California lanza pasaporte laboral: cómo conseguir trabajo sin título universitario

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Personas buscando empleo en Estados Unidos. Foto Leonardo.ai.

Encontrar un buen empleo sin un diploma universitario suele sentirse como una carrera cuesta arriba. California quiere cambiar esa lógica. El gobernador Gavin Newsom puso en marcha el piloto de un pasaporte laboral que busca demostrar algo que millones de trabajadores ya saben: la experiencia también vale y merece ser reconocida.

La prueba comenzó el 17 de junio en California y forma parte de una estrategia estatal para conectar a empleadores con personas que cuentan con habilidades comprobadas, aunque nunca hayan obtenido un título universitario de cuatro años.

¿Cómo funciona este pasaporte laboral?

El llamado pasaporte laboral de California funciona como una credencial digital donde cada usuario puede reunir y compartir información sobre su experiencia, conocimientos y capacitación.

La propuesta, explicada por la oficina del gobernador, pretende que las empresas puedan evaluar el talento más allá de un diploma. En otras palabras, el sistema busca que las competencias adquiridas trabajando, estudiando cursos técnicos o participando en programas de formación tengan un peso real durante un proceso de contratación.

La plataforma utiliza el modelo conocido como Registro de Aprendizaje y Empleo (LER, por sus siglas en inglés), un formato que permite almacenar y compartir de forma segura credenciales laborales y educativas verificadas entre trabajadores y empleadores.

La idea no parece menor. Durante años, miles de candidatos quedaron fuera de procesos de selección simplemente porque una vacante exigía un título universitario, incluso cuando la experiencia demostraba que podían desempeñar el puesto.

¿Quiénes podrán beneficiarse?

El programa está pensado especialmente para quienes ya desarrollaron habilidades en el mercado laboral, pero nunca cursaron una licenciatura.

Entre la información que podrá integrarse al perfil destacan:

Experiencia laboral

Capacitaciones profesionales

Certificaciones

Competencias adquiridas dentro y fuera del sistema educativo tradicional

Programas de aprendizaje registrados

Según el gobierno estatal, esta información permitirá que los empleadores tengan acceso a registros confiables y verificados antes de tomar una decisión de contratación.

¿Cuándo estará disponible el pasaporte laboral de California?

La iniciativa comenzó su fase piloto el 17 de junio y permanecerá en pruebas hasta el 24 de agosto.

Durante ese periodo, cuatro empresas tecnológicas probarán distintas versiones de la plataforma con residentes del estado. La retroalimentación obtenida servirá para seleccionar cuál desarrollará el sistema definitivo que utilizará California.

El proyecto también cuenta con la participación de instituciones educativas, empresas privadas y representantes de distintas industrias, una colaboración que busca construir una herramienta útil tanto para quienes buscan empleo como para quienes necesitan contratar talento.

¿Por qué California apuesta por contratar según las habilidades y no solo por un título?

Newsom sostiene que el mercado laboral necesita evolucionar.

En el anuncio oficial, el gobernador afirmó que el pasaporte laboral permitirá reconocer de mejor manera las habilidades, las credenciales y la experiencia práctica de los trabajadores, facilitando un acceso más justo a empleos de calidad.

La iniciativa no llega sola. California ya eliminó el requisito de contar con un título universitario para cerca de 30 mil puestos dentro de la administración pública, y la meta es duplicar esa cifra durante el próximo año.

Para lograrlo, el Departamento de Recursos Humanos revisará cada cargo con una pregunta sencilla, pero poderosa: ¿realmente ese puesto necesita un título universitario o basta con demostrar que se poseen las habilidades para desempeñarlo?

Las cifras muestran que el estado lleva tiempo caminando en esa dirección. Desde 2019, más de 245 mil californianos han concluido programas de aprendizaje registrado, acercándose al objetivo fijado por Newsom de alcanzar 500 mil aprendices para 2029.

Si el piloto confirma los resultados que espera el gobierno, el pasaporte laboral de California podría convertirse en una de las herramientas más importantes para quienes buscan conseguir trabajo sin título universitario, poniendo el foco donde muchos trabajadores creen que siempre debió estar: en lo que saben hacer y no únicamente en el diploma que cuelga —o no— de una pared.

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