Mundial 2026: las estrellas del fútbol con parejas latinas que no te imaginabas

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Tim Payne. Foto: AFP

La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a varias de las mayores figuras del fútbol internacional en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, detrás de muchos de esos jugadores existen historias personales con sus parejas latinas y que suelen pasar desapercibidas para gran parte de los aficionados.

Mientras nombres como Antonela Roccuzzo o Georgina Rodríguez son reconocidos a nivel mundial, otras parejas de futbolistas mantienen perfiles mucho más discretos. Aun así, acompañan a algunas de las estrellas que podrían ser protagonistas de la próxima Copa del Mundo.

¿Qué estrellas del Mundial 2026 mantienen relaciones lejos de los reflectores?

Varios futbolistas de élite han optado por mantener su vida familiar alejada de la exposición mediática. Aunque millones de personas siguen sus carreras deportivas, sus relaciones personales generan menos atención que las de otras celebridades del fútbol.

Entre los casos más destacados aparecen Alisson Becker, Ederson, Antoine Griezmann, Marc Cucurella y Ferran Torres. Todos comparten su vida con mujeres que han evitado convertir su relación en un fenómeno mediático permanente.

La diferencia con otras parejas famosas radica en el bajo perfil que mantienen. Sus apariciones públicas suelen limitarse a celebraciones familiares, eventos deportivos o publicaciones ocasionales en redes sociales.

¿Por qué Alisson Becker y Ederson destacan entre los casos más discretos?

Los porteros brasileños figuran entre las principales figuras de sus clubes y de la selección de Brasil. Sin embargo, sus familias suelen mantenerse alejadas de la cobertura que rodea a otras estrellas del deporte.

Alisson Becker está casado con Natália Loewe, médica brasileña con quien ha formado una familia desde hace varios años. La pareja rara vez ocupa titulares relacionados con la prensa del entretenimiento.

Por su parte, Ederson comparte su vida con Lais Moraes, también de Brasil, cuenta con presencia en redes sociales, aunque lejos de los niveles de exposición que alcanzan otras figuras vinculadas al fútbol profesional.

Ambos casos reflejan una tendencia cada vez más común entre deportistas de alto nivel: proteger su vida privada mientras mantienen carreras sometidas a una enorme atención pública.

¿Qué futbolistas europeos comparten su vida con mujeres hispanas?

Entre las figuras europeas que podrían estar en el Mundial 2026 también aparecen relaciones que han permanecido relativamente alejadas de los focos internacionales.

Antoine Griezmann, delantero de la selección de Francia, está casado con Erika Choperena, psicóloga española que ha acompañado la trayectoria del futbolista durante gran parte de su carrera.

Otro caso es el de Marc Cucurella, defensor de la selección de España, y Claudia Rodríguez, con quien ha construido una de las relaciones más estables del fútbol español reciente.

A esta lista se suma Ferran Torres, también integrante de la selección española, cuya relación con Sira Martínez, amazona e influencer española, ha despertado interés entre seguidores del fútbol y del deporte ecuestre. La popularidad de Martínez y su vínculo con una de las familias más conocidas del fútbol español han contribuido a mantener la atención sobre la pareja.

Otro caso llamativo es el de Tim Payne, capitán de la selección de Australia, quien está casado con Michelle Peters, fotógrafa profesional con raíces costarricenses.

¿Cómo influyen las redes sociales en la popularidad de estas parejas?

Las redes sociales han cambiado la forma en que los aficionados conocen a los deportistas. Hoy, muchas historias personales llegan directamente al público a través de publicaciones compartidas por jugadores y familiares.

Fotografías de vacaciones, celebraciones de títulos o momentos cotidianos suelen generar miles de interacciones. Ese contenido permite que los seguidores descubran aspectos menos conocidos de las figuras deportivas.

¿Por qué estas historias atraen búsquedas antes del Mundial 2026?

A medida que se acerca el torneo, los aficionados del fútbol buscan mucho más que estadísticas o resultados. También existe interés por conocer quiénes son las parejas de los jugadores que estarán bajo los reflectores.

Las búsquedas relacionadas con esposas, novias, hijos y familias de los futbolistas suelen aumentar durante las grandes competiciones internacionales. El fenómeno se repite en cada Copa del Mundo y genera millones de consultas en internet.

El Mundial 2026 no será la excepción. Con una enorme audiencia hispana en Estados Unidos, las historias personales de las estrellas del fútbol volverán a captar la atención.

Para muchos seguidores, conocer quién acompaña a estos jugadores fuera de las canchas resulta tan interesante como seguir lo que ocurre durante los partidos.

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