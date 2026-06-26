Estudia cosmetología en Estados Unidos: las becas a las que puedes acceder

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Estudiar cosmetología gratis en Estados Unidos es una posibilidad real en algunos casos, aunque depende de factores como el estatus migratorio, el tipo de escuela y la elegibilidad para ayudas financieras.

Muchas instituciones de formación en belleza participan en programas de apoyo económico que permiten cubrir parcial o totalmente el costo de la matrícula.

Las becas para escuelas de belleza se han convertido en una herramienta clave para estudiantes que buscan ingresar rápidamente al mercado laboral sin grandes inversiones iniciales, preparándose para dominar las tendencias actuales, como las populares rutinas de cuidado y maquillaje de cinco minutos que hoy triunfan en redes sociales.

¿Qué programas federales existen para financiar estudios de cosmetología?

En Estados Unidos existen varias rutas para financiar estudios en cosmetología, desde ayudas federales hasta programas privados ofrecidos por academias especializadas.

El acceso a estos beneficios depende también de que la escuela esté acreditada y participe en el sistema de ayuda federal conocido como FAFSA (Free Application for Federal Student Aid), el cual es el sistema oficial del gobierno de Estados Unidos mediante el que el estudiante solicita ayuda financiera para estudios; a través de este formulario.

En términos simples, es un formulario donde el estudiante entrega información sobre su situación económica para que el Departamento de Educación determine si puede recibir ayuda para pagar la universidad o estudios técnicos como cosmetología.

Los estudiantes que ingresan a programas elegibles pueden acceder a tres tipos principales de ayuda federal:

Beca Federal Pell

Beca Suplementaria de Oportunidad Educativa (FSEOG)

Préstamos Directos Federales

¿Quién puede acceder a FAFSA y a las becas federales?

Para recibir ayuda federal en Estados Unidos, el estudiante debe cumplir condiciones básicas de elegibilidad establecidas por el Departamento de Educación.

Según el sistema federal de ayuda estudiantil, solo pueden aplicar:

Ciudadanos estadounidenses

Residentes permanentes (green card)

Algunos no ciudadanos elegibles según estatus migratorio

Los estudiantes indocumentados no califican para becas federales como la Pell o FSEOG.

Además, es obligatorio:

Tener número de Seguro Social válido

Estar inscrito en un programa acreditado

No haber completado ya un título universitario en algunos casos

¿Cómo funciona la Beca Federal Pell para cosmetología?

La Beca Pell se otorga a través del sistema federal de ayuda estudiantil y se calcula con base en la información financiera del estudiante.

El proceso incluye:

Completar la solicitud FAFSA

Enviar datos de ingresos y situación familiar

Evaluación del Departamento de Educación de Estados Unidos

Notificación de elegibilidad por parte de la escuela

El proceso se gestiona a través del portal oficial del sistema federal: https://fafsa.ed.gov/ y https://studentaid.ed.gov/.

El monto máximo de referencia de la Beca Pell en ciclos recientes ha alcanzado hasta 5,775 dólares, aunque la cantidad final depende de la necesidad económica del estudiante.

Las escuelas acreditadas también guían a los estudiantes durante el proceso de aplicación.

¿Qué es la Beca FSEOG y quién puede recibirla?

La Beca Suplementaria de Oportunidad Educativa (FSEOG) es un apoyo adicional para estudiantes con mayor necesidad económica.

Este programa:

No requiere reembolso

Se otorga a estudiantes que ya califican para la Beca Pell

Depende de fondos disponibles en cada escuela

Los aspirantes pueden aplicar a través de https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/fseog

Los estudiantes con mayor necesidad financiera y que ya reciben Pell suelen tener prioridad en este programa.

La asignación depende directamente de la disponibilidad de fondos en cada institución educativa.

¿Cómo funcionan los Préstamos Directos Federales?

El Programa de Préstamos Directos Federales permite financiar estudios a través de préstamos otorgados por el Departamento de Educación de Estados Unidos.

Este programa:

Sí requiere reembolso

Genera intereses

Se solicita junto con la FAFSA

Es administrado por el gobierno federal

El estudiante debe pagar el préstamo después de finalizar sus estudios, incluyendo intereses según el tipo de préstamo asignado.

Requisitos generales para estudiar cosmetología con ayuda federal

El proceso para acceder a estos programas es el mismo:

Tener diploma de secundaria o equivalente válido

Completar la solicitud FAFSA

Enviar información financiera del hogar

Esperar evaluación del Departamento de Educación

Recibir respuesta de elegibilidad

Cada escuela asigna representantes de admisión que guían al estudiante durante el proceso de solicitud.

El papel del FAFSA en la formación en belleza

Uno de los pasos más importantes para acceder a ayuda financiera es completar la solicitud federal conocida como FAFSA.

Escuelas de cosmetología más importantes en Estados Unidos

Estas son algunas de las academias más reconocidas que aceptan ayuda federal en muchos de sus programas (dependiendo del campus y acreditación):

1. Empire Beauty School

Es una de las redes más extensas del país, con presencia en decenas de estados.

Programas: cosmetología, estética y uñas

Ubicaciones: Nueva York, Florida, Pensilvania, entre otros.

Duración: variable según el estado y el horario (tiempo completo, parcial o nocturno), ya que depende de las horas exigidas por cada estado, pero los programas pueden tener un periodo de 9 a 15 meses.

Matrícula: aproximadamente 15,000 a 18,000, según el plantel (el costo total de asistencia, incluyendo gastos de vida, puede ser considerablemente mayor).

Ayuda financiera: FAFSA, Beca Pell, préstamos federales, becas y planes de pago (gracias a su acreditación por NACCAS).

2. Paul Mitchell Schools

Reconocida por su enfoque en técnicas modernas y desarrollo profesional, combina habilidades técnicas con nociones de emprendimiento en belleza.

Programas: cosmetología avanzada, barbería, estética

Ubicaciones: Nueva York, California, Texas, entre otros.

Duración: Aproximadamente 12 a 18 meses, según el estado y el horario.

Matrícula: aproximadamente 16,000 a 20,000 dólares, según el plantel (sin incluir gastos de vida).

Ayuda financiera: FAFSA, Beca Pell, préstamos federales y becas internas.

Abren nuevos ciclos varias veces al año; los cupos son limitados.

3. Aveda Institute

Se distingue por su enfoque en productos de origen natural y formación alineada con tendencias de belleza sostenible.

Programas: cosmetología y estética

Ubicaciones: Nueva York, California y Texas

Duración: cosmetología, aproximadamente 12 a 15 meses; mientras que el programa de estética puede ser notablemente más corto (y es posible completarlo en torno a seis meses).

Costo: cosmetología, aproximadamente 18,000 a 22,000 dólares. La estética, por su parte, es considerablemente más económica (alrededor de 11,000 a 12,000 dólares), según el instituto.

Ayuda financiera: FAFSA, Beca Pell, préstamos federales y planes internos de financiamiento.

Oportunidades laborales tras estudiar cosmetología

Una de las razones por las que esta carrera es tan popular es su rápida inserción laboral.

Los egresados pueden trabajar en salones, spas, estudios de maquillaje o incluso emprender su propio negocio. Las salidas laborales en cosmetología son amplias y permiten crecimiento profesional en distintas áreas del sector belleza.

En ciudades con alta demanda, los profesionales certificados pueden acceder a ingresos competitivos y oportunidades de crecimiento constante. La industria de la belleza en Estados Unidos continúa expandiéndose, impulsada por la demanda de servicios personalizados.

Un camino accesible con la información correcta

Aunque no siempre es sencillo identificar todas las opciones disponibles, estudiar cosmetología sin pagar matrícula es posible si se investigan adecuadamente los programas disponibles, una lógica de ahorro que también resulta muy útil para quienes buscan métodos para conseguir productos de belleza gratis en Estados Unidos.

Las llamadas “becas ocultas” reciben ese nombre porque no suelen publicitarse de forma abierta en los sitios oficiales y, en muchos casos, se asignan directamente a través de los departamentos de admisión o ayuda financiera de cada institución. Estas ayudas institucionales pueden reducir de forma significativa el costo total del programa, ya que en algunos casos permiten disminuir parcial o totalmente la matrícula, aunque su disponibilidad depende de cada escuela, del presupuesto interno y del perfil del estudiante.

Con la combinación correcta de recursos, planificación y cumplimiento de requisitos, cada vez más estudiantes logran ingresar a esta industria sin una carga financiera elevada, aprovechando las oportunidades educativas que ofrece el país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.