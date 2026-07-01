Ciudadanía por nacimiento: Corte Suprema le niega a Trump su fin y él responde con nueva estrategia

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Trump apuntó al Congreso para dar continuidad a su propuesta. Foto AFP

Donald Trump perdió este martes, 30 de junio, la batalla legal que él mismo había iniciado para eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La Corte Suprema falló en contra de la orden ejecutiva que su gobierno firmó apenas un día después de regresar a la Casa Blanca, con una votación de seis contra tres que deja intacto el derecho constitucional que Trump buscaba recortar. La decisión, sin embargo, no cerró del todo la puerta que él quería atravesar.

El decreto firmado el 20 de enero de 2025 nunca llegó a aplicarse: tribunales inferiores lo bloquearon poco después de su firma, antes de que ninguna familia perdiera realmente el documento de ciudadanía de su hijo. Aun así, la disputa legal siguió su curso hasta la Corte Suprema, que puso fin a la controversia el martes. Horas después de conocerse la resolución, Trump ya había anunciado en Truth Social hacia dónde piensa dirigir su siguiente movimiento, y no es otro tribunal.

¿Qué determinó la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento?

El presidente de la Corte, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria acompañado por las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, además de Amy Coney Barrett. “La ciudadanía, entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió Roberts en el fallo, citado por Telemundo31. “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa.”

Roberts recurrió a un antecedente de 1898 que ya había resuelto esa misma disputa y recordó que la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la guerra de Secesión, se escribió para garantizar los derechos de los esclavos liberados y de sus descendientes. Los magistrados coincidieron en que solo existen dos excepciones reconocidas al derecho de ciudadanía por nacimiento:

Los hijos de diplomáticos extranjeros en funciones oficiales dentro de EE. UU.

Casos específicos vinculados con comunidades indígenas históricas, previstos desde el siglo XIX.

Clarence Thomas firmó una disidencia de 91 páginas, a la que se sumó Neil Gorsuch, en la que calificó de “históricamente inexacta” la lectura de Roberts sobre la Decimocuarta Enmienda. Samuel Alito, por su parte, escribió que la mayoría cometió “un error grave” y que el fallo perpetúa lo que llamó una “regla medieval” de ciudadanía, según recogió The Hill.

Para el abogado constitucionalista Joseph Malouf, el resultado no dejó margen de duda. “La Corte hizo lo que debía hacer: revisar la historia de este país y demostrar que la intención en 1868, cuando se aprobó la 14.ª Enmienda, era reconocer la ciudadanía de los hijos de personas nacidas en Estados Unidos, ya fueran hijos de esclavos o no”, dijo Malouf a Telemundo31.

The Supreme Court upheld Birthright Citizenship, which is too bad for our Country, but we can easily make it up in Congress through Legislation, with the support of the President, that has now been determined during this process. No long and unwieldy Constitutional Amendment is… pic.twitter.com/mjDCVj0Jbp — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 30, 2026

¿Cuál es la nueva estrategia de Trump tras el fallo?

“No hace falta una larga y engorrosa enmienda constitucional. El Congreso debe empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento”, escribió Trump en Truth Social apenas conocido el fallo, ofreciendo su “completo y total apoyo” a los legisladores que lo intenten. El mandatario insistió, como ya lo había hecho durante el litigio, en que el país enfrenta un problema de “turismo de nacimiento”, en referencia a extranjeras que viajan a EE. UU. para que sus hijos nazcan con ciudadanía estadounidense.

Un día antes del fallo, Trump había dicho que “aceptaría” lo que resolviera la Corte y que “depende de ellos”, según reportó ABC News. Cuando ese mismo medio pidió a la Casa Blanca detalles sobre cómo usaría al Congreso para sortear el fallo, la respuesta fue remitir todo de vuelta al mensaje del propio presidente.

¿Puede el Congreso legislar lo que la Corte le acaba de negar a Trump?

La posibilidad de que el Congreso actúe no salió únicamente de la boca de Trump. Brett Kavanaugh, nombrado por Trump en su primer gobierno, votó junto a la mayoría para tumbar la orden ejecutiva, pero no coincidió con el razonamiento de Roberts.

“En mi opinión, la orden ejecutiva no viola la 14.ª Enmienda. Pero sí contraviene una ley federal”, escribió el magistrado, quien sostuvo que el Congreso podría modificar esa ley o aprobar una nueva que estableciera excepciones para hijos de extranjeros en situación irregular o temporal, aunque aclaró que ese tipo de legislación todavía no existe.

Malouf, el abogado constitucionalista, matizó qué tanto alcance tendría en realidad esa puerta. “El Congreso podría aprobar ciertas leyes tratando de crear limitaciones, pero serían muy pocas, poco frecuentes y tendrían que ser específicas”, explicó. Replicar a nivel legislativo lo mismo que Trump intentó por decreto tampoco funcionaría, porque sería una ley que sobrepasa la Constitución, advirtió.

Cambiar de fondo el alcance del derecho exigiría, en cambio, una enmienda constitucional: dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de al menos 38 estados, tres cuartas partes del total. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes y aliado de Trump, se mostró “muy decepcionado” con el fallo y reconoció que ese camino representa “un gran desafío” que solo se ha completado 27 veces en la historia del país. “Normalmente es un proceso que toma muchos años y es muy complicado”, admitió Johnson, quien de todas formas anticipó que el Congreso tendrá que “afrontar” el tema.

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