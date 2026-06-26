Feria de los Moles en Los Ángeles 2026: el festival mexicano que conquista California 

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La Feria de los Moles se realiza cada año en Los Ángeles. Foto: Cuartoscuro.

Hay eventos que alimentan el estómago y otros que también alimentan la memoria. La Feria de los Moles en Los Ángeles, California, pertenece a esa segunda categoría. El 10 y 11 de octubre de 2026, miles de personas se reunirán en Grand Park, en el corazón de la ciudad, para celebrar una de las tradiciones culinarias más queridas de México.

Productores, cocineros, familias latinas y curiosos de todas las culturas compartirán un mismo objetivo: descubrir por qué el mole sigue siendo uno de los platillos más complejos y fascinantes de la gastronomía mexicana.

La cita será en Grand Park, ubicado en 200 N Grand Ave, Los Angeles, CA 90012. La entrada será gratuita, aunque los alimentos tendrán costo. Para muchos latinos que viven en Estados Unidos, la feria representa mucho más que una salida de fin de semana. Es una oportunidad para reencontrarse con sabores que recuerdan a casa.

¿Qué hace especial a la Feria de los Moles?

Hablar de esta feria es hablar de una historia de perseverancia cultural.

El evento fue fundado en 2008 por Pedro Ramos, originario de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, quien encontró en Los Ángeles el escenario perfecto para compartir uno de los grandes tesoros culinarios mexicanos. Desde entonces, la celebración ha crecido año tras año hasta convertirse en una referencia para la comunidad latina.

Lo interesante es que la feria nunca se limitó a vender comida. Su propósito siempre fue más ambicioso: presentar al mole como un embajador mundial de la cocina mexicana.

Y vaya que lo logró.

¿Por qué la Feria de los Moles 2026 atrae a miles de personas?

La respuesta comienza con el aroma.

Los organizadores suelen describir el evento como una experiencia envuelta por más de 60 olores distintos provenientes de ingredientes tradicionales. Basta caminar unos metros para percibir notas de chile, cacao, especias, semillas y frutas que forman parte de las múltiples recetas de mole que existen en México.

Entre los atractivos destacan:

Degustaciones de diferentes variedades de mole.

Participación de productores tradicionales.

Presentaciones folclóricas y danzas regionales.

Música en vivo.

Muestras de cultura mexicana para toda la familia.

Pocas celebraciones logran algo tan complicado: atraer tanto a quienes crecieron con estos sabores como a quienes los descubren por primera vez.

¿Cómo pasó la Feria de los Moles de reunir 10,000 personas a convertirse en un fenómeno cultural?

Los números cuentan una historia impresionante.

La primera edición, celebrada en 2008, reunió a más de 10,000 asistentes, según los datos de la propia organización. Un año después la cifra superó las 15,000 personas. En 2010 ya rebasaba los 20,000 visitantes.

El crecimiento continuó.

Para 2011 más de 30,000 personas acudieron a probar mole. En 2012 la asistencia superó las 35,000. Un año más tarde alcanzó las 40,000 y en 2014 rompió otro récord con más de 45,000 visitantes.

No es casualidad.

Durante años, Pedro Ramos recorrió distintas regiones de México en busca de recetas tradicionales. Ese trabajo permitió que el público encontrara en un solo lugar preparaciones difíciles de conocer, incluso dentro del propio país.

¿Qué representa para los latinos en Estados Unidos?

En una ciudad tan diversa como Los Ángeles, conservar las raíces culturales requiere un esfuerzo constante. La Feria de los Moles ha conseguido hacerlo mediante algo tan universal como la comida.

Mientras algunos festivales cambian para seguir tendencias, este evento ha apostado por preservar la esencia de los platillos prehispánicos y respetar las tradiciones que dieron origen al mole.

Quizá por eso sigue vigente casi dos décadas después.

La Feria de los Moles en Los Ángeles, California, no solo celebra una receta. Celebra historias familiares, migración, identidad y orgullo cultural. Durante dos días, Grand Park deja de ser únicamente un espacio público para convertirse en un punto de encuentro donde México se siente más cerca, incluso para quienes llevan años viviendo al otro lado de la frontera.

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