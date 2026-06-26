La final del Mundial 2026 será en Nueva York: rutas y consejos para llegar al estadio

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El 19 de julio de 2026 las miradas estarán puestas en East Rutherford. Foto: AFP.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Nueva York ya tiene fecha, sede y millones de aficionados contando los días. El partido más importante del torneo se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Manhattan. Para los latinos que planean viajar desde distintas ciudades de Estados Unidos o incluso desde México y Canadá, saber cómo llegar al recinto será tan importante como conseguir una entrada.

La FIFA confirmó que este estadio, con capacidad para 80 mil 663 espectadores, será el escenario donde se coronará al próximo campeón del mundo. No es una elección menor. Se trata de uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Norteamérica y de una sede acostumbrada a recibir eventos de escala global.

¿Dónde está el estadio?

Aunque muchos lo identifican como el estadio de Nueva York, el recinto se encuentra realmente en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del complejo deportivo Meadowlands.

La ubicación tiene una ventaja evidente: está conectada con una de las áreas metropolitanas más grandes y mejor comunicadas del planeta. Desde Manhattan, el trayecto puede realizarse en menos de una hora dependiendo del tráfico y del medio de transporte elegido.

El estadio es actualmente la casa de los equipos de la NFL, los New York Giants y los New York Jets, y durante años ha recibido conciertos multitudinarios de artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Ed Sheeran y Bruce Springsteen.

¿Cómo llegar?

La experiencia de otros grandes eventos celebrados en el recinto deja una lección clara: utilizar transporte público suele ser la opción más práctica.

Entre las alternativas destacan:

Tren de NJ Transit desde Penn Station en Manhattan.

Conexiones especiales hacia Meadowlands en días de eventos masivos.

Autobuses que parten desde la Autoridad Portuaria de Nueva York.

Servicios de transporte privado y aplicaciones de viaje compartido.

Automóvil particular con estacionamiento reservado previamente.

Quienes viajen desde otras ciudades de Estados Unidos encontrarán una amplia oferta de vuelos hacia los aeropuertos de John F. Kennedy (JFK), LaGuardia (LGA) y Newark Liberty (EWR). Este último suele ser la alternativa más cercana para llegar al estadio.

La FIFA apostó por una sede donde la logística puede absorber a cientos de miles de visitantes durante varios días. Pocas regiones del continente cuentan con una infraestructura comparable.

¿Por qué la FIFA eligió esta sede?

La respuesta está en la historia.

Nueva York y Nueva Jersey forman una región que ha sido protagonista de algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo. Allí se disputaron encuentros de la Copa Mundial de la FIFA de 1994, partidos de la Copa Mundial Femenina de 1999, la final de la Copa América Centenario 2016 y el Super Bowl de 2014.

Más recientemente, el estadio fue escenario de la clausura del Mundial de Clubes FIFA 2025, donde el Chelsea venció 3-0 al Paris Saint-Germain ante una audiencia internacional.

El fútbol tampoco es un fenómeno nuevo en la zona. La región alberga clubes como el New York City FC, el New York Red Bulls y el NJ/NY Gotham FC, además de una de las comunidades de fútbol juvenil más numerosas del país.

¿Qué hace especial al estadio de Nueva York Nueva Jersey?

Más allá de su tamaño, el recinto tiene un peso simbólico que pocas sedes pueden igualar.

En 2016 fue testigo de una de las finales más recordadas de la Copa América, cuando la selección de Chile derrotó a la Argentina liderada por Lionel Messi en una dramática tanda de penales.

También se encuentra en una región donde el deporte forma parte de la identidad cultural. Los New York Yankees han conquistado 27 Series Mundiales. El Maratón de Nueva York reúne cada año a corredores de todo el planeta. El US Open de tenis transforma Queens en el centro del deporte mundial durante dos semanas.

Todo eso crea el escenario perfecto para una final que promete marcar una época.

¿Qué pueden esperar los aficionados latinos en la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Nueva York será el cierre de un torneo histórico. Por primera vez participan 48 selecciones y se disputan 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Para millones de latinos que viven en Estados Unidos, el encuentro tiene un significado especial. No solo porque el fútbol es parte esencial de la cultura de muchas familias hispanas. También porque el partido decisivo llegará a una de las ciudades con mayor diversidad cultural del mundo.

El 19 de julio de 2026, todas las miradas estarán puestas en East Rutherford. Allí, entre cantos, banderas y emociones acumuladas durante un mes de competencia, se escribirá el último capítulo del Mundial más grande que haya organizado la FIFA.

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