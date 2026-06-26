Qué hacer si te cambiaron la fecha de tu cita migratoria sin avisarte: pasos para no perder tu caso

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Quien no asiste puede recibir una orden de deportación en ausencia. Foto: AFP

Una fecha de audiencia migratoria puede cambiar sin previo aviso y sin que nadie notifique directamente a la persona afectada. Las cortes de inmigración en Estados Unidos tienen una práctica documentada de reprogramar audiencias con muy poco tiempo de anticipación, algo que el Consejo Estadounidense de Inmigración llevó a los tribunales en una demanda formal contra el Departamento de Justicia.

Este tipo de prácticas representan un riesgo directo para quienes cuentan con una cita en la audiencia. Quien no asiste puede recibir una orden de deportación en ausencia, sin importar si la fecha cambió o si la notificación nunca llegó. Los pasos para detectar ese cambio a tiempo hacen la diferencia entre conservar el caso y perderlo.

¿Cómo saber si la fecha de tu audiencia realmente cambió?

La herramienta más directa para verificarlo es el portal ACIS (Sistema de Información Automatizada de Casos) del EOIR (Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración), disponible en línea, donde cualquier persona puede consultar el estado de su caso con su número de registro migratorio, el A-number.

La corte de inmigración también cuenta con una línea telefónica en español, el 1-800-898-7180, que entrega información actualizada sobre fechas y estatus de audiencias. Servicios como MigraConnect, por su parte, envían alertas al celular cada vez que el sistema del EOIR registra un cambio en un caso específico.

Revisar con frecuencia alguna de esas vías es especialmente importante para quienes no tienen abogado, ya que las notificaciones por correo postal pueden tardar días o no llegar. De acuerdo con el EOIR, la responsabilidad de mantenerse informado sobre el estado del caso recae sobre el solicitante.

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¿Qué hacer si descubres que la fecha fue cambiada?

Lo primero es confirmar la nueva fecha por más de un canal y consultarla con un abogado de inmigración lo antes posible. Las clínicas de asistencia legal gratuita pueden orientar en estos casos sin necesidad de contratar representación formal. La prioridad inmediata es asegurarse de que tanto la corte como USCIS tengan la dirección actual de la persona.

El formulario EOIR-33 permite actualizar el domicilio ante la corte de inmigración y puede presentarse en persona, por correo o a través del portal en línea del EOIR. Ante USCIS, el cambio de dirección se hace con el formulario AR-11, disponible en uscis.gov, y es obligatorio notificarlo dentro de los diez días siguientes a cualquier mudanza.

Los especialistas en derecho migratorio recomiendan estos pasos si se sospecha un cambio de fecha:

Consultar el portal ACIS del EOIR con el A-number.

Llamar a la línea de la corte al 1-800-898-7180.

Registrarse en un servicio de alertas como MigraConnect.

Actualizar la dirección con los formularios EOIR-33 y AR-11 si hubo algún cambio de domicilio.

Consultar con un abogado o clínica legal antes de tomar cualquier acción.

Presentarse a la audiencia sin falta, aunque la situación parezca confusa.

Según el EOIR, una orden de deportación dictada en ausencia puede permanecer vigente indefinidamente si no se impugna dentro de los plazos legales establecidos. El trámite para reabrir un caso en esas condiciones es largo, costoso y no siempre exitoso.

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