Las 8 series que debes ver en Estados Unidos en junio de 2026: Netflix, HBO y Prime Video 

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Rosario Tijeras. Foto: AFP

Las plataformas de streaming Netflix, HBO Max y Prime Video estrenaron contenidos durante los primeros días de junio que atrajeron a millones de espectadores hispanos.

La mayoría de las propuestas son dramas criminales y románticos, con estrenos concentrados en la primera quincena de junio.

“Rosario Tijeras” (temporada 5)

La quinta temporada de la serie colombiana sobre la sicaria de Medellín lidera el Top 10 de Netflix en Estados Unidos. El drama criminal con elenco latino mantiene la fórmula de violencia y romance que la comunidad consume.

Plataforma: Netflix

Netflix Fecha de estreno: 10 de junio 2026

“Dulces Magnolias” (temporada 5)

La nueva entrega del drama romántico encontró el número 1° del ranking de Netflix. La historia de amor en el sur de Estados Unidos con un elenco diverso atrae a espectadores latinos.

Plataforma: Netflix

Netflix Fecha de estreno: 11 de junio 2026

“El testigo“

Esta serie de misterio se posicionó en el Top 10 de Netflix en su primera semana. La trama criminal con giros sorpresa mantiene a la audiencia enganchada desde el primer episodio.

Plataforma: Netflix

Netflix Fecha de estreno: 4 de junio 2026

“México 86“

La película está ambientada en los años 80 con elenco latino conecta con la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Plataforma: Netflix

Netflix Fecha de estreno: 5 de junio 2026

“Risa y la cabina del viento“

La película de animación japonesa llegó a Netflix el 1° de junio con doblaje en español. La historia de una joven y su viaje mágico conecta con familias latinohablantes de todas las edades.

Plataforma: Netflix

Netflix Fecha de estreno: 1 de junio 2026

“Así aprenderás“

La serie de drama juvenil llegó al catálogo de Netflix con una fuerte promoción. El contenido en español para adolescentes conecta directamente con la audiencia latina más joven.

Plataforma: Netflix

Netflix Fecha de estreno: 5 de junio 2026

“Orgullo“

La serie de drama urbano se estrenó en HBO Max el 12 de junio. La historia sobre identidad y familia tiene fuerte consumo en la comunidad latina estadounidense.

Plataforma: HBO Max

HBO Max Fecha de estreno: 12 de junio 2026

“Cada año que pasé contigo”

La serie de drama familiar llegó a Prime Video este 10 de junio con elenco latino. La historia de varias generaciones conecta con la audiencia hispanohablante en Estados Unidos.

Plataforma: Prime Video

Prime Video Fecha de estreno: 10 de junio 2026

¿Qué plataformas de streaming tienen series en español en Estados Unidos?

Netflix, HBO Max y Prime Video son las principales plataformas que ofrecen series en español desde Estados Unidos. Disney+ también tiene contenido en español aunque con menos títulos que la competencia.

Todas incluyen opciones de audio y subtítulos en español para facilitar el consumo de la audiencia hispanohablante.

La demanda responde al consumo del mercado de streaming en español que cada año crece entre hispanohablantes en Estados Unidos, de acuerdo con IMDb.

De acuerdo con datos de Netflix, por ejemplo, los latinos en Estados Unidos consumen más de 20 horas semanales de contenido en streaming. Este segmento representa más de 40 millones de espectadores potenciales para las plataformas de video y significa un aumento de 35% en visualizaciones de contenido en español desde 2023.

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