¿Debes declarar impuestos en Estados Unidos? El ingreso mínimo por edad cambia en 2026

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Formulario del IRS para declarar impuestos. Foto: Creada con Leonardo.ia.

Cada temporada de impuestos deja la misma pregunta sobre la mesa: ¿realmente estoy obligado a presentar una declaración ante el IRS? La respuesta no siempre es un sí. El ingreso mínimo que necesitas para declarar impuestos en Estados Unidos cambia según tu edad, tu estado civil y hasta la forma en que presentas tus impuestos.

Conocer esos límites puede evitarte errores costosos, pero también ayudarte a reclamar dinero que, de otro modo, se quedaría en manos del gobierno.

Aunque muchas personas creen que cualquier ingreso obliga automáticamente a declarar, la realidad es bastante más compleja. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece umbrales específicos cada año y, para la declaración correspondiente al año fiscal 2025 —que se presenta durante 2026—, existen diferencias importantes que conviene revisar con calma.

¿Cuál es el ingreso mínimo por edad que necesitas para declarar impuestos en Estados Unidos?

Los límites de ingresos publicados por el IRS dependen principalmente de dos factores: la edad del contribuyente y su situación fiscal.

Si eres soltero y tienes menos de 65 años, deberás presentar tu declaración si tus ingresos brutos superan los 15,750 dólares. En cambio, quienes ya tienen 65 años o más cuentan con un umbral ligeramente mayor de 17,750 dólares.

Para quienes presentan impuestos como cabeza de familia, los montos también aumentan. El límite es de 23,625 dólares para menores de 65 años y de 25,625 dólares para quienes ya alcanzaron esa edad.

Este es uno de los aspectos más ignorados del sistema tributario estadounidense. Muchas familias latinas creen que la obligación depende únicamente del salario, cuando en realidad la edad también modifica las reglas del juego.

¿Qué pasa con las personas casadas que presentan impuestos conjuntamente?

Aquí el panorama cambia otra vez.

Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta deberán declarar cuando sus ingresos brutos alcancen los siguientes montos:

31,500 dólares si ambos cónyuges tienen menos de 65 años.

si ambos cónyuges tienen menos de 65 años. 33,100 dólares si uno de ellos tiene 65 años o más.

si uno de ellos tiene 65 años o más. 34,700 dólares cuando ambos ya cumplieron 65 años.

Sin embargo, existe una excepción que suele sorprender incluso a quienes llevan años viviendo en Estados Unidos.

Si una persona está casada pero no vivía con su cónyuge al finalizar 2025 (o al momento de su fallecimiento) y obtuvo ingresos brutos de al menos 5 dólares, el IRS exige presentar la declaración sin importar la edad.

La misma regla aplica para quienes presentan impuestos como casados por separado. En esa modalidad, basta con superar 5 dólares de ingresos para quedar obligados a declarar.

¿Los trabajadores independientes y los dependientes también deben declarar impuestos?

Sí, aunque bajo reglas distintas.

Uno de los requisitos más importantes afecta a quienes trabajan por cuenta propia. El IRS establece que cualquier trabajador independiente con ganancias netas superiores a 400 dólares debe presentar una declaración para cubrir los impuestos correspondientes al Seguro Social y Medicare.

También existen normas especiales para quienes pueden ser reclamados como dependientes en la declaración de otra persona.

En estos casos, los límites son considerablemente más bajos y dependen de si los ingresos provienen de salarios o de fuentes no laborales, como intereses bancarios o dividendos. Incluso algunos menores de edad podrían verse obligados a presentar una declaración cuando rebasan esos umbrales.

¿Y si no estás obligado a declarar impuestos?

No presentar una declaración porque la ley no lo exige puede parecer una decisión lógica. Pero no siempre resulta la más conveniente.

Especialistas citados por GoBankingRates recuerdan que muchas personas con ingresos bajos podrían recibir créditos fiscales reembolsables, devoluciones de impuestos retenidos o beneficios como el Earned Income Tax Credit (EITC), siempre que presenten su declaración.

En otras palabras, aunque no exista obligación legal, hacerlo puede significar recibir un reembolso importante.

Además, mantener un historial fiscal actualizado facilita futuros trámites financieros y reduce complicaciones si el IRS solicita información adicional.

¿Qué opciones gratuitas ofrece el IRS para presentar la declaración?

No todos necesitan contratar a un preparador de impuestos.

El IRS mantiene varios programas gratuitos para ayudar a millones de contribuyentes cada año.

Entre ellos destacan:

VITA (Volunteer Income Tax Assistance) y TCE (Tax Counseling for the Elderly) para personas con ingresos ajustados inferiores a 69,000 dólares , adultos mayores y otros grupos elegibles.

y para personas con ingresos ajustados inferiores a , adultos mayores y otros grupos elegibles. IRS Free File , disponible para quienes tengan un ingreso bruto ajustado inferior a 89,000 dólares , mediante programas de software guiados, varios de ellos disponibles completamente en español.

, disponible para quienes tengan un ingreso bruto ajustado inferior a , mediante programas de software guiados, varios de ellos disponibles completamente en español. Free File Fillable Forms, accesibles para cualquier contribuyente, sin importar el nivel de ingresos.

Si después de enviar la declaración descubres un error, el IRS permite corregirla mediante el Formulario 1040-X. El organismo también ofrece la herramienta “Where’s My Amended Return?”, con la que puedes seguir el avance de la modificación, un proceso que normalmente tarda entre ocho y 16 semanas.

Conocer el ingreso mínimo por edad que necesitas para declarar impuestos en Estados Unidos puede evitarte sanciones, pero también ayudarte a recuperar dinero que quizá ni siquiera sabías que te correspondía.

En materia de impuestos, asumir suele ser más caro que verificar. Por eso vale la pena revisar cada año los umbrales oficiales del IRS antes de decidir si presentar o no la declaración.

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