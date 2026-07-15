Florida cambia la ley: quiénes obtienen estacionamiento gratuito vitalicio

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Estacionamiento gratuito en Florida. Imagen creada con Leonardo.ai.

Quienes viven con una discapacidad permanente en Florida ya no tendrán que preocuparse por renovar constantemente su permiso de estacionamiento. Desde el 1 de julio, una nueva ley estatal creó un permiso vitalicio, válido hasta el fallecimiento del titular, con el objetivo de eliminar trámites innecesarios y facilitar el acceso a este beneficio.

¿Quiénes serán beneficiados?

La respuesta está en la Ley HB 961, una legislación que modifica las reglas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y cambia la forma en que se administran los permisos para personas con discapacidad.

La medida establece que las personas certificadas con una discapacidad permanente podrán obtener un permiso de estacionamiento vitalicio. Esto aplica para quienes presenten condiciones permanentes, como una amputación o desmembramiento, siempre que esa discapacidad haga necesario el uso del permiso.

El cambio parece sencillo, pero representa un alivio para miles de residentes. Antes era necesario cumplir con renovaciones periódicas y volver a presentar documentación médica. Ahora, el permiso permanecerá vigente desde el día en que se expida hasta el fallecimiento de su titular, sin necesidad de renovarlo.

Eso sí, la ley aclara que el permiso no puede renovarse, precisamente porque tendrá vigencia permanente.

¿Qué otros cambios introduce la nueva ley de estacionamiento en Florida?

La legislación no solo crea el estacionamiento gratuito de por vida en Florida para quienes cumplen con los requisitos. También reorganiza varios procedimientos relacionados con los permisos para discapacitados.

Entre los principales cambios destacan:

Cada persona elegible podrá recibir hasta dos permisos , salvo algunas excepciones para organizaciones autorizadas.

, salvo algunas excepciones para organizaciones autorizadas. Si un permiso se pierde o es robado, podrá solicitarse un reemplazo.

La tarifa del reemplazo será exenta cuando exista una denuncia policial que respalde el robo o la pérdida.

cuando exista una denuncia policial que respalde el robo o la pérdida. Se mantienen los permisos permanentes con vigencia de cuatro años para quienes no califican para el nuevo esquema vitalicio, simplificando también su proceso de renovación.

La intención del estado es reducir cargas administrativas sin descuidar los controles para evitar el uso indebido de estos permisos.

¿Qué otras medidas aprobó Florida con la Ley HB 961?

Aunque el permiso vitalicio ha llamado la mayor parte de la atención, la HB 961 también incluye modificaciones que buscan fortalecer la operación del sistema de licencias y trámites vehiculares.

Una de las disposiciones más relevantes endurece las sanciones contra quienes vendan citas para el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados o para las oficinas del recaudador de impuestos sin autorización. La práctica se había convertido en un problema para muchos residentes que necesitaban realizar gestiones oficiales.

La ley también moderniza procesos administrativos y establece consecuencias más claras para quienes intenten hacer trampa durante el examen de manejo, ya sea para una licencia Clase E o una licencia comercial. En esos casos, el solicitante deberá presentar nuevamente la prueba.

Además, Florida oficializó la Semana de Concienciación sobre la Prioridad al Acceso (Move Over Awareness Week), que se celebrará cada año durante la semana del 14 de abril. La campaña busca recordar a los conductores la obligación de cambiar de carril o disminuir la velocidad cuando haya vehículos de emergencia, patrullas o unidades de asistencia detenidas sobre la carretera.

La legislación entró en vigor el 1 de julio y forma parte de un paquete de cambios con el que Florida pretende agilizar trámites, reforzar la seguridad vial y ofrecer un apoyo permanente a quienes enfrentan una discapacidad que no cambiará con el paso del tiempo. En ese contexto, el permiso de estacionamiento gratuito de por vida deja de ser únicamente un beneficio administrativo y se convierte en una medida que reduce obstáculos cotidianos para miles de residentes.

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