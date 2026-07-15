Código Rojo anunciado por el calor en la ciudad de NY

| Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York

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Esta ola es más corta y menos severa que la de inicios de mes. Foto: AFP

Nueva York activó un plan de emergencia por calor extremo que rige desde el martes y se extiende durante este miércoles, según confirmó el alcalde Zohran Mamdani junto con la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad (NYCEM) en un comunicado oficial.

El Servicio Meteorológico Nacional respaldó la alerta con un Aviso de Calor vigente desde las 11 a.m. del martes hasta las 9 p.m. del miércoles: la sensación térmica rondó los altos 90°F el martes y superará los 100°F este miércoles.

Aunque suena alarmante, la propia ciudad aclara que esta ola es más corta y menos severa que la de inicios de mes, cuando el calor llegó a sentirse como 109°F y hasta 112°F.

“Puede ser mortal”: la advertencia del alcalde

Mamdani no minimizó el riesgo pese a que esta ola es más leve que la anterior. “Este calor puede no alcanzar los niveles que vivimos a inicios de mes, pero igual puede ser mortal”, dijo en el comunicado, en el que pidió a los neoyorquinos encender el aire acondicionado si lo tienen o, si no, acudir a un centro de enfriamiento, una piscina o una ducha rociadora.

También llamó a estar pendientes de los vecinos, en particular de los adultos mayores, y a marcar el 311 si ven a alguien en la calle que parezca estar en riesgo.

La comisionada de NYCEM, Christina Farrell, fue más allá en el tono de urgencia: dijo que las temperaturas de esta semana “se sentirán por encima de los 100 grados” e insistió en la importancia de hidratarse y buscar espacios frescos.

Wednesday's heat index could potentially reach into the triple digits by afternoon. Find a cool option now, any public or private space with air conditioning, like a library, a mall, a friend's place, or a city cooling center. Find one near you at https://t.co/6r2dhRXZn8. Check… pic.twitter.com/FQh53gUbOV — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) July 15, 2026

Qué recursos abrió la ciudad para enfrentar el calor

Además del llamado a la prudencia, la ciudad puso en marcha una serie de servicios gratuitos disponibles estos dos días:

Cientos de centros de enfriamiento en los cinco condados, con opciones accesibles y aptas para mascotas, localizables en finder.nyc.gov/coolingcenters/ o llamando al 311.

21 camionetas del programa COOL que recorren la ciudad ofreciendo chequeos de salud, electrolitos, protector solar, comida (incluidas opciones vegetarianas, kosher y halal) y transporte a centros de enfriamiento, además de visitas a domicilio para adultos mayores.

Cerca de 50 piscinas públicas gratuitas, abiertas de 11 a.m. a 7 p.m. (hasta las 8:30 p.m. en las piscinas más grandes durante estos dos días).

Playas públicas gratuitas con salvavidas de 10 a.m. a 6 p.m.

Tapones rociadores gratuitos para cualquier adulto, disponibles en los bomberos de cada barrio, para convertir un hidrante en regadera improvisada.

Refuerzo del operativo “Code Red”: de mediodía a 8 p.m. hay personal recorriendo las calles para conectar a personas sin hogar con refugio, centros de enfriamiento o servicios esenciales — los refugios reciben a cualquiera, sin cita previa.

Cuándo llamar al 911

La ciudad pide estar atentos a las señales de un golpe de calor: piel caliente y seca, dificultad para respirar, pulso acelerado, confusión, desorientación, mareo, náusea o vómito. Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es llamar al 911 de inmediato.

Para recibir alertas en tiempo real, se puede enviar un mensaje de texto con la palabra “NOTIFYNYC” al 692-692, o consultar nyc.gov/beattheheat.

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