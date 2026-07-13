Texas abre nuevas oportunidades laborales con 27 programas de empleo y más de 7 millones de dólares

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Abren oportunidades laborales en Texas. Foto creada con IA.

Encontrar un empleo estable no siempre depende de la experiencia. Muchas veces hace falta una oportunidad para aprender un oficio o actualizar habilidades. Con esa idea como punto de partida, Texas lanza 27 programas de empleo financiados por el estado para que miles de residentes puedan prepararse para trabajos con alta demanda y mejorar sus posibilidades de contratación en distintas regiones.

El anuncio fue realizado por el gobernador Greg Abbott, quien confirmó una inversión superior a 7 millones de dólares a través del programa Texas Talent Connection. Los recursos beneficiarán a organizaciones educativas y de capacitación laboral que operan en decenas de condados del estado, con el objetivo de conectar a más texanos con empleos bien remunerados.

¿Qué son estos programas?

La iniciativa forma parte del programa Texas Talent Connection, administrado por el Texas Workforce Investment Council, organismo que coordina estrategias para fortalecer la fuerza laboral del estado.

Según explicó la Oficina del Gobernador al anunciar las subvenciones, el dinero permitirá ampliar proyectos de capacitación, certificaciones profesionales y colocación laboral en sectores donde actualmente existe escasez de trabajadores.

“Estas subvenciones permitirán que más texanos adquieran las habilidades necesarias para triunfar en empleos con alta demanda“, señaló Abbott al presentar el programa a finales de junio de 2026.

La apuesta no parece casual. Texas continúa registrando uno de los mercados laborales más dinámicos del país y mantiene un crecimiento constante en industrias como manufactura avanzada, salud, construcción, inteligencia artificial, energía y tecnología.

¿Quiénes pueden beneficiarse de los programas de empleo en Texas?

Uno de los aspectos más interesantes es que los programas no están dirigidos únicamente a personas desempleadas.

También podrán participar grupos que suelen enfrentar mayores obstáculos para ingresar al mercado laboral, entre ellos:

Veteranos

Trabajadores subempleados

Personas con bajos ingresos

Jóvenes de entre 16 y 24 años

Adultos con discapacidades intelectuales o del desarrollo

Residentes rurales

Personas con poca formación académica

Jóvenes que salen del sistema de acogida

Esa diversidad convierte la iniciativa en algo más que un simple programa de capacitación. El estado intenta cubrir vacantes que las empresas no logran llenar mientras ofrece una vía real para mejorar ingresos.

¿Qué empleos ofrecen los nuevos programas de capacitación en Texas?

Las organizaciones beneficiadas desarrollarán cursos y certificaciones en áreas donde actualmente existe una fuerte demanda de trabajadores.

Entre las opciones destacan:

Asistente médico y enfermería

Biotecnología e inteligencia artificial

Tecnologías de la información y ciberseguridad

Soldadura y electricidad

Construcción y transporte

Manufactura avanzada

Robótica y semiconductores

Técnico automotriz

Apoyo sanitario y electrocardiografía

Montaje naval y construcción de embarcaciones

También habrá programas especializados para carreras STEM, biofabricación, investigación médica y certificaciones en salud, sectores que mantienen una elevada demanda de personal en Texas.

¿Cómo aplicar?

Aunque el financiamiento proviene del gobierno estatal, cada organización administra su propio proceso de inscripción.

Eso significa que quienes estén interesados deberán comunicarse directamente con la institución que opera el programa correspondiente en su condado.

Por ejemplo:

Goodwill Industries of Central Texas capacitará asistentes médicos en Travis

capacitará asistentes médicos en Travis Lone Star College Houston North impulsará carreras en soldadura en Harris

impulsará carreras en soldadura en Harris Per Scholas ofrecerá formación en soporte técnico e ingeniería de redes

ofrecerá formación en soporte técnico e ingeniería de redes South Texas College abrirá certificaciones en construcción y electrocardiografía

abrirá certificaciones en construcción y electrocardiografía Texas A&M Engineering Experiment Station desarrollará entrenamiento en biofabricación avanzada

Antes de iniciar el proceso conviene verificar que el programa esté disponible en el condado donde reside el solicitante, ya que las subvenciones fueron distribuidas entre distintas regiones del estado y no todas las iniciativas tienen cobertura estatal.

Más allá de la inversión de 7 millones de dólares, el mensaje resulta claro: Texas busca preparar trabajadores para los empleos que hoy necesita su economía. Para muchos residentes, especialmente quienes llevan meses buscando una oportunidad, esa capacitación puede convertirse en el puente entre un empleo temporal y una carrera con mejores perspectivas de crecimiento.

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