillaje natural, pero en la actualidad su estilo ha evolucionado hacia una estética más relajada y sofisticada.

La actriz Jenna Ortega aporta una versión más juvenil del estilo “no effort”, combinando prendas simples con toques modernos y minimalistas, mientras que la también estrella Adria Arjona destaca por su elegancia natural en eventos públicos, con looks que priorizan la sencillez y la armonía visual.

La modelo estadounidense-argentina Camila Morrone representa una estética sobria, con preferencia por colores neutros y siluetas limpias.

Por último, la empresaria Jessica Alba mantiene una imagen asociada a la moda funcional, con prendas atemporales y combinaciones discretas.

¿Qué prendas definen el look effortless que marcará 2026?

El estilo no effort se construye a partir de prendas básicas que funcionan en distintos contextos. La clave está en la simplicidad y en la capacidad de combinar piezas sin esfuerzo, según lo reseñado por Marie Claire.

Las camisas blancas, los jeans rectos, los blazers relajados y los tenis minimalistas se consolidan como piezas centrales de esta estética. Los tonos neutros dominan la paleta general.

¿Cómo adoptar el estilo no effort sin renovar todo el clóset?

El estilo no effort no requiere un cambio total de guardarropa, sino una selección más estratégica de prendas. La idea es priorizar piezas versátiles y combinables y ajustar la paleta de colores.

La clave está, según varios consejeros de moda, en apostar por básicos de mejor calidad que permitan construir este tipo de imagen sin grandes inversiones.

La tendencia “no effort” responde a un cambio cultural hacia la comodidad y la autenticidad en la moda debido a que las audiencias buscan estilos más naturales y menos forzados.

Por ese motivo, el papel de las celebridades latinas ha sido clave para impulsar esta estética entre el público hispano en Estados Unidos. Su influencia en redes sociales refuerza la expansión del estilo no effort como una referencia global.

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