¿Quién ganará “La Casa de los Famosos 6”?: análisis y pronóstico

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La dominicana Celinee Santos es finalista de “La Casa de los Famosos 6”.

Uno de los realities más emblemáticos de la televisión hispana en Estados Unidos, “La Casa de los Famosos 6”, llega a su fin este 11 de junio. La edición 2026 ha sido una de las más polémicas y conflictivas de la historia, en cuanto a la convivencia de los artistas, pero ya es momento de que el público vote por el ganador absoluto.

Estos son los últimos finalistas: Luis Coronel, Fabio Agostini, Yoridan Martínez, Celinee Santos y Josh Martínez.

Al igual que la pasada temporada, que la ganó el dominicano Carlos Cruz “Caramelo”, en el último episodio comenzarán a anunciarse las posiciones finales. A partir de ese momento el suspenso subirá al máximo y la audiencia de Telemundo emitirá su votación final.

¿Quién es favorito para ganar “La Casa de los Famosos 6”?

Los participantes que continúan en el reality show son muy fuertes en cuanto a presencia, participación y lo más importante: sus ‘teams’ o fans.

Este último apartado suele ser determinante, ya que desde el inicio se juega por habitaciones (equipos) y los aficionados de un participante que resulta eliminado terminan trasladando sus votos a otro habitante. Por ejemplo, “Curvy” Zelma salió de “La Casa de los Famosos 6” y es casi seguro que su ‘fandom’ trasladará el apoyo hacia Celinee Santos.

Lo mismo sucedería entre Fabio y Stefano, debido a que son las alianzas que decidieron formar y fortalecer a lo largo de la temporada.

Respecto a un favorito, la evolución del reality show apunta a que el ganador de los $200,000 dólares podría estar entre Fabio y Celinee. Incluso, el triunfo de la modelo sería un histórico bicampeonato para República Dominicana.

Pero definitivamente, la clave está en los ‘teams’ y cómo empezarán a unificarse en la votación final. En este apartado, el modelo español Fabio Agostini sería el principal favorito. Además, su temporal intercambio en “Gran Hermano” Argentina también le podría sumar votos internacionales que marcan la diferencia.

Una edición repleta de polémicas y conflictos

La sexta temporada de “La Casa de los Famosos”, que arrancó en febrero, tuvo que someterse a varias intervenciones de “La Jefa”. Esto debido a insultos, provocaciones desmedidas, gritos, amenazas y hasta una supuesta denuncia de violencia de género realizada por la actriz Vanessa Arias.

Por primera vez en la historia del programa, y en alusión al Mundial de Fútbol 2026, la producción implementó tarjetas amarillas y rojas para tratar de controlar las reacciones, una dinámica que provocó la expulsión de la polémica Oriana Marzoli. Aún así, los conflictos continuaron hasta que el número de participantes empezó a reducirse.

Tras cada temporada, “La Casa de los Famosos” demuestra que sigue siendo uno de los realities con mayor audiencia hispana en Estados Unidos. El formato de encierro psicológico y convivencia forzada entre figuras del espectáculo convierten el programa en un gancho televisivo que se evidencia en las votaciones.