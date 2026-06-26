Las tarifas de USCIS en 2026: cuánto cuesta ahora renovar tu permiso de trabajo, TPS o solicitud de asilo

| Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

La Ley HR-1 fue uno de los motivos del aumento de los costos del USCIS. Foto: AFP

Las tarifas de USCIS subieron en 2026 por dos vías distintas: un ajuste por inflación aplicado desde enero y los nuevos cobros derivados de la Ley HR-1, la legislación federal que modificó reglas centrales del sistema migratorio. Pero mientras algunos de estos cargos entraron en vigor, otros quedaron suspendidos apenas semanas después de anunciarse.

Los cambios afectan principalmente a quienes renuevan su permiso de trabajo, los que mantienen su estatus bajo el Programa de Protección Temporal (TPS) y quienes tienen una solicitud de asilo activa.

¿Cuánto cuesta renovar el permiso de trabajo o el TPS en 2026?

La renovación o extensión del permiso de trabajo — conocido como EAD por sus siglas en inglés y tramitado con el formulario I-765 — cuesta 520 dólares en presentación en papel y 470 dólares de manera digital para personas con estatus TPS, de acuerdo con el calendario de tarifas publicado por USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) este año.

Quienes solicitan ese permiso por primera vez bajo el estatus TPS pagan 550 dólares conforme a lo establecido por la Ley HR-1. Sin embargo, el registro o renovación del TPS mediante el formulario I-821 subió a 510 dólares, frente a los 500 que costaba antes del ajuste de enero.

NEW: @USCIS is proposing to increase the cost to green card holders of becoming a U.S. citizen by $570, and wants to eliminate existing fee waivers for certain low-income immigrants.



The Trump admin says it no longer believes in encouraging naturalization with low-cost options. pic.twitter.com/e72C1DFGJm — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) June 22, 2026

Para los que solicitan el permiso de trabajo desde otras categorías migratorias deben verificar el monto vigente directamente en el portal de USCIS, ya que los costos cambian según el tipo de estatus.

¿Qué pasó con la tarifa del asilo y qué cobros siguen suspendidos?

La Ley HR-1 estableció una cuota anual de alrededor de 100 dólares para quienes mantienen activa una solicitud de asilo presentada con el formulario I-589. Según USCIS, ese cobro fue pausado el 13 de febrero de 2026 para ciertos grupos de solicitantes y su aplicación sigue suspendida mientras el organismo define los términos definitivos.

En el caso de los que albergan un proceso de asilo activo, deben revisar el estatus de esa tarifa antes de presentar cualquier documentación de renovación.

Una situación similar afecta a algunas tarifas del formulario I-131, para solicitudes de libertad condicional, cuyo monto bajo HR-1 es de 1,020 dólares. USCIS también pausó su cobro para determinadas categorías en la misma fecha de febrero.

Los montos vigentes de los principales formularios son:

Permiso de trabajo / EAD (I-765, renovación TPS): 520 dólares en papel / 470 dólares en línea; EAD inicial bajo TPS (HR-1): 550 dólares

Registro o renovación de TPS (I-821): 510 dólares

Cuota anual de asilo (I-589): en pausa desde el 13 de febrero de 2026

Solicitud de libertad condicional (I-131): 1,020 dólares (cobro pausado para algunas categorías)

De acuerdo con abogados de inmigración, verificar el estado actual de cada tarifa en uscis.gov antes de enviar cualquier formulario es el paso más importante para evitar demoras o rechazos innecesarios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.