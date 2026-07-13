DMV Carolina del Norte: cambios de documentación para los automovilistas

GENERANDO AUDIO...

La NCDMV dejará de enviar por correo las calcomanías de placa. Foto: AFP

El Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV) dejará de enviar por correo las calcomanías de placa y las tarjetas de registro en papel, con una fecha tentativa para el cambio: el 1 de octubre de 2026.

La disposición forma parte del presupuesto estatal que el gobernador Josh Stein firmó el 7 de julio de 2026 y no elimina ninguna obligación de fondo para los automovilistas, que seguirán pagando sus tarifas, renovando el registro cada año y pasando la inspección vehicular obligatoria. Lo que sí cambia es la forma en que cada conductor deberá guardar la prueba de que su vehículo está al día.

¿Qué cambia para un conductor a partir del 1 de octubre de 2026?

El presupuesto estatal ordena que, a partir de esa fecha, el NCDMV deje de imprimir y enviar por correo las calcomanías de renovación y las tarjetas físicas de registro, de acuerdo con el texto de la disposición. Cada conductor podrá consultar y descargar su propio comprobante de registro desde una computadora o el teléfono, sin costo adicional, una vez que el sistema esté funcionando por completo.

El NCDMV seguirá siendo responsable de mantener el expediente de cada vehículo y de avisar a su propietario cuando la renovación esté lista, y la propia agencia confirmó que ya trabaja en la implementación del nuevo sistema por instrucción de la Asamblea General estatal, según reportó QC News, aunque no precisó qué tan avanzado va ese proceso de cara al plazo de octubre.

Por lo anterior, un conductor debe tener presente para esa fecha:

Verificar que su correo electrónico y su teléfono estén actualizados ante el NCDMV, porque de ahí dependerá recibir el aviso de renovación

Saber que ya no llegará una calcomanía física al buzón, aunque el vehículo siga registrado correctamente

Seguir pagando la renovación anual y las tarifas correspondientes, y completar la inspección vehicular obligatoria, ya que ninguna de esas obligaciones desaparece

The #NCDMV License Plate Agency in Waynesville is closed this week for vacation. Customers can visit offices this week in Canton or Sylva. Online services are also available at https://t.co/x7GsXgMk0V. The office will reopen next Monday, July 20. pic.twitter.com/uWigCuJnui — NCDOT Western Mts (@NCDOT_Westmtn) July 13, 2026

¿Cómo puede un conductor obtener una copia impresa de su registro si la necesita?

Quien prefiera tener el documento en papel no se queda sin opciones. El sistema permite imprimir la copia en casa desde el portal en línea del NCDMV sin ningún costo adicional, la misma que hoy reciben por correo.

Además, para las que quieran que el NCDMV les envíe una tarjeta impresa por correo podrán solicitarla a través de ese portal o de manera presencial, pero tendrán que pagar una tarifa de impresión y envío que la ley todavía no fija en un monto exacto.

¿Qué debe hacer un conductor que viaja fuera de Carolina del Norte con el registro digital?

Según Newsweek, la mayoría de las agencias policiales en Estados Unidos pueden consultar bases de datos interestatales para confirmar el registro de un vehículo de manera electrónica durante un alto de tráfico.

Pese a lo anterior, se recomienda que los conductores que salgan del estado lleven consigo una copia impresa de su registro, sobre todo durante las primeras semanas del cambio o al circular por jurisdicciones que todavía no están familiarizadas con el nuevo sistema digital de Carolina del Norte.

¿Por qué Carolina del Norte hizo este cambio?

La ley respalda la medida en el ahorro y la eficiencia administrativa, no en una demanda ciudadana ni en un problema de seguridad vial, y no fija todavía una cifra oficial de cuánto espera ahorrar el estado.

Otros estados que ya hicieron la misma transición sí lo calcularon: según Newsweek, Pensilvania ahorra 1.1 millones de dólares al año desde que eliminó sus calcomanías en 2016, además de 2 millones adicionales en costos de envío, e Idaho —que retiró las suyas apenas en julio de este año— espera un ahorro cercano a los 300 mil dólares anuales. Carolina del Norte se suma así a Pensilvania, Idaho, Connecticut y Nueva Jersey, estados que también dejaron atrás las calcomanías de placa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.