Qué puede revisar CBP en tu celular al entrar a Estados Unidos y cuándo puede pedir tu contraseña

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Lo que pueden revisar en tu celular cuando entres a EE. UU. Foto Leonardo.ai.

Cruzar la frontera de Estados Unidos implica pasar por una inspección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Lo que muchos viajeros desconocen es que, en determinadas circunstancias, los agentes pueden revisar el contenido de un celular u otro dispositivo electrónico. La medida aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros, aunque la propia agencia asegura que estas inspecciones son poco frecuentes.

¿Qué puede revisar CBP en tu celular al entrar a Estados Unidos?

Una de las dudas más comunes entre quienes viajan es qué puede revisar CBP en tu celular al entrar a Estados Unidos. La respuesta está en las políticas oficiales de la agencia, que autorizan la inspección de teléfonos móviles, computadoras, cámaras y otros dispositivos electrónicos cuando existen motivos relacionados con la seguridad fronteriza y el cumplimiento de la ley.

Según explica la CBP, antes de cualquier revisión, los agentes desconectan el dispositivo de internet y de cualquier red de datos. El objetivo es que la inspección se limite únicamente a la información almacenada de forma local y no al contenido alojado en servicios en la nube.

La agencia distingue dos tipos de revisiones:

Inspección básica: un agente examina manualmente el contenido del dispositivo y puede consultar sistemas internos relacionados con inmigración o investigaciones.

un agente examina manualmente el contenido del dispositivo y puede consultar sistemas internos relacionados con inmigración o investigaciones. Inspección avanzada: requiere la autorización de un funcionario de mayor rango. En este procedimiento se utilizan herramientas especializadas para copiar y analizar información almacenada en el equipo, incluso con capacidades para sortear ciertos bloqueos y traducir contenido.

¿Cuándo puede CBP inspeccionar un celular en la frontera?

La CBP sostiene que estas revisiones suelen realizarse durante inspecciones secundarias y forman parte de sus facultades legales en materia de aduanas e inmigración.

La agencia insiste en que las inspecciones digitales son excepcionales. De acuerdo con sus propios datos, durante el año fiscal 2025 menos del 0.01% de los viajeros internacionales fueron sometidos a una revisión de dispositivos electrónicos.

Desde una perspectiva práctica, esa cifra refleja que la gran mayoría de las personas nunca enfrentará este tipo de procedimiento. Aun así, conocer las reglas evita sorpresas al llegar a un aeropuerto o puerto de entrada estadounidense.

¿Por qué motivos CBP puede revisar dispositivos electrónicos?

Las autoridades estadounidenses afirman que estas inspecciones buscan detectar posibles violaciones a la ley, entre ellas:

Actividades relacionadas con terrorismo

Contrabando de drogas

Tráfico y trata de personas

Ingreso ilegal de grandes cantidades de dinero en efectivo

Fraude migratorio o de visas

Violaciones a derechos de propiedad intelectual

Material de abuso sexual infantil

Transferencia ilegal de información clasificada o restringida

La agencia también explica que, si los datos obtenidos dejan de ser necesarios, son eliminados conforme a las leyes federales de privacidad. Sin embargo, cuando forman parte de una investigación oficial, pueden conservarse durante hasta 15 años.

¿Qué pasa si no permites que CBP revise tu dispositivo?

Si un agente determina que es necesaria una inspección, el viajero debe entregar el dispositivo y facilitar el acceso cuando sea solicitado, incluido el desbloqueo mediante contraseña u otro método de autenticación.

Negarse puede tener consecuencias. La CBP señala que el equipo puede ser retenido para continuar con la revisión y, en el caso de ciudadanos extranjeros, la negativa podría influir en la decisión sobre su admisión a Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que estas facultades están respaldadas por las leyes de aduanas e inmigración vigentes. Por ello, cualquier persona que ingrese al país, sin importar su nacionalidad, puede quedar sujeta a este tipo de inspección, aunque las estadísticas oficiales muestran que se trata de un procedimiento que ocurre en un porcentaje mínimo de los cruces fronterizos.

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