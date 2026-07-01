Terremoto en Venezuela: dónde donar en el sur de Florida para apoyar a los damnificados

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Foto: AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 29 de junio el balance sobre la asistencia que la administración del presidente Donald Trump está enviando a Venezuela tras el doble terremoto registrado el 24 de junio.

Según la información oficial, la respuesta humanitaria incluye un incremento de los fondos de emergencia hasta 300 millones de dólares, destinados a financiar ayuda inmediata para las comunidades afectadas.

En paralelo, el Departamento de Estado señaló que parte de la estrategia de respuesta incluye la coordinación con organizaciones humanitarias y actores privados en Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida, donde ya se habilitaron puntos de recolección de ayuda, sumándose a iniciativas como los Centros de acopio para Venezuela en Nueva York.

Centros de donación en el sur de Florida: dónde llevar ayuda para Venezuela

La organización Global Empowerment Mission (GEM) activó centros de acopio para recibir insumos destinados a Venezuela, en coordinación con el gobierno estadounidense y empresas privadas.

El principal punto habilitado es:

GEM Warehouse (Global Empowerment Mission)

1850 NW 84th Ave, Suite 100

Doral, Florida 33126

Las donaciones recibidas en este centro son clasificadas, empaquetadas y preparadas para su envío hacia Venezuela a través de la red logística de la organización.

¿Qué se puede donar para la emergencia en Venezuela si estás en Florida?

Las autoridades humanitarias y organizaciones participantes han establecido una lista de insumos prioritarios para la atención inmediata de los afectados:

Alimentos no perecederos

Agua potable

Medicamentos básicos

Kits de higiene

Suministros de emergencia

Estos artículos buscan cubrir necesidades urgentes en zonas afectadas por los terremotos.

Cómo funciona el envío de ayuda desde Florida hacia Venezuela

Global Empowerment Mission, con sede en Doral, trabaja en el área de Miami para organizar la recepción y distribución de donaciones.

La organización ha sido parte de respuestas humanitarias previas, actuando como puente logístico en el terreno.

Además, forma parte de las organizaciones a las que puedes donar para ayudar a Venezuela.

Walmart también apoya la recolección de insumos en tiendas del área de Miami

Como parte del esfuerzo coordinado con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Walmart colabora informando a clientes sobre los artículos prioritarios y los puntos habilitados para donar.

El objetivo es ampliar la capacidad de recolección y facilitar la participación de la comunidad en la respuesta humanitaria.

Estados Unidos aumenta a 300 millones de dólares la asistencia humanitaria para Venezuela

El Departamento de Estado confirmó que la asistencia humanitaria para Venezuela asciende ahora a 300 millones de dólares, en el marco de la respuesta a la emergencia, que ya deja a miles de desaparecidos, por lo que ya existen muchas iniciativas de plataformas de búsqueda para agilizar la localización de ciudadanos.

De ese total, alrededor de 100 millones de dólares serán canalizados a través de un fondo común de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Además, dentro del paquete de asistencia anunciado, el gobierno estadounidense también contempla recursos destinados a programas de reconstrucción, incluyendo proyectos de apoyo a infraestructura básica y vivienda en las zonas afectadas.

Canalización de la donación a Venezuela

La portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, explicó que los fondos se entregarán a organizaciones sin fines de lucro que operan junto a socios locales en el terreno.

“Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano y es importante que sepan que no están solos y que no tenemos una fecha límite de salida hasta que cumplamos esa misión”, señaló Molano en declaraciones recogidas por el medio de comunicación El Diario.

La estrategia de asistencia combina recursos federales, ONG internacionales y empresas privadas para acelerar la entrega de ayuda humanitaria.

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