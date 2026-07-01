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El método simple de 3 pasos para recortar la factura de luz este verano en Estados Unidos (EE.UU.) se basa en ajustar el uso del aire acondicionado, mejorar la eficiencia del hogar y modificar hábitos diarios de consumo. Estas acciones buscan reducir el gasto energético sin necesidad de grandes inversiones.

Durante la temporada de calor, el aire acondicionado se convierte en el principal responsable del aumento en la factura eléctrica en los hogares estadounidenses. El consumo puede variar dependiendo de la temperatura, el aislamiento y los horarios de uso.

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) recomienda medidas de eficiencia energética para reducir el gasto en verano. Estas estrategias se centran en optimizar el consumo sin afectar el confort en casa.

Pequeños cambios en la rutina diaria pueden generar un impacto directo en el costo mensual del servicio eléctrico. La constancia en los hábitos es clave para lograr un ahorro sostenido.

¿Cuál es el primer paso para recortar la factura de luz en verano?

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El primer paso del método es optimizar el uso del aire acondicionado para evitar consumos excesivos durante el verano en EE. UU. El control del termostato es uno de los factores más importantes en el ahorro energético.

El Departamento de Energía de EE. UU. recomienda mantener temperaturas moderadas y evitar enfriar en exceso los espacios del hogar.

El uso de dispositivos programables ayuda a reducir el gasto sin perder confort.

Termostatos programables

Apagado en horas de ausencia

Ajustes de temperatura constantes

¿Cómo mejorar la eficiencia del hogar para pagar menos luz?

Un hogar mal sellado obliga al sistema de enfriamiento a trabajar más tiempo.

El DOE indica que filtraciones de aire en ventanas y puertas aumentan el consumo eléctrico durante el verano. Reducir estas fugas mejora el rendimiento del aire acondicionado.

Pequeñas mejoras pueden generar un impacto notable en la factura mensual.

Sellado de ventanas y puertas

Uso de cortinas térmicas

Reducción de entrada de calor solar

Estas acciones ayudan a mantener la temperatura interior más estable.

¿Qué hábitos diarios ayudan a bajar la factura de luz en Estados Unidos?

El tercer paso del método es ajustar los hábitos de consumo eléctrico dentro del hogar durante el verano. El uso simultáneo de electrodomésticos puede incrementar la demanda energética sin necesidad.

El Departamento de Energía recomienda evitar el uso de aparatos que generan calor en horas de mayor temperatura. Organizar el consumo diario ayuda a reducir la presión sobre el sistema eléctrico del hogar.

Algunos cambios sencillos pueden marcar diferencia en el gasto mensual.

Uso de electrodomésticos en horarios nocturnos

Apagar luces en espacios vacíos

Desconectar dispositivos en standby

¿Qué dice el gobierno de Estados Unidos sobre el ahorro de energía en verano?

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) señala que el ahorro energético depende de la combinación de tecnología, hábitos y mantenimiento del hogar.

Las recomendaciones oficiales buscan reducir el consumo sin afectar la calidad de vida.

El organismo promueve las siguentes estrategias:

Uso eficiente del aire acondicionado

Aislamiento térmico

Optimización del consumo eléctrico

Estas medidas ayudan a millones de hogares a reducir su factura de luz.

¿Qué ayudas existen para pagar la luz y el gas en Estados Unidos?

Además de los hábitos de ahorro, en Estados Unidos existen programas estatales y federales que ayudan a los hogares a cubrir el costo de servicios básicos como la electricidad y el gas.

Estos apoyos están diseñados para reducir la carga económica en temporadas de alto consumo.

Un ejemplo de estas iniciativas es la información sobre ayuda para pagar la luz y el gas en Estados Unidos, donde se explican los programas disponibles, requisitos y formas de acceso en distintos estados del país:

Estos recursos complementan las estrategias de ahorro en el hogar al ofrecer alternativas de apoyo económico para familias elegibles.

Reducir la factura de luz en verano en Estados Unidos depende de una combinación de hábitos, eficiencia energética y conocimiento de los programas de apoyo disponibles. El consumo eléctrico puede optimizarse con cambios simples en el hogar.

Aplicar estos tres pasos permite disminuir el gasto sin comprometer el confort durante la temporada de calor. El ahorro energético se convierte en una herramienta clave para los hogares en Estados Unidos.

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